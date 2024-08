Cum își dă seama polițistul Godină cine e român printre miile de turiști străini aflați pe o plajă. „Nu vă lăsați păcăliți”

Poliţistul Marian Godină spune că poate să recunoască ușor turiștii românii dintr-o mulţime de străini aflaţi pe o plajă. În stilul său umoristic, brașoveanul explică și cum își „detectează” conaționalii.

Marian Godină se află în concediu în străinătate și se bucură de plajă și de soarele și de apa caldă care îi îmbie pe turiști. Printre toate acestea, el și-a făcut timp pentru încă o postare pe Facebook. Ca în multe alte cazuri, postarea sa a devenit virală.

„Știu că am zis că nu voi posta nimic care poate isca polemică, dar neavând somn, am făcut o listă scurtă cu câteva semne care îți arată care oameni de pe o plajă din afara României îți sunt compatrioți. O puteți completa voi.1. Sunt foarte gălăgioși.2. Se miră des, ușor și, din nou, foarte gălagios. Exemple: „Aute pește, aute pește!! Aute ce de îs!” (ca și când ar fi ceva anormal să vezi pești în apă)”, a început Godină.

În continuare, el explică și cum, de multe ori, românii vorbesc țipând la distanță, uneori chiar în alte limbi. „3. Au vezica urinară foarte rezistentă și pot sta doar pe plajă și în apă de dimineața până seara, fără să aibă nevoie la toaletă, asta deși consumă 3-4 beri la halbă.4. Românii poartă conversații de la distanțe de peste zece metri, uneori discuții ample, nu doar simple întrebări și răspunsuri. Uneori discuțiile pot fi auzite în italiană sau spaniolă. Nu vă lăsați păcăliți, tot români sunt. 5. Dacă o doamnă din Germania e în apă, vede niște scoici deosebite, iar soțul ei e pe șezlong, aceasta se va duce la el și îi va spune că a găsit niște scoici frumoase. Românul va economisi timp și energie și va exclama: băăă, hai băă, să vezi ce scoici am găsit!”, adaugă polițistul.

Și nu se oprește aici. Alte gesturi i-ar trăda, în multe cazuri, pe turiștii originari din România, chiar dacă pe aceeași plajă se află și alte câteva mii de oameni.

„6. Folosesc des cuvintele „dreacu’, naiba, mânca-ți-aș, al dreacului, al boalii, mă-ta".7. Stând pe șezlong, românilor le iese spiritul antreprenor și exclamă: „bă, ce le merge ălora cu parapanta aia.” „Face aia ceva bani cu masajul ei.” „Îți iei trei ski-jeturi d-alea și le dai la închiriat, te-ai scos." 8.Târăsc sacoșe mari termoizolante .9. Se trezesc de la 5 ca să își pună prosoapele pe șelongurile din primul rând. 10. Se adresează unul celuilalt folosind apelativele: "Nășiculeee, nașule, cumetre, vericule, vărule, finule etc." 11. Nu sună doar audio neamurile din țară, ci fac video call, ca să vadă săracii de acasă unde sunt ei .12. Aflându-se încă la masă, folosesc scobitoarea printre dinți, iar, pentru a anula gestul scârbos și necivilizat, țin palma în dreptul gurii acoperind astfel foratul cu scobitoarea în măsele”, mai enumeră Godină.

Finalul este și mai nostim, mai ales atunci când polițistul realizează că unele dintre acestea i se potrivesc și lui. „13. Fluieră la pescăruși. 14. Bărbații sunt proaspăt tunși și au șlapi noi.15. Românii vor citi și vor spune în comentarii că nu-i așa, când ei știu de fapt că e fix așa. Disclaimer: Tot ce am scris mai sus nu se întâmplă la hotelul unde sunt eu cazat, aici sunt numai români frumoși și civilizați si nu am văzut nimic din ce am scris mai sus. Totul se întâmplă doar prin alte părți, nu aici. Ah, ba da, ar fi ceva, eu sunt tuns și am șlapi noi”, încheie Marian Godină.