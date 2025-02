Video Cu Dacia 1300 pe autostradă, în America: „Urcă cu a patra la deal. Am atins 100 de km pe oră și se ține bine. Nu vibrează”

Popularii vloggeri de călătorie de la „HaiHui în doi”, Andreia și Ionuț, s-au aflat zilele trecute în Seattle, America, unde s-au întâlnit cu un român care deține o Dacia 1300.

Cosmin locuiește de 21 de ani în America și este posesorul unei Dacii 1300, pe care a adus-o din România, cu vaporul. Spune că mașina îi aduce aminte de copilărie, de părinți, de aceea a decis că vrea să aibă una și în SUA.

„Mi-am dorit de mult să am și o Dacie aici, să îmi amintesc de copilărie. Și părinții au avut un model asemănător. Este un model din 1983. Ne bucurăm de ea, în special vara, în weekenduri, atunci când este soare, încerc să nu o scot când plouă. E mașina de weekend a familiei. Am adus-o cu vaporul, a durat cam două luni”, spune Cosmin.

Americanilor nu le-a venit să creadă câți cai putere are mașina românească. „Vecinilor mei nu le-a venit să creadă când au auzit că are 54 de cai putere, pentru că aici motoarele sunt mult mai mari”, spune românul.

Cum s-a descurcat Dacia pe autostradă, în America

Andreia și Ionuţ, vloggerii de la canalul de YouTube „HaiHui în doi”,au testat mașina, care este foarte bine întreținută și funcționează perfect. Piesele de schimb le aduce tot din România, prin poștă.

„Sună ca o albinuță. Dacă mai țineți minte acest borcan de antigel”, spune Ionuț.

Ulterior, au testat-o pe autostradă în America. „Mergem cu Dacia pe autostradă. Urcă cu a patra la deal, am atins 100 de km pe oră. Nu vobrează, se ține bine Dacia noastră pe autostradă. Ce experiență, mi se pare că de descurcă foarte bine. Ai confort, căldură”, spun vloggerii.

Videoclipul postat de Andreia și Ionuț a avut numeroase reacții din partea românilor și chiar din partea primului proprietar al mașinii, care s-a bucurat când a văzut-o.

„Ce surpriză! Tatăl meu și cu mine am fost proprietarii Daciei. După ce tatăl meu a plecat dintre noi, i-am vândut-o lui Cristi din Galați, care a făcut-o frumoasă și apoi a trimis-o în Seattle. Nu pot să vă spun ce simt acum când am văzut clipul... abia pot să scriu... Este tinerețea mea în acea Dacie... Eu cu soția mea, avem primele amintiri în acea mașină... Mi-ar plăcea să putem vorbi cândva ! S-o stăpâniți sănătoși și fericiți. Nu mi-aș fi imaginat vreodată că mașina va ajunge în SUA” , a scris Cristian.

„Toată stima pentru acest domn care nu si-a uitat rădăcinile, se vede că e un om bun, felicitări și vouă frumosilor!”, a scris un internaut,

„Felicitări pentru modul cum o păstrați și aveți grija de acest simbol al României! Și eu am repus în circulație o Dacia din '84”, a scris altă persoană.