CTP, scârbit de televiziunile românești: De ce refuză colaborarea cu posturile de la noi

Cristian Tudor Popescu face parte dintr-o categorie rară în presa din România: cea a oamenilor cu integritate profesională.

Cu siguranță, opiniile sale pot fi mult prea dure, uneori, însă cert e că, de-a lungul anilor, nimeni n-a rămas cu impresia că CTP vorbește din interes. Această mare calitate a reputatului comentator poate fi, din păcate, un defect în peisajul mediatic din România. De altfel, de ceva vreme, CTP nici nu mai apare la vreun post de televiziune.

Miercuri seară, Cristian Tudor Popescu a acceptat invitația lui Cătălin Țepelin (redactor-șef al Gazetei Sporturilor) de a participa la podcastul „Profu’ de Sport“. De menționat că CTP are și o rubrică săptămânală în Gazeta Sporturilor.

Cu prilejul dialogului cu Cătălin Țepelin, CTP a și explicat de ce a dispărut de pe „sticlă“, după ce a încheiat conturile cu postul Digi 24.

Ce a spus Cristian Tudor Popescu?

*Pe mine m-a interesat întotdeauna unde vorbesc și unde scriu. Mi s-a spus: „Ce-ți pasă ție că ăla nu știu ce tâmpenii a spus sau că televiziunea aia nu știu ce atitudine a avut”. Ba îmi pasă! Îmi pasă! Oriunde am lucrat, am lucrat atâta vreme cât am considerat că e locul meu acolo. Nu mi-e indiferent dacă lângă mine mai apare un individ care scrie sau vorbește niște chestii de îmi vine greață sau mă revoltă. De aceea, am plecat din niște locuri din presă. Am plecat pentru că nu mai era acolo locul meu.

*Acum, locul meu nu mai este nicăieri. Mai scriu, firește. Scriu în GSP, scriu în Republica, am și rubrica pe care o păstrez, la Europa FM, „Judecata de Joi”, dar nu am ce să caut în peisajul de televiziune de astăzi.