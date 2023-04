Covid-19 se intoarce și mai contagioasă. Totul despre Arcturus, varianta care produce un nou val de infecții în toată lumea

O nouă subvariantă care duce la COVID-19, denumită Arcturus, stârnește îngrijorarea specialiștilor. Subvarianta face acum ravagii în India și în Rusia, dar a fost identificată în mai multe state din Europa, dar și din afara ei.

Virusul SARS-CoV-2 continuă să circule și să producă mutații. Ultima dintre acestea – Arcturus, derivată din Omicron și considerată la fel de infecțioasă – este monitorizată de specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, încă de la finalul lunii ianuarie ca „variantă sub supraveghere”.

În circulație de câteva luni

Potrivit dr. Maria Van Kerkhove, responsabilul tehnic al OMS pentru COVID-19, noua variantă este în circulație de câteva luni. „Nu am văzut o schimbare a gravității la nivel de individ sau populație, dar de aceea avem aceste sisteme în vigoare. Are o mutație suplimentară în proteina Spike care, în studiile de laborator, arată o infecțiozitate crescută, precum și o potențială patogenitate crescută“, a mai spus expertul.

În ultimele săptămâni, în India, valul de infecții produs de această variantă a luat amploare. În spitale, autoritățile au instituit cod roșu, iar în unele state indiene s-a reintrodus obligativitatea purtării măștilor în spațiile publice, ca măsuri de limitare a răspândirii infecției. Potrivit lui Van Kerkhove, până acum nu au existat schimbări în ceea ce privește gravitatea bolii generate de noua variantă.

Noua variantă a fost identificată și în Marea Britanie, unde numărul infecțiilor este în creștere. Doar în ultima lună au fost depistate 50 de cazuri de infecție cu această subvariantă. „Deși în India valul de infectări cu această variantă a luat amploare în ultimele câteva săptămâni, până acum nu s-a răspândit rapid la nivel global. Bănuiesc că vom vedea un val de infecții cu această variantă, dar mă îndoiesc că va provoca un val mare, probabil nici măcar la fel de mare ca cel pe care tocmai l-am avut în Marea Britanie și, prin urmare, probabil că nu va pune o presiune atât de mare asupra serviciilor de sănătate ca în ultima vreme”, a declarat profesorul Paul Hunter, expert în boli infecțioase de la Universitatea din East Anglia.

Însă, potrivit Rador, noua subvariantă se află la baza unui val de infecții și în Rusia. De asemenea, au fost depistate cazuri de boală în SUA, Australia, Japonia, Africa de Sud, Israel, Marea Britanie, Germania, Spania, Thailanda, China și în alte țări.

Conjunctivită asociată

Prof.dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, a explicat pentru „Adevărul” că noua variantă „evoluează clinic la copii cu febră și tuse la care se adaugă pentru prima oară legat de subvariantele Omicron afectarea oculară sub formă de conjunctivită”.

Per ansamblu, mai spune expertul, gravitatea bolii nu este modificată față de cea generată de subvariantele Omicron anterioare. „Arcturus, cunoscută și sub denumirea de subvarianta XBB.1.16, genera în urmă cu două săptămâni 4% dintre cazurile nou-apărute în India – potrivit ultimei comunicări venite – și 7% dintre cazurile nou-apărute în SUA fiind acolo a doua ca importanță, după cunoscuta de acum XBB1.5 care generează 78% dintre cazurile noi. Arcturus este mai transmisibilă, dar, așa cum am spus deja, nu generează cazuri cu evoluție mai gravă decât XBB.1.5. Totuși. datorită transmisibilității ridicate menționate, a fost încadrată de OMS ca fiind sub supraveghere. Până acum, varianta mai transmisibilă s-a impus într-un interval de timp mai lung sau mai scurt, așa că este posibil ca și această ultima subvariantă aflată în atenție să facă același lucru. Vom vedea”, a explicat universitarul.

Cercetătorul Octavian Jurma notează că din analiza datelor internaționale publicate până la 14 martie 2023, se observă o creștere accelerată a subvariantei XBB.1.9.1 „Hyperion“, dar că XBB.1.16 „Arcturus“ „este în mod cert capabilă să disloce orice altă subvariantă care o precede”.

„Este așadar mai degrabă o chestiune circumstanțială dacă XBB.1.9.1 Hyperion sau XBB.1.16 Arcturus va fi următoarea variantă dominantă în România. Este bine să luăm în serios avertismentele legate de XBB.1.16 Arcturus, care este acum recunoscută și de OMS ca subvariantă pe care trebuie să o urmărim. Vedem că, din păcate, SARS-CoV-2 nu a decis încă să își facă o schimbare de gen pentru a deveni doar o gripă“, subliniază Jurma.

40 de decese în ultima săptămână

Ultima raportare oficială arată că, în România, în intervalul 10-16 aprilie 2023 au fost înregistrate 4.201 cazuri noi de coronavirus, cu 1.865 de cazuri mai puțin decât săptămâna anterioară și 40 de decese. În secțiile de COVID-19 din spitale se află internate 1.172 de persoane, dintre care 134 la ATI. Dintre cei 134 de pacienți internați la ATI, 107 sunt nevaccinați. Din totalul pacienților internați în prezent, 120 sunt minori. Până astăzi, 68.001 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, în România.

Cât privește infecțiile respiratorii acute, ultima raportare a INSP care cuprinde perioada 3-9 aprilie 2023, numărul raportat s-a ridicat 75.390 de cazuri, cu 15,3% mai puține decât în săptămâna anterioară. Numărul cazurilor de gripă a fost de 1.444, comparativ cu 1.723 de cazuri, săptămâna anterioară, cele mai multe în București – 296.