Ce locuri de muncă sunt mai cerute în România

Munca este unul din factorii indispensabili în traiul oricărui om. Indiferent de natura sa, este un factor decisiv în ceea ce privește prosperitate. Un loc de muncă bine remunerat aduce beneficii în plus. Unul din ele constă într-un nivel salarial crescut. Adeseori aceste locuri de muncă sunt căutate. Însă, chiar și cele mai slab plătite sunt uneori incluse în criterii.

Identificarea locului de muncă potrivit nu este singurul lucru ce poate aduce reușite. Și prezentarea în fața angajatorului influențează masiv uneori. Redactarea cât mai detaliată a unui CV (curriculum vitae) poate adăuga un plus considerabil. Ar trebui să oglindească experiența profesională a candidatului în mod relevant. În același timp, trebuie să reflecte și o parte a personalității.

Cum arată piața muncii din România în 2024

Piața muncii se află într-o continuă schimbare. Nevoile se diversifică adeseori, însă rămân și anumite constante. În unele domenii există lacune mai mari de personal. În unele cazuri remunerația este una bună. Acesta este un motiv ce susține o mai mare popularitate în căutări. Unele locuri de muncă ajuns să fie mai căutate decât altele.

În general, piața locurilor de muncă a fost destul de dinamică în prima parte a acestui an. Au existat aproximativ 5,3 milioane de aplicări la posturile disponibile. Ca și domenii de activitate, au dominat comerțul și serviciile. Au fost căutate diverse niveluri de pregătire. Cei calificați, dar și cei necalificați au fost căutați în diverse domenii de activitate.

Pe piața muncii au dăinuit și anumite trenduri. Regimul de muncă remote este unul dintre ele. Pe locul cinci în căutările utilizatorilor se află cuvântul „remote”. În paralel, și locurile de muncă în regim hibrid sunt tot mai căutate de utilizatori. Acestea acordă un grad de confort sporit. Oferă și o anumită flexibilitate suplimentară ce este mereu apreciată. Timpul de lucru și organizarea acestuia sunt criterii esențiale ale candidaților în general.

Topul celor mai căutate locuri de muncă pe piața românească

Domeniile de activitate vin cu propriul specific și cu nenumărate nevoi în ceea ce ține de forța de muncă. Unele posturi implică competențe noi, mai adaptate schimbărilor. Dinamica cererilor depinde și de nevoi. Însă, partea bună constă în faptul că doritorii găsesc întotdeauna căi de adaptare.

Cererile de muncă de anul acesta se aseamănă într-o oarecare măsură cu cele din anul anterior. Altfel spus, acestea constau în:

Operator call-center

Este un job ce poate fi practicat cu succes din confortul casei. Atât timp câte mediul de lucru este unul silențios, nu există niciun obstacol. În principiu, se caută acest job în limba română. Însă, piața vine cu nenumărate alte locuri de muncă. Acestea prespun cunoașterea diverselor limbi de circulație internațională. Cu cât mai grea este limba, cu atât mai mare este și remunerația. Ca și echipament, este necesar un set de căști și un laptop.

Ca și nivel salarial, lucrurile nu arată rău. Remunerațiile au crescut în ultima perioadă. Acestea pornesc de la valoarea minimă pentru cei fără experiență. Odată ce aceasta este dobândită și nivelul de performanță se ridică și el, crește și salariul. Acesta poate atinge și niveluri ridicate, putându-se ajunge și la un salariu de 8.000 RON. Se poate lucra în regim part time, dar și full time.

Șofer

Postul de șofer este tot mai frecvent întâlnit în căutări. Utilizatorii au căutat atât locuri de muncă profesioniste, cât și pe cele ce nu necesită o pregătire anume. Șoferii de camion continuă să fie la mare căutare. Totodată, posturile ce necesită doar categoria B au devenit mai frecvente. Curierat și food delivery sunt anunțuri des întâlnite pe site-urile de specialitate.

Cele mai mari salarii sunt prezente în rândul șoferilor de tir. Pe cursele de tur-retur acestea depășesc în media 5.000 RON. Apoi, cele ce presupun deplasările de lungă durată pe comunitate au un nivel salarial mult mai bun. Acesta fluctuează între 2.000 și 3.000 de euro, limita fiind uneori depășită. Este un loc de muncă căutatîn fiecare an.

Asistent medical

Munca de asistent medical implică obținerea unei diplome. Școlile postliceale adună un număr mare de cursanți în fiecare an. Și domeniul are nevoie de mână de lucru. Aici există mai multe alternative. Se poate lucra în cadrul spitalelor, cabinetelor medicale sau al clinicilor private. Atât timp cât candidatul are experiență, și șansele de a primi un post sunt mai mari.

Salariul de încadrare al asistenților medicali a crescut. Acesta depășește valoarea orientativă de 6.700 RON. Și aici există unele aspecte ce pot face diferența. Spre exemplu, un post de asistent în afara țării este mult mai bine plătit decât în România. Însă, fiecare țară vine cu propriile condiții. Prin urmare, o consultare atentă a cerințelor ar fi de mare ajutor.

Contabil

Contabilitatea este un domeniu longeviv. Indiferent de schimbările aduse de piață, este o ocupație ce își va găsi mereu locul. Meseria de contabil este tot mai căutată. Numeroase persoane s-au arătat interesatede aceste locuri de muncă. Se pot face cursuri și se pot obține diplome de calificare de către oricine dorește. Sunt necesare competențe precum atenția la detalii, o bună logică și simțul analitic.

Veniturile din această profesie variază. Salariile de pornire au o valoare brută de 4.700 RON. Însă, diferența o face antreprenoriatul. Cei ce decid să adopte o formă juridică pot ajunge la sume mult mai mari. Bineînțeles, totul vine la pachet cu responsabilitate și cu dedicare. Și totuși, există numeroase firme de contabilitate care angajează.

Specialist în resurse umane

Specializarea în resurse umane este un loc de muncă la mare căutare în momentul de față. Afacerile, mai ales cele mari au nevoie de astfel de specialiști. Mâna de muncă umană va continua să fie cheia reușitei în afaceri, alături de strategiile bine gândite. Specialiștii țin cumva afacerea pe picioare din punct de vedere a personalului de lucru.

Salariile acestor specialiști sunt în creștere. Nivelul minim brut de referință este de 4.205 RON. Salariul crește odată cu vechimea și cu performanța. Se pot atinge niveluri mult mai mari, ce se apropie de 10.000 RON pe lună. Este un loc de muncă antrenant. Este nevoie de dedicare, o bună comunicare și un simț strategic adaptat nevoilor.

Dezvoltatori de software

Este o arie ce se ramifică. Sunt necesare multiple tipuri de dezvoltatori. Aceștia pot fi back-end, front-end și full-stack. Diferența constă în competențele necesare și în atribuțiile specifice. Ultimul este cel mai complex, dar și cel mai bine plătit. Domeniul are un deficit mare de personal. În același timp, externalizarea acestor servicii a devenit un adevărat trend.

În acest domeniu se vorbește de salarii mari. Acestea pornesc de la 4.000 sau de 5.000 RON. De asemenea, pot depăși 20.000 RON pe lună. Este o ramură foarte bine remunerată. Din păcate, nu se potrivește oricărei persoane. Sarcinile sunt adeseori complexe și necesită un volum mare de atenție și un simț analitic dezvoltat. Este o ocupație interesantă ce nu prea lasă loc plictiselii.

Analist de date

Analiza datelor rămâne o necesitate în lumea afacerilor. Rezultatele analizelor oferă detalii prețioase despre evoluție și rentabilitate. Analistul colectează date, le interpretează și le filtrează. Există multiple tipuri de analiză. Specialiștii din domeniu trebuie să le cunoască bine. Doritorii trebuie să aibă studii superioare în științe exacte și cunoștințe de programare.

Salariile sunt destul de mari. Nivelul mediu net este de aproximativ 12.500 RON net pe lună. Valoarea minimă este de 5.500 RON și poate varia în funcție de regiune și de companie. Este un job căutat de utilizatori pe internet. Deși nu se adresează oricui, stârnește interes și curiozitate. Atuul principal este salariul mare.

Administrator de baze de date

Locul de muncă se adresează pasionaților de tehnologie. Un administrator de baze de date menține în primul rând integritatea datelor. Acesta asigură securitatea și optimizează performanța acestora. Este un rol bine definit ce presupune atenție și concentrare. Ca parte a domeniului IT, administrarea datelor aduce oportunități interesante de muncă.

Nivelul salarial de plecare nu este unul prea grozav. Acesta este de aproximativ 3.000 RON. Dar valorile pot fi mult mai mari. Cu cât mai complexe sunt atribuțiile, cu atât mai bine este plătit și angajatul. În unele cazuri sunt oferite și stimulente și extra beneficii. Este o practică des întâlnită în cadrul marilor companii de pe piață și a corporațiilor.

Tester de software

Este un loc de muncă ce crește în popularitate în mediul online. Acesta presupune analizarea și testarea funcționalității programelor și site-urilor web. Este o ocupație plăcută ce poate fi abordată de numeroase persoane. Se cere o atenție sporită la detalii și răbdare în procesul de analiză. Și aici colaborările cu marile companii pot aduce un nivel de satisfacție superior.

Nivelul salariului variază. Acesta fluctuează în funcție de complexitatea procesului de analiză în sine. În general, se poate câștiga între 5.800 RON și aproape 9.000 RON lunar. Nu sunt sume mici și depinde adeseori de implicare și de puterea de concentrare.

În final

Piața locurilor de muncă se schimbă uneori. Totuși, unele locuri de muncă pot deveni mai căutate pe piață. Acest lucru poate depinde de trenduri, nevoi și lacunele existente în forța de muncă. Locuri de muncă așa cum sunt cel de asistent medical sau operator call-center se află în vârful listei de căutări. Piața este destul de ofertantă în privința lor. În plus, regimul remote sau hibrid de muncă vine precum un extra avantaj adus candidatului.