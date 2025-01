Câți bani au dat unii români pentru cele mai extravagante petreceri de Revelion. Ce au cuprins ofertele: „Zero momente de plictiseală”

La cele mai extravagante petreceri de Revelion din România prețurile au ajuns și până la 1.000 de lei de persoană. Ofertele au cuprins Gatsby party cu Bănică Jr, baluri vieneze cu orchestră sau retroparty cu Voltaj.

Adevărul trece în revistă cele mai extravagante petreceri de Revelion 2025 din România.

Probabil unul dintre cele mai interesante revelioane au fost organizate anul acesta la emblematicul restaurant Caru’ cu bere din București - Bal vienez 2025.

„Pentru al 18-lea an consecutiv, Orchestra WIENER WALZER va recrea, cu valsurile sale, atmosfera unui bal vienez în decorul istoric al Carului cu bere”, arată organizatorii.

La Caru‘ cu bere au fost, de fapt, două revelioane: unul sus, în salon, mai sobru, și unul jos, la cramă, cu dansuri și hore populare, cu taraf și chiuială.

Clienții au fost răsfățați cu 4 feluri de mâncare ales și bineînțeles și Vinul Spumant al Casei Regale – Rhein Extra, și alte băuturi.

„Când o fi să se oprească Orchestra Wiener Walzer, alți artiști or să preia ștafeta și-o să țină vie în continuare chermeza”, arăta ofertă.

Printre preparatele mai interesante s-au remarcat: cracker cu sferă din foie gras cu merișoare și goji deshidratate, aromatizată cu Cointreau și dulceață de portocale; galantină de rață și curcan învelită în aluat crocant, umplută cu fructe confiate, fistic și jeleu de vin; filé de butterfish în mantie de prosciutto și filé de somon aromatizat cu portocală și lime; Mușchi de vită și ruladă din mușchiuleț de mistreț îmbăiate în unt cu ierburi aromatice .

Programul din salon a cuprins pe lângă Orchestra Wiener Walzer, dansuri de societate, grupul Contesina pe melodii interpretate de Orchestra Wiener Walzer, Program DJ, Colinde tradiționale și obiceiuri în noaptea dintre ani, programul din Cramă (Muzeul Berii), Recital Café Concert, Muzică tradițională românească, muzică de petrecere cu Taraful Caru’ cu bere.

Prețul unui bilet a fost de 1.000 lei. Prețul unui bilet „Prichindel”, pentru copiii cu vârsta până în 10 ani, de 300 lei, iar prețul unui bilet „Puști”, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani - 500 lei.

Revelion Shukar cu Daniel Iordăchioaie

Shukar Revelion a fost organizat la Combinatul Fondului Plastic din București și a avut o ofertă variată de ariști: de la Daniel Iordăchioaie, la DJ Mă-ta, la Pixar Stelar, ABASK și Ilinka.

Pentru o masă cocktail plus accesul a 8 persoane la Revelion și o sticlă de bautură la alegere (vodka, whisky, gin, rom), 8 soft drinks s-a plătit 2.499 de lei. Cel mai ieftin bilet cumpărat în luna decembrie a costat 169 de lei și a inclus doar distracția. „Pentru că, nu-i așa, la ce bun unul fără de distracție maximă? Sigur, o să ciocnim pahare, o să bem...dar cel mai important e că o să dansăm SHUKAR toată noaptea de Revelion!” – spuneau organizatorii. Mâncarea și băutura nu au fost incluse în prețul biletelor, dar petrecăreții au găsit meniul de la bar „îndestulător și la prețuri accesibile”, se laudă organizatorii.

Rvelion pe Arena Națională

Cine a vrut să-și petreacă revelionul pe Arena Națională a putut merge la Retrovelion 2025 . Pe scenă au urcat Voltaj, Spitalul de Urgență, Class+, DJ & MC Marian Maican.

Pentru un loc la masă cei care și-au cumpărat bilete până pe 31 decembrie au plătit 400 ron/persoană.

La bar, s-a găsit cu 10 lei apă și cafea, cu 15 lei bere, vin, suc și cu 25-30 de lei cocktailurile. La mâncare prețurile maximale au fost de 50-60 de lei porția.

Gatsby Party la Cluj

The Greatest Gatsby Party 2025 s-a numit revelionul organizat la complexul Wonderland. Pe scena sălii Grande Vista a susținut primul concert din acest an de la Cluj, Ștefan Bănică. Acesta a fost secondat de Lavinia Pîrva & Band; Live Set cu Dj Geo Da Silva, Gyo Gee & Arthur Van Zedler. De asemenea, au fost momente cu acrobați de talie internațională, momente de dans și urători plus mega-surprize.

Dress code-ul a fost obligatoriu: Gatsby party.

„Sărbătorește noaptea dintre ani într-un cadru tematic de vis, printr-o experiență de petrecere completă, așa cum numai în filme sau în marile cluburi din străinătate ai văzut! O noaptă unică, un party de neuitat, zero momente de plictiseală, până în zori!”, spun organizatorii.

Prețul pentru o persoană a fost de 885 lei + taxe și a inclus masă festivă completă.

Călătorie gastronomică în jurul lumii

Restaurantul Bombay din Timisoara a organizat Revelionul Aromelor – O călătorie culinară în jurul lumii, într-o seară cu adevărat festivă!

„În noaptea magică dintre ani, vă invităm să pășiți într-o călătorie culinară prin cele mai faimoase bucătării ale lumii, și în special ale Asiei, într-o atmosferă vibrantă, plină de savoare și eleganță”, spun organizatorii.

Astfel, aperitivele au fost mâncăruri tradiționale din India, China (pachețele de primăvară cu sos sweet chilli, creveți în cuib de cartofi), Japonia (mix Sushi), Italia (bruschete: pomodori sechi și prosciutto crudo, ton și chives, pasta de măsline cu trufe). Felul principal a fost un format din butter chicken & orez basmati indiene, mușchiuleț de porc confiat cu sos de conopida și apă de trandafiri după o rețetă franceză. Desertul a fost european: cheesecake cu jeleu de căpșuni. La fel și open barul, „Atmosfera va fi animată de muzică ce vă va purta în jurul lumii, un mix energic între oldies, but goldies și hituri moderne, care să vă țină pe ringul de dans până în zori.”

Prețul: 580 lei/persoană pentru un pachet cu totul inclus.

Petrecere Peaky Blinders la Iași

Localul The Trumpets din Iași a propus o petrecere Peaky Blinders de Revelion:

„În ajunul Anului Nou, pătrundeți în anii 1920 și intrați în 2025 cu stil, îndrăzneală și o notă de insolență la petrecerea noastră Peaky Blinders! Îmbrăcați-vă ca un Shelby, îmbrăcați-vă cele mai chic costume sau rochii pline de farmec și scoateți la iveală șeful mafiot din dumneavoastră (sau soția șefului mafiot). Savurați cocktailuri din era prohibiției și dansați toată noaptea ca un adevărat gangster. Ești gata să faci din aceasta o noapte de amintit?”.

Petrecerea specială a inclus: all-night party w/ DJ Gelu Danilovici, platouri calde, charcuterie boards cu brânzeturi și carne, sweets (platouri de prăjituri), prosecco (1 sticlă pentru 4 persoane) și Midnight Prosecco.

Prețul: 550 lei de persoană și a inclus bonuri valorice de 200 lei .