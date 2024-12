Revelion distrus pentru un grup de 15 prieteni. Cum au rămas tinerii și fără avans și fără cabană de sărbători

Un grup de români a rămas fără avans și fără cabana pe care o închiriase de Revelion. Abia după ce proprietarul n-a mai răspuns la telefon au găsit păgubiții avertismentele privind cabana Volcri din Predeal.

Perioada sărbătorilor de iarnă vine și cu momente neplăcute pentru turiștii care nu sunt foarte atenți la ofertele găsite online.

Mulți dintre ei se trezesc că după ce au plătit avansul, așa-zisul proprietar nu mai răspunde la telefon și că, de fapt, cabana pe care au închiriat-o nu există.

Este și cazul unui grup de 15 prieteni care a rezervat așa-zisa cabană Volcri din Predeal. După ce a expus înșelăciunea pe un grup de Facebook specializat în turism, păgubiții s-au trezit că sunt criticați de membrii grupului de Facebook.

„Bună seara! Să aveți mare grijă dacă doriți să vă faceți rezervare la cabana Volcri din Predeal, este o mare țeapă, noi am rezervat pentru 15 persoane am, am vorbit cu "proprietarul " a fost totul ok, am dat și avans și acum nu mai răspunde! Aveți mare grijă!” - a postat vineri, un membru al grupului țepuit.

Proprietar de cabană: „Cine să vă mai înțeleagă”

Andrada, proprietară de cabană la munte, a găsit de cuviință să-i acuze pe păgubiți că sunt „prea comozi”.

„Cine să vă mai înțeleagă. Închiriez și eu o cabană la munte, când nu e pe aplicație și e închiriere directă, mai ales la ocazii mari ( 1 mai, revelion etc ), de multe ori , eu insist să vină să vădă locația , să semnăm contract etc . Prea comozi aș putea spune , au devenit oaspeții , faceți totuși un efort , e în folosul vostru să vă asigurați că e ceea ce doriți . Din păcate nu toți oamenii au intenții bune”.

Diana i-a replicat proprietarei: „Este cu dus întors.. dacă stai la 400-500 km .. faci un drum doar să dai avans ? Sau să semnezi contract ? Ar trebui să existe cuvânt și omenie, însă.. sunt demult apuse”.

Andrada a revenit spunând că sunt și alte metode de a verifica o cazare: rogi proprietarii să te sune cu video de la locație, să îți trimită poză id, întrebi pe diferite grupuri, cauți recenzii, contractul se poate trimite pe mail … datele ar trebui să corespundă id / cont.

„Sunt variante înainte de „a arunca” cu banii, și da, din păcate nu mai există omenie dar cred că e și din faptul că toți vor să tragă focul spre oala lor. Oaspeții vor ieftin, gazdele vor să nu plătească impozite etc și de aici problemele că se închiriază pe poze și povești. Hai să facem corectitudinea o normalitate și sigur se vor evita multe situații că cea din postare”, a concluzionat Andrada.

Un alt proprietar de cabană a găsit ocazia să dea, de asemenea, lecții:

„E vorba totuși de o cabană pe care o închiriezi pentru tine și alți 10 oameni, poate chiar mai mult. În plus, rare sunt situațiile în care se închiriază la distanțe așa de mari, la mai mult de 300 de km nu se uită nimeni, tocmai din cauza distanței. Pe noi peste 90% din cei care ne caută sunt din București. Nu or fi trenurile CFR ului prea lăudate, dar am făcut de multe ori ruta asta, București- Predeal, în jumătate de zi ai venit, ai văzut ce cabane aveai de văzut și te-ai și întors acasă. Știi ce cumperi, le trimiți poze prietenilor, că să fie toți mulțumiți.”

Cum să nu fi înșelat: „citește prima dată recenziile negative”

Confrutat cu aceste critici, el a precizat: „Îmi cer scuze dacă a fost supărătoare postarea mea, eu am dorit doar să avertizez lumea. Din păcate am ajuns la alte subiecte care nu țineau de postare! Dumnezeu să fie cu voi și să nu pățiți așa ceva! Sărbători fericite”.

Sandu a replicat: „ba să pățească,fiindcă văd că tot dumneavoastră sunteți acuzat.”

Dorina i-a mulțumit pentru postare: „Dacă suntem uniți, vom învinge!”

Cristina a recomandat folosirea platformei Booking: „În această perioadă sunt fel și fel de țepe și eu n-aș face greșeala să rezerv ceva pe OLX sau alte site-uri care nu au legătură cu așa ceva.”

Ralu a susținut că și pe Booking sunt riscuri: „Mi- am luat țeapă în Turcia în Istanbul, în zona turistică, prin booking, în sensul că am plătit totul în avans și la fața locului era o casa de drogați!”

Păgubita a dat zeci de telefoane și mailuri la booking în timp ce s-a cazat la un alt hotel. „M- am reîntors la bârlogul drogaților și m-am riscat că să filmez ptr dovezi, căci nu credeau cei de la booking. Apoi am găsit și pe net filmarea unui tânăr care acceptase să stea o noapte acolo fiind surprins de situație ca și mine, într- o camera de drogați cu geamurile sparte, efectiv lipseau.”

După toate aceste probleme, românca a primit 25% înapoi de la Booking și platforma a scos din ofertă așa-zisul hotel.

Daniel precizează că primul lucru care trebuie făcut atunci când căutăm cazare este să citim recenziile negative: „dacă puteți trece peste ce găsiți acolo, merită să faceți rezervarea. Numărul recenziilor bune ar putea fi influențat de recenziile date de prieteni sau de cele plătite, dar recenziile negative sunt întotdeauna adevărate”.

Atenționări pe Google și Facebook: „Această cabană NU există!”

Miha a susținut că există o recenzie, de acum o lună pe google, în care probabil tot un clienț înșelat atrăgea atenția că este vorba despre „o țeapă”.

Într-adevăr, pe Google, cabana Volcri are două recenzii. În prima se atrage tenția: „Această cabană NU există! Este ȚEAPĂ! Este un profil fals cu fotografii preluate de la o pensiune din Bucovina. Ca sa va lamuriti căutati pe Google sau pe alte site-uri cu profil turistic Pensiunea Drag de munte.”

Cealaltă recenzie era una de 5 stele în care se arată: „Super încântați de această cabană! proprietarii sunt foarte drăguți, ne-au primit cu vin și platouri cu mezeluri. Va multumim! ne vom întoarce la dvs curând!”

„Din păcate doar astăzi am găsit-o...” - a răspuns păgubitul.

Și pe pagina de Facebook a cabanei, sunt mai multe comentarii în care se atrage atenția că oferta este o țeapă.

Un alt membru al grupului de Facebook, Tatiana, a susținut că aceiași problemă a avut cu această cabană.

„De revelion se dau cele mai multe țepe pentru că oamenii nu caută depre locația care o închiriază ... Întâi te documentezi după închiriezi. Să nu mai spun de cei ce pun prețuri doar în privat și cer sume astronomice”, a explicat Alex.

Citește și: Zeci de tineri care au închiriat o cabană au rămas fără bani și fără petrecere de Revelion

Un alt membru al grupului a atras atenția că o înșelăciune similară este și închirierea cabanei OAKI Forest. O postare pe Facebook atrage atenția că păgubiții primesc chiar factură proforma pe numele firmei Volcri Invest SRL.

Și înșelați și acuzați: „Cam necreștinește”

Marioara îi recomandă să facă reclamație la Poliție și la Protecția Consumatorilor.

Radu susține că ar trebui să sune la poliție.

Păgubitul susține că preferă să nu facă reclamații: „Mulțumesc pentru grija fiecăruia dar prefer să nu cobor nivelul. Revelionul e doar o zi, caracterul rămâne pentru o viață. Sărbători binecuvântate”.

Vlad critică atitudinea acestora: „Dacă nu coborâți nivelul îl ajutați să mai facă în continuare. Vina va fi a dumneavoastră pt cine mai pățește în continuare, pt că ați putea să faceți ceva dar alegeți confortul. Păcat... De aia sunt tot mai mulți, pt că lumea se resemnează și atât...”

Bogdan a intervenit și el: „Asta se numește egoism. Dincolo de persoana dvs nu mai contează nimeni, daca își iau și alții teapa nu e problema dvs. Cam necreștinește, aș zice.”