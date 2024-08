Cât are pensie o femeie cu 13 ani vechime în condiții grele, care s-a îmbolnăvit. „Să fie blestemați până la al nouălea neam!”

Pe pagina oficială a Casei Naționale de Pensii s-au adunat în ultimele zile zeci de mărturii despre situații în care pensionarii așteptau creșteri de cuantum, în schimb rămân tot cu pensia socială după recalculare. Printre acestea, cazul unei femei care a lucrat 13 ani în condiții speciale.

După valul de revoltă înregistrat în urma primirii deciziilor de recalculare, Ministerul Muncii nu mai știe ce să facă să-i convingă pe pensionari că nu vor fi scăderi de pensie, în plată, nici măcar în acele situații în care, după recalculare, au rezultat valori mai mici. Mesajele care ar trebui să liniștească au iscat însă un alt val de revoltă.

Cu patru zile în urmă, pe pagina oficială de Facebook a Casei Naționale de Pensii a apărut mesajul prin care pensionarii sunt anunțați că indemnizația socială (cea mai mică pensie în plată din sistem) nu scade. Precizarea vine în contextul în care tot oficialii Ministerului Muncii au anunțat că dintr-un total de peste 4 milioane decizii de pensie emise, peste 700.000 sunt cu valori mai mici decât cele din deciziile încă în vigoare. În cazul în care, după recalculare, valoarea rezultată este mai mică decât cea în plată, pensionarii vor încasa pensia de care beneficiază în prezent.

„Indemnizația socială pentru pensionari nu scade sub 1.281 de lei!

Începând cu 1 septembrie 2024 toți pensionarii beneficiari de indemnizație socială vor continua să primească suma minimă garantată de 1.281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării.

În cazul în care pensia recalculată este mai mică de 1.281 de lei, diferența se suportă de la bugetul de stat.

Asta înseamnă că, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării, niciun pensionar nu va primi mai puțin de 1.281 de lei”, au anunțat oficialii CNP, pe pagina de Facebook.

Mesajul a încins în schimb și mai mult spritele, iar asta pentru că, scriu oamenii, numai despre echitate nu poate fi vorba (despre care ar fi trebuit să fie noua lege, după cum spun cei care au pus-o în practică) devreme ce oameni care au ani grei de muncă în spate încasează în continuare aceeași pesie ca și cei care au muncit o singură zi.

„Ne vedem în instanță, hienelor!”

Din zecile de comentarii care s-au adunat la postarea Casei Naționale de Pensii, cele de la pensionari mulțumiți se pot număra pe degetele de la o mână.

„V-ați bătut joc de toți. Nu vă mai săturați, voi, cu veniturile voastre nesimțite și nemeritate! Dar ați dovedit la toți că sunteți total analfabeți, nu știți nici constituția României, nu știți nimic despre cei ce îi furați. Ne vedem în instanță, hienelor!”, îi avertizează pensionarii pe oficialii Casei Naționale de Pensii.

„Nu vă e rușine pentru ceea ce faceți? Suntem săracii Europei. Mii de oameni vor muri de foame. Nu vă pasă. Toți ar fi trebuit să primească bani. Și cei peste 700 mii (n. red. – la atât se estimează numărul pensionarilor cărora la recalculare li s-a stabilit un cuantum al pensiei mai mic decât cel din decizia actuală) sunt cetățeni votanți. Sau nu? Nu puteați să le dați măcar 50 lei? Josnic, mai josnic nu se poate”, este un alt mesaj de nemulțumire.

„S-a îmbolnăvit pe tarlaua lui tata?”

O doamnă ține să prezinte situația în care se află sora sa, care s-a îmbolnăvit grav, după doar 13 ani de serviciu, și nu a mai putut lucra. Deși a lucrat cei 13 ani în condiții grele, având grupa I de muncă, încasează pensia minimă, arată sora pensionarei, în comentariul postat. Femeia este atât de revoltată încât în finalul mesajului îi blesteamă pe cei care îi pun pe pensionari în astfel de situații umilitoare.

„Ne agităm degeaba. Nu vor face nimic pentru noi. Sora mea a fost laborant la Stația de Oxigen. Se îmbutelia și oxigen sanitar și industrial. Muncea 12 cu 24. Mereu spunea - plec, sper să și vin -. A fost grupa 1 de muncă. Ceea ce vreau să spun e că mergea la muncă vreo 12 km pe jos, asta fiind înainte de '89, prin tot ce însemna intemperii. A fost o iarnă foarte grea și mergea prin zăpadă până aproape de mijloc. Inevitabil s-a îmbolnavit de rinichi. A stat prin spitale aproape un an, când cei de la București (Fundeni) i-au făcut dosarul de pensie de invaliditate. A muncit doar 13 și un pic și a fost în pensie 15,5 ani. S-a pensionat pentru limită de vârstă și are 1.281 lei. Mă întreb: s-a îmbolnavit pe tarlaua lui tata???? Unul care nu a muncit o zi am înțeles că ia aceiași bani.

Îmi este scârbă de tot ce se întâmplă în România. Mafia Siciliană era mic copil pe lângă ăștia. Ne merităm soarta. Am ajuns niște mămăligi care așteptăm să ne rezolve alții problemele. Iar tovarășilor de la putere le doresc să fie blestemați până la al nouălea neam”, își încheie doamna mesajul.

Cine profită de valul de nemulțumire

O altă persoană supune atenției o altă situație. Spune că s-a pensionat anticipat, după 37 ani de muncă, și ar avea o pensie calculată de doar 1.063 lei lei.

„Acum, după așa-zisa mărire, mama mea are 1.995 lei, fără 5 lei nu are 2000. După 44 ani de muncă. Serios?”, se arată într-un alt mesaj.

„Eu sunt în pensie de boală din 2011. Am 28 ani lucrați, 1.510 lei pensie. Nu știu dacă îmi mai dau hoții ceva”, își expune un alt cetățean situația.

De nemulțumirea pensionarilor români profită imediat reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), care intervinn, tot printr-un comentariu, și anunță că pun la dispoziție, în toate sediile din țară, un model de contestare a deciziei de recalculare și, chiar mai mult, îi așteaptă pe pensioari, într-un interval de câte două ore pe zi, pentru a le oferi consultanță pentru a da statul în judeccată.