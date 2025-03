Somelierul de apă certificat internațional, Claudia Benea, a avertizat într-o postare asupra apelor „alcaline”, întrucât „pH-ul niciunei ape de pe planetă nu alcalinizează organismul”.

„Vă rog, nu mai dați aceste ape copiilor. O mămică mi-a scris că de 4 ani îi dă copilului apa Alcalia. În apă, cantitatea maximă admisă/zi de F‐ (fluoruri) este de 1,5-2 mg/L.

Alcalia are 4,23 mg/L, iar Devin 3,96 mg/L. Ambele sunt îmbuteliate în Bulgaria, la Velingrad. Fluorurile sunt prezente în mod natural în scoarța terestră, fac parte din natură. În România nu avem nicio apă care să aibă fluoruri peste 1 mg/L. Toate au cantități foarte mici de F- (fluoruri).

De asemenea, nu vă mai lăsați seduși de iluzia că, dacă au pH mare, sunt „alcaline”. PH-ul niciunei ape de pe planetă nu alcalinizează organismul, punct!”, a explica aceasta.

Ce este apa alcalină

Apa alcalină are are un pH mai ridicat decât apa obișnuită. Dacă apa normală are un pH apropiat de 7, valorile pH-ului apei alcaline sunt cuprinse între 8 și 9. PH-ul este un indicator al concentrației ionilor de hidrogen dintr-o soluție, cu o scară de la 0-14, potrivit Regina Maria.

PH 0 reprezintă limita de aciditate maximă, iar 14 este limita de alcalinitate (bazicitate) maximă.

Apa alcalină se poate achiziționa direct îmbuteliată sau se poate prepara acasă, cu ajutorul unui aparat care ionizează apa, îmbogățind-o cu minerale.

Deși apa este inodoră și insipidă, apa alcalină, în funcție de concentrarea fiecărui tip de ioni adăugați în procesul de alcalinizare, poate avea un gust ușor sărat sau amar, dacă pH-ul este prea ridicat.