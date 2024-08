Asistenții maternali, scoși mai devreme la pensie. Ce prevede legea

Românii care împlinesc 65 de ani nu mai pot fi asistenți maternali. Mai mult, aceștia nu vor mai putea avea grijă decât de cel mult doi copii. Sunt două dintre cele mai importante noutăți pe care le aduce legea asistentului maternal, explicate de Rareș Achiriloaie, președintele Autorității pentru Protecția Copilului.

Președintele ANPDCA a declarat într-un interviu pentru pentru Europa Liberă că legea asistentului maternal a fost schimbată în așa fel încât copiii să fie cât mai protejați.

Concret, potrivit legii, asistentul maternal va putea lucra cu copiii până vârsta de 65 de ani, vârstă după care nu va mai primi atestatul. Iese, cum s-ar zice, la pensie. „Era o procedură de atestare care n-a mai fost schimbată de aproximativ 20 de ani și, ca orice lege, trebuie să fie dinamică și organică și să țină pasul cu actualitatea din teren. Am venit cu modificările respective pornind de la cazuri punctuale pe care le-am analizat și din care ne-am dat seama că sunt mai multe elemente sistematice pe care ar trebui să intervenim la nivel de legislație primară”, spune Rareș Achilioaie. „Am avut cazuri în care erau foarte mulți copii la un singur asistent maternal profesionist, deși exista o anumită înaintare în vârstă a persoanei respective. Noi încercăm să creștem și mai mult calitatea sistemului de protecție specială pentru copii”, a mai spus oficialul.

Vârsta medie a asistenților maternali din România este de 50 de ani

În prezent, România are 11.079 de asistenți maternali, iar dintre aceștia aproximativ 1.600 au peste 60 de ani. Vârsta medie a asistenților maternali este de 50 de ani. „Am considerat că maximum 47 de ani – diferența dintre copil și asistentul maternal – este suficientă astfel încât copilul să crească lângă asistentul maternal până la majorat”, a mai declarat Rareș Achiriloaie. „Am avut suficiente argumente și statistici, dar și pe linie administrativă, ca să putem promova vârsta asta de 47”.

Președintele ANPDCA consideră că unei persoane de 75 de ani, de exemplu, îi este foarte dificil să aibă grijă de doi, trei copii mai ales că aceștia au, în general, vârste diferite. „ Este o provocare, cu atât mai mult cu cât nu are alt sprijin în cadrul domiciliului”, mai spune Rareș Achiriloaie.

„În această privință suntem ușor flexibili, în sensul că direcțiile de protecție a copilului pot să analizeze și să decidă dacă persoana respectivă este eligibilă. De exemplu, dacă este într-o comună, dar la doi km are servicii medicale, teoretic ar fi eligibilă”, a mai precizat președintele Autorității pentru Protecția Copilului.

Câți bani câștigă un asistent maternal

10.000 de copii din România se află în sistemul de protecție a copilului. Ei locuiesc în apartamente de tip familial la asistenții maternali. Pe lângă acest sistem de protecție, România mai are 42 de centre mari care, însă, se vor închide anul acesta. „Iar copiii de acolo vor merge în apartamente de tip familial, sub supravegherea unui educator”, a mai precizat oficialul. În prezent, un asistent maternal câștigă 3.000 lei/ lună – indemnizație netă pe perioada în care are copii în grijă. Pentru fiecare copil pe care îl are în grijă mai primește încă 1.400 de lei net.

De la asistenții maternali, copiii pot fi dați spre adopție. În prezent, pe listele pentru adopție sunt 7.000 de copii, dintre care 6.000 „greu adoptabili” – adică de vârstă mare – de peste 10 ani – sau care au probleme grave de sănătate. Numărul adopțiilor dintr-un an a rămas constant în ultimii ani – 1.300-1.400. În 2023, au fost finalizate 1.356 de adopții.

Ce trebuie să știi dacă vrei să adopți un copil

Pentru a adopta un copil trebui să vă adresaţi fie la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în a cărei rază administrativ-teritorială aveţi stabilit domiciliul, respectiv reşedinţa sau la un Organism privat autorizat (OPA). Lista OPA autorizate poate fi consultată pe site-ul ANPDCA la secţiunea “Adopţie naţională” https://copii.gov.ro/1/adoptie-nationala/

Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie. Totodată, o persoană singură (necăsătorită) poate adopta dacă obţine atestatul de adoptator.

Pentru a facilita adopția copiilor adoptabili, legea prevede existența unei baze de date cu „profilul public al copiilor adoptabili” însoţit de fotografii şi informaţii, care poate fi consultată de adoptatori. După consultarea profilului public, adoptatorii care sunt atestaţi pentru adopţie, au posibilitatea de a decide dacă vor continua procedura de adopție cu un anumit copil.

Cine nu are dreptul să adopte copii în România

persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de pornografie infantilă şi infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;

persoana/familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti;

persoanele care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute anterior;

persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal;

persoanele care nu au obţinut atestatul de persoană/familie aptă pentru adopţie.

Famila/persoana atestată care refuză de 5 ori să procedeze la realizarea unei prime întalniri cu copiii pentru care au fost selectaţi şi pentru care specialiştii D.G.A.S.P.C. au apreciat că răspunde nevoilor acestora, trebuie să urmeze în mod obligatoriu un program de informare şi consiliere. Până la finalizarea acestui program, familia/persoana respectivă nu mai este inclusă în alte demersuri de potrivire cu copii adoptabili, aflăm de pe site-ul Ministerului Familiei.