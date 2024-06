63 de angajatori oferă cel mai bun start în carieră pentru tinerii aflați la început de drum

Hipo a lansat o ediție nouă a topului Cele Mai Bune Programe de Internship din România în 2024. 63 de angajatori au primit 1.613 voturi

Topul Cele Mai Bune Programe de Internship din România

Hipo a lansat în cadrul celei mai noi ediții din National Intern Day, Topul Cele Mai Bune Programe de Internship din România. Proiectul este unic la nivel național, iar scopul este să creeze cadrul prin care companiile își pot nominaliza programele de internship sau traineeship, iar tinerii le pot vota pe cele mai bune.

În fiecare an, pe 23 mai este lansat topul Cele Mai Bune Programe de Internship din România, ziua în care Hipo îi sărbătorește, atât pe interni, cât și pe angajatori. Anul acesta au fost nominalizate 63 de programe care au adunat 1613 voturi din partea tinerilor cu studii superioare.

→ Imaginea 1/2: Primele liocuri din Topul Cele Mai Bune Programe de Internship din România Sursa foto Catalyst Solutions

În perioada ianuarie – martie 2024, companiile și-au nominalizat oportunitățile pentru tinerii aflați la început de carieră. După această etapă, a urmat o perioadă (aprilie – mai 2024) dedicată voturilor din partea tinerilor.

Topul Cele Mai Bune Programe de Internship din România a fost realizat atât pe baza voturilor obținute, cât și pe baza structurii și beneficiilor oferite de program, evaluate pornind de la nevoile și perspectivele de carieră ale tinerilor, informații ce au reieșit din studiul Gen Z Behavior on the labor market in 2023 realizat de Catalyst Solutions.

63 de companii se fac remarcate pe piața muncii din România, fiind prezente în primul top despre cele mai bune programe de internship. Prin acest proces, este construit cel mai puternic instrument pentru studenți și proaspăt absolvenți în momentul alegerii primilor pași în carieră.

,,Interesant este că, în 2024, programele din top 3 au crescut în clasament fată de ediția trecută. SLB a urcat de pe locul 8 (2023) pe 1 (2024), KPMG in Romania de pe locul 3 (2023), pe locul 2 (2024), iar Lenovo a avansat de pe locul 5 (2023) pe 3 (2024). De asemenea, ne bucurăm să vedem și o varietate a industriilor în care activează companiile de pe primele locuri: inginerie, consultanță, IT, FMCG, finanțe.” - Maria Marin, Project Manager National Intern Day

Hipo îi susține pe tinerii la început de carieră să exploreze piața muncii, aplicând la programe dedicate lor, iar, în același timp, le oferă angajatorilor portalul potrivit pentru a promova cât mai multe astfel de oportunități în carieră.

Este important să recunoaștem contribuțiile tinerilor la creșterea unui business, respectiv valoarea stagiilor în formarea viitorilor specialiști și toate eforturile echipei care se ocupă de un astfel de program. Sărbătorind această zi, putem inspira mai mulți tineri să urmeze programe dedicate lor și să ajutăm companiile să înțeleagă importanța investiției în programe pentru tineri.

Pentru mai multe detalii despre Topul Cele Mai Bune Programe de Internship din România, respectiv cum pot contribui companiile la recunoașterea eforturilor și importanța programelor dedicate tinerilor, aici: https://tinyurl.com/barup59v

Catalyst Solutions este o companie de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 17 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum:

-DevTalks Romania, cea mai așteptată conferință IT, care reunește 6000 de profesioniști pasionați de web, online, cloud computing, big data și alte tehnologii sau trenduri IT. DevTalks are două ediții, în Bucuresti, între 29-30 mai, și în Cluj-Napoca, pe 26 septembrie.

-DevCon, cea mai influentă conferință dedicată profesioniștilor IT. Pe 5 și 6 noiembrie vor avea loc 6 conferințe dedicate, care ating o varietate de tehnologii și arii de interes, precum: Java, .NET, Data, AI & Machine Learning, Web & Mobile, și nu numai.

www.hipo.ro, singurul portal de carieră dedicat exclusiv candidaților cu studii superioare.

-Angajatori de TOP, cel mai mare târg de carieră din România, are loc pe hipo.ro de două ori pe an și aduce impreuna 200.000+ candidați și 80 angajatori la fiecare ediție.

-Top Talents România, program care identifică și premiază cei mai valoroși 250 de tineri români.

-Studiul Cei mai doriți angajatori, cel mai cuprinzător instrument de pe piață care măsoară gradul de atractivitate al brand-urilor de angajatori, precum și așteptările pe care tinerii le au de la aceștia.

