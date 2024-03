Un bărbat s-a vaccinat anti-COVID de peste 200 de ori în mai puțin de trei ani. Care este motivul

Un nou studiu publicat în jurnalul medical Lancet Infectious Diseases a adus în atenție un caz medical cel puțin ciudat: un pacient german a făcut 217 doze de vaccin COVID-19 într-un interval de mai puțin de trei ani.

Conform raportului științific, acesta este un record absolut în ceea ce privește numărul de vaccinări administrate unei singure persoane într-un interval de timp atât de scurt.

Cercetarea a fost condusă de o echipă de oameni de știință de la Universitatea Erlangen-Nuremberg și s-a concentrat pe evaluarea impactului și răspunsul sistemului imunitar al pacientului la această serie extraordinară de vaccinări.

Pacientul în cauză, un bărbat în vârstă de 62 de ani, a fost identificat drept rezident al orașului Magdeburg, situat în estul Germaniei. Acesta a fost ales pentru studiu datorită numărului neobișnuit de mare de vaccinări pe care spune că le-a făcut din "motive personale".

Dr. Kilian Schober, unul dintre cercetătorii implicați în studiu, a declarat, potrivit Sky News: "Am aflat despre acest caz din articolele de presă și am fost imediat interesați să investigăm mai adânc. Am contactat pacientul și ne-am oferit ajutorul pentru a înțelege mai bine impactul acestui număr mare de vaccinări asupra sănătății sale."

Nu a avut efecte secundare semnificative

Potrivit raportului, pacientul a primit 217 doze de vaccin COVID-19 într-un interval de 29 de luni. Aceste vaccinări au inclus opt tipuri diferite de vaccinuri, iar rezultatele au arătat că pacientul nu a raportat efecte secundare semnificative.

Dr. Schober a afirmat într-una dintre declarații: "Deși au fost administrate 217 doze de vaccin, nu au fost raportate efecte secundare majore. Acest lucru sugerează că vaccinurile au fost bine tolerate de pacient și că sistemul său imunitar a răspuns corespunzător."

Echipa de cercetare a analizat în profunzime răspunsul imun al pacientului la aceste vaccinări multiple. Rezultatele au arătat că sistemul său imunitar era complet funcțional și că nivelurile de celule imune și anticorpi împotriva virusului COVID-19 erau semnificativ mai mari decât la persoanele care au primit doar câteva doze de vaccin.

"Studiul nostru a arătat că, în ciuda numărului mare de vaccinări, sistemul imunitar al pacientului a rămas eficient și a reușit să răspundă la provocare", a declarat unul dintre cercetătorii implicați în studiu.

Cu toate acestea, cercetătorii avertizează că rezultatele acestui studiu sunt specifice unui singur caz și nu pot fi generalizate.

Mai multe cercetări sunt necesare pentru a înțelege mai bine impactul și eficacitatea vaccinărilor repetate într-un interval scurt de timp.