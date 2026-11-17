Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat extinderea accesului pacienților români la testări genetice pentru încă șase tipuri de cancer, măsură care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, după finalizarea procedurilor de aprobare.

Sunt introduse testări pentru șase alte categorii de afecțiuni oncologice Foto: Shutterstock

Potrivit ministrului, decizia a fost luată în urma discuțiilor purtate cu Comisia de Oncologie din cadrul Ministerului Sănătății și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„Extindem testarea genetică pentru încă 6 tipuri de cancer! Un pas important pentru medicina oncologică personalizată în România! Testarea genetică şi adaptarea tratamentului oncologic în funcţie de markerii tumorali reprezintă standardul de aur al medicinei oncologice moderne, oferind posibilitatea alegerii unor terapii adaptate caracteristicilor fiecărei tumori”, a transmis Alexandru Rogobete, într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul a precizat că proiectul de ordin se află în transparență decizională, iar noile teste genetice sunt propuse pentru decontare începând cu 1 ianuarie 2027.

Noile categorii de afecțiuni oncologice pentru care vor putea fi efectuate testări genetice decontate sunt cancerul tiroidian medular, colangiocarcinomul, tumorile stromale gastrointestinale, melanomul malign, cancerul de prostată și cancerul scuamos al capului și gâtului.

Categoriile de afecțiuni pentru care au fost introduse testări gratuite Foto: FB Alexandru Rogobete

„În oncologie, fiecare zi contează”

Potrivit ministrului, noile analize vor permite un diagnostic molecular mai precis și identificarea unor tratamente adaptate profilului biologic al fiecărui pacient.

„În oncologie, fiecare zi contează. De aceea, proiectul stabileşte şi termene clare pentru transmiterea rezultatelor, de regulă în maximum 10 zile lucrătoare. Felicit echipa CNAS, pe doamna preşedinte Larisa Mezinu-Bălan, echipa Ministerului Sănătăţii şi pe toţi cei implicaţi în acest pas important pentru dezvoltarea accesului pacienţilor cu cancer la diagnostic complex şi de ultimă generaţie”, a adăugat Rogobete.

„Oamenii au nevoie de soluţii reale”

Ministrul a subliniat că reforma sistemului oncologic trebuie continuată, dar a subliniat că pacienții au nevoie de măsuri concrete.

„Oamenii au nevoie de soluţii reale, de decizii asumate şi de rezultate care să le schimbe viaţa în bine”, a transmis ministrul Sănătății.