Semnal de alarmă din partea pediatrilor: Tusea convulsivă îmbolnăvește din ce în ce mai mulți copii

Medicii de familie, pediatri, dar și epidemiologi trag un mare semnal de alarmă: în ultimele luni s-a observat o creștere a numărului de copii bolnavi de tuse convulsivă. La Spitalul pentru copii „Victor Gomoiu” din Capitală au ajuns din iunie și până acum aproape 150 de pacienți bolnavi.

„Numărul cel mai mare de copii este la grupa de vârstă mică, cei mai mulţi sunt în intervalul 0 -1 an, urmaţi de 1-2, 2-3 ani. După vârsta de 4-5 ani, numărul cazurilor pe care le-am întâlnit noi şi le-am diagnosticat a fost mai mic. Cei mai mulţi sunt nevaccinaţi. Cu cât sunt mai mici, cu atât forma de boală este mai severă”, a declarat dr. Ana Maria Daviţoiu, şef de secţie, medic primar pediatru în cadrul spitalului. Motivul îmbolnăvirilor este scăderea ratei de vaccinare a celor mici. „Noi nu suntem infecţionişti, suntem spital de pediatrie, dar am constatat pe parcursul verii o creştere mare a numărului de copii care sunt diagnosticaţi etiologic sau clinic cu tuse convulsivă. În iunie au fost 26 de cazuri, 44 în iulie, 40 în august şi în primele 20 de zile din septembrie am avut deja 35 de cazuri”, a mai declarat medicul.

Odată ce au ajuns la camera de gardă, micii pacienți sunt diagnosticați în funcție de simptomele pe care le prezintă. „Te orientezi în funcţie de cum este copilul, practic trebuie să-ţi ridice un semn de întrebare orice copil care tuşeşte rău şi care tuşeşte de multă vreme. Criteriile ca să diagnostichezi un pacient din punct de vedere clinic cu tuse convulsivă presupun să ai o perioadă de tuse cu durată lungă, în principiu peste două săptămâni, dar care are nişte particularităţi, vorbim despre un copil care are accese de tuse, tuşeşte de multe ori la rând, tuşeşte chinuit, are caracterstic inspirul zgomotos, adesea prezintă episoade de apnee şi vărsături după tuse”.

Cu cât sunt mai mici, explică specialistul, cu atât forma de boală este mai severă. „Ce face tusea convulsivă? Dă un grad mare de insuficienţă respiratorie, pe care un copil mic, care poate să aibă şi trei săptămâni, patru săptămâni, o duce foarte greu, episoadele de tuse sunt epuizante, se asociază cu apnee, momente când nu respiră, cu vărsături după tuse, sunt destul de provocatoare cazurile, se alimentează cu dificultate, sunt copii care au nevoie de spitalizare”, a precizat medicul.

„Bolnavul este contagios încă din perioada de incubație”, completează medicul epidemiolog Emilian Popovici. „Deci, poate transmite bacteria înainte de apariția primelor simptome. Și mai grav este faptul că din momentul infectării propriu-zise până la debutul acestor simptome pot trece și până la 10 zile. Timp suficient ca persoana respectivă să răspândească boala fără să știe. Apoi, bolnavul se menține contagios pentru o altă lungă perioadă de timp. Aceste două aspecte coroborate cu gradul ridicat de contagiozitate, care este de 90%, duc la apariția focarelor, la epidemie”, explică epidemiologul.

Cum se pune diagnosticul de tuse convulsivă

Diagnosticul cu certitudine este dat de exudatul nazal. „Practic, faci detecţia prin PCR a acidului nucleic al bordetellei pertussis”, continuă medicul pediatru. Această analiză, mai spune medicul de la Spitalul Victor Gomoiu, se poate face și la trei, chiar patru săptămâni de la debutul tusei. „Poţi să pui diagnosticul şi dacă prezentarea la camera de gardă sau dacă internarea pacientului se face la distanţă faţă de debutul simptomatologiei”.

Diagnosticul se poate pune și în urma unor analize de sânge. „Adică identificarea anticorpilor de tip IGG anti pertussis care se poate face de la două până la opt săptămâni de la debutul tusei. În cazurile de dubiu serologia se repetă după 7-10 zile”, a mai explicat dr. Daviţoiu.

Și medicul de familie Luiza Donici, din Brașov, a declarat, că anul acesta „a fost primul an, de mulți ani încoace, când a avut mai multe cazuri de tuse convulsivă în perioada de vară. În ultimele două luni nu am mai avut cazuri noi, deși este posibil să fie pacienți cu episoade asemănătoare unei răceli obișnuite și care, de fapt, să fi fost în evidență cu tuse convulsivă, dar să nu fie diagnosticați. Recomandarea este vaccinarea. Să se respecte schema de vaccinare, cea obligatorie, care este și gratuită”.

Vaccinul este gratuit

Copiii sunt cei mai expuși pericolului, asta dacă nu sunt vaccinaţi. „ Vaccinăm împotriva componentei pertussis sau în vaccin există componenta împotriva pertussis la 2 luni, la 4 luni, la 11 şi la 14 ani. Această schemă de vaccinare este o schemă solidă, iar imunitatea se instalează progresiv, pe măsură ce administrezi doze”, a mai precizat dr. Ana Maria Daviţoiu.

„Auzim din ce în ce mai des îndoiala părinților raportată la vaccinare, lucru pe care eu nu-l înţeleg. Aceste campanii de vaccinare sunt făcute ca ei să fie în siguranţă când fac acest lucru, să ştie că-l facem bine, ca medici de familie, nu sunt eu, dar cei care promovăm vaccinarea. Cumva faptul că ei se îndoiesc de eficienţa vaccinurilor este un lucru care a adus această rată de vaccinare să scadă din ce în ce mai mult”, a mai explicat dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru.