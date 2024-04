Românii, în topul european al consumatorilor de suc. Medic: „Aceste băuturi sunt o țeapă, un real pericol pentru sănătate”

Românii sunt în top 10 la nivel european când vine vorba despre consumul de sucuri acidulate. Chiar dacă acestea au efecte extrem de nocive asupra organismului, oamenii rămân fideli băuturilor răcoritoare care se pot transforma în „adevărate bombe”.

Conform ultimelor statistici disponibile, țara noastră ocupă poziția a șaptea la nivel european când vine vorba despre consumul de băuturi răcoritoare.

Românii, în topul consumatorilor de „cancer la sticlă”

Românii sunt în topul consumatorilor de băuturi răcoritoare, la nivel european, ocupând poziția a șaptea. Astfel, medicii susțin că aceste produse sunt extrem de nocive pentru sănătate și că este mai bine ca oamenii să reducă, pe cât posibil, consumul acestor produse.

„Faptul că aceste băuturi sunt acidulate reprezintă cea mai mică problemă. Important este că toate aceste nenorociri sunt bogate în zahăr. Este bine că am interzis energizantele, chiar dacă există mari semne de întrebare. Cu toate acestea, există și alte produse, care sunt adevărate bombe chimice pentru sănătatea noastră. Aceste sucuri au cantități mari de zahăr, stau în sticle de plastic care au durată mică de utilizare. Vorbim despre un cocktail de aditivi și coloranți și nu putem ști care sunt efectele cumulative”, a precizat dr. Tudor Ciuhodaru.

Băuturile răcoritoare, cancer la sticlă

Conform specialiștilor, băuturile răcoritoare pot provoca multe probleme de sănătate. Astfel, alternativa ar fi sucurile naturale de fructe, care sunt mai costisitoare.

„Se spune că a crescut numărul de cancer la tineri. Ar trebui să ne gândim la toate aceste nenorociri vândute sub formă de produse alimentare. Dozele lor sunt cele recomandate, dar amestecul poate fi o bombă, care să aibă o veritabilă reacție în lanț. Vorbim despre riscul de apariție a obezității, a diabetului. Totodată, apare gastrita, apar probleme ale dinților. Totodată, nici tulburările neuro-endocrine nu sunt de neglijat. Mă întreb, sincer, de ce am da banii despre așa ceva? Dacă ne-ar pune cineva să cumpărăm ceva toxic, am protesta. Dar în acest caz, cumpărăm aceste băuturi. Educația bate legislația. Este mai ușor și mai ieftin să cumpărăm un suc, decât să facem un suc natural, care ne golește la buzunare. Alimentația sănătoasă nu cred că există în România. Aceste băuturi sunt o țeapă, un real pericol pentru sănătate”, a adăugat dr. Tudor Ciuhodaru.

România s-a poziţionat pe locul şapte în Europa la consumul total de băuturi răcoritoare, cu un volum de peste 3,7 miliarde de litri, arată datele UNESCA, asocia­ţia euro­peană care reprezintă producătorii din industria de profil.

Pe primele locuri la consum au stat Germania, Italia şi Franţa, cu un consum de 6-7 ori mai mare decât cel din România.