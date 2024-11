Primul tratament nou, în ultimii 50 de ani, pentru crizele de astm. Pacienți: „Este un fel de miracol”

Cercetătorii britanici spun că au găsit primul tratament nou, din ultimii 50 de ani, pentru crizele de astm. Ar putea „revoluționa” îngrijirea în astfel de cazuri.

Cercetătorii de la King's College din Londra susțin că au descoperit un nou tratament pentru crizele de astm. Injecția cu Benralizumab ar diminua acțiunea sistemului imunitar care de multe ori poate agrava starea pacientului atât în astmul bronșic, cât și în afecțiunea pulmonară numită boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC), scrie BBC.

Benralizumab este deja utilizat în cazurile cele mai severe, dar cele mai recente cercetări sugerează că ar putea fi utilizat uzual pentru aproximativ două milioane de atacuri de astm în Marea Britanie, în fiecare an.

De asemenea, se estimează că patru persoane cu astm bronșic și 85 de persoane cu BPOC mor în Regatul Unit în fiecare zi.

Echipa de cercetare de la King's College din Londra spune că medicamentul ar putea ajuta foarte mult îngrijirea în astfel de cazuri. Descoperirile au venit după conștientizarea că nu toate atacurile de astm sau BPOC sunt la fel. În schimb, diferite părți ale sistemului imunitar reacționează altfel la diferiți pacienți.

„Acum putem vedea că există diferite modele de inflamație, putem fi mai inteligenți și putem da tratamentul potrivit, pacientului potrivit, la momentul potrivit”, a declarat Mona Bafadhel, cercetător la King's College.

Benralizumab vizează un tip de globule albe din sânge, numite eozinofile, care pot provoca inflamații și leziuni ale plămânilor. Eozinofilele sunt implicate în aproximativ jumătate din crizele de astm și o treime din crizele de BPOC.

Rezultate mai bune

Dacă un astfel de atac, care implică dificultăți de respirație, respirație șuierătoare, tuse și strângere în piept, nu poate fi controlat cu inhalatoare obișnuite, atunci medicii prescriu în prezent steroizi.

Studiul, realizat pe 158 de persoane, a monitorizat pacienții timp de trei luni după administrarea tratamentului.

Rezultatele au arătat o rată de eșec de 74%, atunci când li s-au administrat steroizi, și de doar 45% cu noul tratament.

Persoanele tratate cu Benralizumab au avut șanse mai mici de a fi internate în spital, de a avea nevoie de altă rundă de tratament sau de a muri.

Mona Bafadhel spune că acest lucru ar putea aduce beneficii unui număr mare de oameni, deoarece două milioane de atacuri pe an „nu sunt un număr mic”.

„Nu am avut o schimbare în tratament de 50 de ani, va revoluționa modul în care tratăm oamenii atunci când nu se simt bine”, a mai declarat Bafadhel.

O calitate mai bună a vieții cu noul medicament

Voluntarii au raportat, de asemenea, simptome îmbunătățite și o calitate mai bună a vieții cu noul medicament. Alison Spooner, care are 55 de ani și este din Oxfordshire, a fost unul dintre cei care au luat parte la studiu. Ea are astm bronșic încă din copilărie, dar s-a agravat în ultimii cinci ani și a avut trei atacuri majore.

„Păreau să se înrăutățească, lipsa respirației este destul de înspăimântătoare atunci când gâfâi și nu ai, totuși, de ce să gâfâi”, a spus pacienta.

Aceasta a declarat că s-a simțit „total diferit” după injecție și încă își folosește inhalatoarele, dar „doar pentru că mi s-a spus să o fac”.

„Din păcate, niciun medicament nu te scapă complet de astm, dar acesta este cel mai aproape de a o face. De fapt, este un fel de miracol”, adaugă Alison Spooner.

Injecția Benralizumab nu este pregătită pentru utilizare pe scară largă. Va fi nevoie în continuare de un proces mai mare, care urmează să înceapă în 2025 și care va dura doi ani, pentru ca oamenii de știință să se asigure de fiecare beneficiu. Oricine primește deja aceste medicamente ar trebui să continue să urmeze rețeta.

Acest studiu va trebui, de asemenea, să evalueze raportul dintre cost și eficacitate, având în vedere că anticorpii monoclonali, folosiți în această terapie, sunt medicamente scumpe.

Însă doctorul Sanjay Ramakrishnan, de la Universitatea din Oxford, a spus că toate eforturile depuse până acum „arată o mare promisiune”. Utilizarea pe termen lung a steroizilor este asociată cu efecte secundare, inclusiv creșterea în greutate, diabet și oase slabe.

Geoffrey Pointing, în vârstă de 77 de ani, din Oxfordshire, care a participat și el la studiu, a declarat: „Nu am avut nicio reacție secundară, așa cum obișnuiam să am cu comprimatele de steroizi. Nu dormeam niciodată bine în prima noapte în care luam steroizi, dar în prima zi de studiu, am putut dormi și am putut să-mi continui viața fără probleme”.