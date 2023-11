Premieră medicală: prima secție din România pentru copiii autiști. „Până acum diagnosticul era pus doar la Psihiatrie”

Primul compartiment din ţară destinat copiilor cu tulburări din spectrul autist a prins contur la Iași. Micii pacienţi pot primi aici atât diagnosticul, cât şi tratamentul medicamentos și complementar care să îi ajute să trăiască o viaţă cât mai normală.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria" din Iaşi este primul spital de pediatrie din ţară care are un compartiment special destinat copiilor cu autism. Secţia reprezintă o premieră care dă speranță micuților ce suferă de tulburări de spectru autist.

Acest lucru este considerat o reală necesitate deoarece, în ultimul timp, medicii spitalului s-au confruntat cu solicitări din partea părinților ai căror copii au fost diagnosticați cu această patologie, care de multe ori nu este tratată cu seriozitate la nivel naţional.

„În ultimul timp, medicii spitalului s-au confruntat cu solicitări din partea părinților ai căror copii au fost diagnosticați cu această patologie. De altfel, pentru înființarea acestui compartiment, care are în structură, printre altele, un logoped și un psiholog, au fost purtate discuții cu reprezentanții asociațiilor naționale care au ca specific de activitate spectrul autist. Noul compartiment răspunde nevoilor copiilor și părinților”, a explicat Alina Belu, managerul Spitalului pentru Copii „Sf. Maria" din Iași.

Pasul este imens în contextul în care, în România, dincolo de lipsa infrastructurii și a decontării terapiei, marea problemă o reprezintă faptul că acești copii sunt diagnosticați extrem de târziu, uneori prea târziu pentru a se mai putea recupera, spun specialiștii și arată statisticile.

„Pentru că noi vedeam copiii de la o vârstă foarte mică și aveam suspiciuni, dar nu aveam unde să-i îndreptăm, am decis să facem acest compartiment. Compartimentul de autism este destinat pacienților cu patologie în spectrul autist. Din nefericire, această patologie este din ce în ce mai frecventă și ceea ce este cel mai grav este că, pentru a avea succes terapia, copiii trebuie să fie diagnosticați între vârsta de un an și doi ani”, a adăugat medicul Alina Belu.

Diagnosticul era pus doar la Psihiatrie

Un copil cu vârsta de până în doi ani cu autism se poate recupera și în proporție de 80%. Din păcate, până acum diagnosticul se punea doar la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, lucru pe care părinții refuzau de multe ori să îl accepte și nu ajungeau să mai fie diagnosticați la timp.

Acum, odată ajunși în spital, copiii cu suspiciuni primesc diagnosticul și tratamentul direct acolo. Tot la unitatea medicală din Iași va fi înființată și o sală de Terapii speciale pentru acești pacienți. Un pas mic, dar de o importanță crucială.

Conform legislației în vigoare, Spitalul de Copii din Iași, în calitate de unitate de urgență, poate asigura doar diagnosticul și tratamentul medicamentos sau complementar.

„Tot ce înseamnă terapii de recuperare… nu le putem acorda la nivelul spitalului, pentru că nu avem un astfel de centru și mai ales pentru că nu sunt decontate în totalitate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar sperăm ca legislația să se modifice”, subliniază Alina Belu, managerul Spitalului pentru Copii „Sf. Maria" din Iași.

Mi s-a spus să-mi abandonez copilul.

Tulburările de spectru autist sunt un fenomen care ia amploare în România. Totul pare o poveste al cărei sfârșit nu-l cunoaște nimeni.

„Atunci când am pornit pe acest drum era înainte de anul 2000, când mi s-a spus să-mi abandonez copilul pentru că nu am ce să fac cu el. De aceea, povestea noastră este o poveste care a început greu și care s-a derulat greu. Din păcate, în România lucrurile se mișcă foarte greu. Încă sunt foarte multe lucruri de făcut, încă sunt situații în care părinții nu pot asigura terapia de care copiii au nevoie, fiindcă nu sunt fonduri suficiente, fiind o terapie care costă foarte mult. Fiul meu are astăzi 27 de ani și noi, părinții care avem copii deveniți adulți, ne gândim ce se va întâmpla cu copiii noștri după ce noi nu vom mai fi”, declară Carmen Ghercă, președintele Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România, Filiala Iași.

În România, în acest moment, sunt 558.000 de persoane care luptă cu autismul.