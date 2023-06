Pacientul cu hernie de disc merge la o oră după operație. Medicul Dorin Bică explică avantajele chirurgie minim invazive

După operația de hernie de disc, pacientul dorește să meargă cât mai curând. Dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie, Spitalul Memorial Băneasa explică avantajele chirurgiei minim invazive

Un cuțit înfipt în picior. Așa descriu pacienții durerea în hernia de disc

„1% dintre cei care au hernie de disc ajung să fie operați. La mine, rata este 1 la 20 de pacienți cărora le propun operația de hernie de disc.” spune dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie Spitalul Memorial Băneasa

Invitat în ediția din Adevărul Live, specialistul arată care sunt avantajele chirurgie minim invazive în tratarea hernie de disc și mai ales care este faza în care se impune operația.

„Un studiu arată că 80% din populația Terrei are o durere de spate la un moment dat în viață. Toți ne lovim de așa ceva, dar asta nu înseamnă că durerea respectivă anunță prezența herniei de disc.” spune neurochirurgul.

Specialistul atenționează că în cazul în care apare o durere nouă, pe care nu am mai avut-o până atunci, este indicat să mergem la medicul de familie. Acesta poate da indicația de a se efectua un RMN, dacă suspicionează o hernie de disc și trimiterea pacientului către un consult de specialitate, la neurolog sau neurochirurg.

„Ca un cuțit înfipt în picior, așa descriu durerea pe care o simt pacienții care sunt diagnosticați cu hernie de disc. Marea majoritate crede că operația este soluția în tratarea hernie. Dar nu este așa. Dacă nu există o indicație imediată de operația, le recomand pacienților infiltrații, perfuzii, tratamente conservatoare care au un efect important. Când vine la spital, un pacient cu o durere acută, în funcție de examenul clinic, îi fac recomandarea adecvată. Până în faza de operație există și fizioterapia și kinetoterapia care folosesc la maxim.” declară specialistul pentru Adevărul Live.

Tot el arăta că în viața pacientului cu hernie de disc, kinetoterapeutul este mai important decât neurochirurgul. Dacă medicul lucrează 1 sau 2 ore în timpul operație, kinetoterapeutul lucrează luni de zile cu pacientul. Acesta are de rezolvat un deficit motor, întărirea musculaturii spatelui, schimbându-i și stilul de viață al pacientului.

După intervenția endoscopică, pacientul cu hernie de disc poate să meargă la o oră după operație

Dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie Spitalul Memorial Băneasa explică pentru Adevărul că există un filtru prin care se trece pacientul, până să ajungă la operație.

Dacă la examenul clinic se identifică:

- o pareză a bolnavului,

-dacă pacientul stă la pat de timp îndelungat,

-dacă s-au încercat toate variantele de tratament și nu au fost eficiente, iar durerile sunt extreme,

- dacă are tulburări sfincteriene, adică pacientul nu mai reușește să urineze sau are incotinență urinară,

Hernia de disc poate să fie instant cu indicație chirurgicală. Iar la spitalul Memorial Băneasa pacientul este operat cu tehnicile minim invazive și de endoscopie care oferă multiple avantaje.

„Pacientul este interesat să scape de durere. Apoi este interesat cât durează recuperarea. Aceasta este întrebarea pe care o primesc cel mai des. În hernia de disc, pentru o intervenție endoscopică, pacientul dacă este internat dimineața, operat, seara poate pleca acasă. La o oră după operație poate să meargă. Îl dăm jos din pat și-l plimbăm. Dacă pentru intervenția cu microscop, incizia este puțin mai mare, de 2 cm, pentru că este ghidată cu RX. La endoscop aceasta este chiar de 1 cm. Inciziile fiind foarte mici, avantajul este că se trece printr-un țesut muscular pe care nu-l distrugem, iar pacientul nu mai are durerile pe care le avea în urma unor incizii mai mari. În intervențiile minim invazive, recuperarea este foarte rapidă. Anestezia se poate face fie generală, fie locală. Noi o alegem pe cea generală, fiind o preferință a noastră, a echipei și a pacientului. Este vorba de confortul întregii echipe care operează și evident și al pacientului. Operația durează o oră, iar pacientul rămâne în spital până a doua zi. Este foarte important de știut că orice intervenție chirurgicală poate avea și riscurile și complicațiile ei. Posibilele riscuri sunt legate atât de locul unde s-a efectuat operație, cât și de anestezie, de exemplu infarct miocardic, AVC, embolii pulmonare etc. Există, per total un risc de 5%. Dar noi suntem foarte atenți la ce ne comunică pacientul, chiar suntem „agresivi” cu gestionarea acestor posibile complicații care pot apărea. Noi le explicăm foarte bine pacienților riscurile și complicațiile care pot apărea după o operație, ca să ne asigurăm că ei înțeleg despre ce este vorba.” declară dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie Spitalul Memorial Băneasa

Medicul subliniază că și în chirurgia endoscopică scopul este atins în mod identic, la fel ca în intervențiile clasice. „ Minim invaziv înseamnă că tehnologia este foarte avansată și chirurgii care realizează acest tip de intervenții sunt supraspecializați pentru a realiza. După acest tip de intervenție calitatea vieții pacientului este mult mai bună. Se simte mai bine, revine rapid la normalitate. Pe scurt, incizie mică, chirurgie mare. Facem intervenția endoscopică pentru că dorim să-i oferim pacientului un plus de mai bine iar rezultatele sunt cel puțin la fel de bune ca în cazul unei intervenții clasice.” mai adaugă specialistul.

Atenționările speciale pe care le face dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie Spitalul Memorial Băneasa

Dacă pacientul nu își schimbă stilul de viață, chiar dacă se operează, hernia de disc poate să recidiveze.

O durere care merge pe picior, sau pe mână, este generată de o hernie de disc care comprimă un nerv.

Hernia de disc este un fenomen care apare din cauza unor țesuturi care s-au uzat, mai mult sau mai puțin, la o vârstă mai tânără sau mai avansată .

Mulți pacienți spun că au făcut o mișcare greșită și acela a fost momentul când s-a produs hernia de disc. Nu mișcarea este responsabilă de apariția herniei, ci timpul pe care pacientul îl trăiește ca sedentar.

În ziua de azi se stă foarte mult jos, ne mișcăm foarte puțin. Sunt oameni care stau pe scaun câte 8-10 ore pe zi și asta o fac de foarte mulți ani. Sedentarismul este cauza herniei de disc.

Trebuie să facem sport, înot, mișcare de orice fel, așa încât țesuturile noastre să nu ajungă să fie uzate, într-o poziție îndelungată, de exemplu în șezut.

Dacă apare o durere este indicat să nu luăm antiinflamator. Se începe cu un paracetamolul, primul medicament indicat atunci când apare o durere. Doar dacă nu merge cu acest medicament de primă întenție apelăm la un antiimflamator.

Urmărește integral ediția Adevărul Live realizată de Antoaneta Banu și află de la dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurgie Spitalul Memorial Băneasa:

Ce este hernia de disc?

Câte tipuri de hernii de disc există?

Care sunt simptomele specifice herniei de disc lombare?

Ce este și cum se efectuează intervenția chirurgicală minim invasivă?

Cum se face recuperarea pacientului după operație?