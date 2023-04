Operație în premieră națională de reducere a nodulilor tiroidieni la un spital de stat din România

Sâmbătă, 29 aprilie, doi pacienți de la Spitalul Județean Argeș vor beneficia de o procedură (ablație cu radiofrecvență) în urma căreia le vor fi reduși nodulii tiroidieni. Cele două intervenții chirurgicale reprezintă o premieră pentru spitalele de stat din România.

Alături de medicul chirurg Ionuț Sandu, echipa operatorie va fi formată din doctorul Dan Olariu, coordonatorul Blocului Operator, și chirurgul Daniel Bidivenciu.

”Ablația cu radiofrecvență este o procedură minim invazivă ce nu necesită spitalizare. Se efectuează cu anestezie locală, iar durerile practic nici nu există. Recuperarea este imediată, pacientul poate părăsi spitalul la 2-3 ore de la efectuarea procedurii. În ziua intervenției nu trebuie făcute eforturi fizice mari. Iar de a doua zi pacientul își poate relua activitățile obișnuite. Această procedură poate fi aplicată numai pentru anumiți noduli tiroidieni, și anume pentru nodulii ce nu sunt canceroși. Tocmai de aceea este necesar ca înaintea intervenției să se efectueze o puncție care să ne spună că riscul de cancer de tiroidă este foarte mic”, explică doctorul Ionuț Sandu.

Procedură cu risc de unu la mie

Dacă o intervenție chirurgicală are riscurile la aproximativ 1%, această procedură de ablație cu radiofrecvență are riscurile în jur de unu la mie.

În funcție de dimensiunea nodulului tiroidian, procedura durează până la 40 de minute. Prin această intervenție nodulul nu dispare, însă își reduce mult dimensiunile. Scăderea în dimensiune a nodulului tiroidian se face în timp și începe imediat post-procedural. La trei-cinci luni de la intervenție, scopul este ca volumul nodulului tiroidian să scadă între 60 și 80%.

Practic, sub anestezie locală, sub permanent control ecografic, în nodulul tiroidian este introdus un dispozitiv foarte sofisticat, ce are forma unui ac. Prin acest dispozitiv se elimină niște curenți de radiofrecvență ce coagulează vasele care alimentează acest nodul tiroidian. Concret, nodulul este supus unui proces de vaporizare, iar acest fenomen duce la scăderea lui în volum.

Ionuț Sandu are supraspecializare în chirurgia tiroidiană și endocrină și este membru în Asociația Română de Endocrinologie și Societatea Europeană a Chirurgilor Endocrini și Societatea Europeană de Chirurgie Oncologică, având la activ peste 3.000 de cazuri de chirurgie tiroidiană și paratiroidiană soluționate.