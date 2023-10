Medicul Mihai Craiu, recomandare pentru părinți: „Fără fever fobia! nu ajută nici copilul și nici medicul”

Vine iarna și ar fi bine pentru copiii noștri să ne speriem mai puțin de febră. Fără <fever fobia> vă rog frumos. Căci nu ajută nici copilul și nici medicul, transmite dr. Mihai Craiu, medic pediatru și creatorul paginii Spitalul Virtual pentru Copii.

„Pentru că ieri am ținut studenților mei cursul despre febră la copil, am realizat cât suntem de subiectivi cu toții... Mă refer aici atât la părinții copilului febril cât și la cadrele medicale solicitate să dea soluții...Acum mai mult de 40 de ani, în 1980, un medic numit B D Schmitt, publica un articol în American Journal of Diseases of Children, intitulat <Fever fobia : misconceptions of parents about fevers>. Nimic nou în 2023 - suntem în continuare speriați, la modul puțin constructiv, atunci când are copilul febră”, a scris conf. dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu“ din București, pe pagina Spitalului Virtual pentru Copii.

În continuare, medicul Mihai Craiu vorbește de un studiu recent potrivit căruia, 37 de grade nu este temperatura normală.

„Dar care este temperatura normală? Veți spune 37°C, probabil. Un studiu foarte interesant publicat recent în JAMA ne arată că 37 grade nu este numărul corect. De unde vine acest număr <magic>- 37? În 1851, un medic german, numit Carl Reinhold August Wunderlich, a măsurat temperatura unui grup de 25.000 germani aparent sănătoși, folosind un termometru clasic, căruia ii trebuiau circa 20 minute, ca să realizeze o citire corectă. Vă dați seama ce muncă titanică a fost depusă pentru a realiza cele peste un milion de măsurători...Apoi a făcut media acestor măsurători. Da, ați ghicit-a fost exact 37°C. Doar că pacienții germani de la 1851 nu sunt chiar identici din punct de vedere medical cu un grup similar din orice altă țară, în anul 2023”, a precizat dr. Craiu.

Potrivit sursei citate, un grup de cercetători de la Stanford din SUA au utilizat o inteligență artificială numită LIMIT (Laboratory Information Mining for Individualized Thresholds) care a analizat 724.199 valori de temperatură din fișele medicale ale unor pacienți prezentați la un centru ambulatoriu, timp de 6 ani. Nu pacienți spitalizați!

„Și au aplicat un algoritm interesant de eliminare a tuturor pacienților care aveau maladii sau comorbidități care erau suprareprezentate în grupul valorilor foarte mari sau foarte mici de temperatură. (...)Să luăm exemplul pacienților cu diabet... Deși în SUA 9.2% din populație are diabet, în grupul valorilor de temperatură mult sub normal 26% erau pacienți cu diabet. Deci au exclus din grupul analizat toate persoanele cu diabet. La fel au procedat și cu alte maladii, rămânând în final cu 396.195 valori măsurate. Stiți cât a fost media? 36.64° Celsius sau 98° Fahrenheit”, a explicat dr. Craiu.

În concluzie, medicul are un sfat pentru părinți. „Vine iarna și ar fi bine pentru copiii noștri să ne speriem mai puțin de febră. Fără <fever fobia> vă rog frumos. Căci nu ajută nici copilul și nici medicul... iar acesta, om fiind și el, va aplica o strategie de medicină defensivă, dacă este foarte <presat>. Va prescrie analize care nu sunt necesare sau antibiotice fără dovezi solide”, a încheiat dr. Craiu.