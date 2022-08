Laboratoarele REGINA MARIA: Testarea genetică, o şansă la viaţă pentru pacienţii care se luptă cu cancerul

Putem afla cu ani ├«nainte dac─â suntem predispu┼či s─â facem un anume tip de cancer? Da, ┼či nu doar at├ót. Cancerul e o boal─â greu de gestionat at├ót din punct de vedere medical, c├ót ┼či psiho-emo┼úional. Am vrea s─â putem ┼čti cu certitudine ce anume o declan┼čeaz─â ┼či ├«n ce condi┼úii, dar la acest moment avem doar indicii ┼či numai c├óteva date sigure.

┼×tim ├«ns─â c─â apari┼úia bolii este influen┼úat─â at├ót de genetic─â, c├ót ┼či de stilul nostru de via┼ú─â. Progresele continue ale biologiei moleculare ne ofer─â ast─âzi posibilitatea s─â ne cunoa┼čtem bagajul genetic. Geneticienii au descoperit ├«n ultimul deceniu zeci de defecte genetice asociate ast─âzi cu o predispozi┼úie mai mare sau mai mic─â pentru dezvoltarea unui anumit tip de cancer.

Testele genetice joac─â un rol-cheie at├ót ├«n preven┼úie, c├ót ┼či ├«n tratamentul cancerului. De la un test pentru dou─â gene,┬áBRCA 1┬á┼či BRCA 2, care ini┼úial au fost legate doar de cancerul de s├ón ┼či ovar, am ajuns acum la teste complexe care analizeaz─â 125 gene de predispozi┼úie ┼či ne spun ce risc avem s─â mo┼čtenim anumite defecte implicate ├«n apari┼úia cancerului colorectal, cancerului gastric, de pancreas, de piele, de sistem nervos, rinichi, tiroid─â ori de prostat─â. Cel mai complet test de acest fel este disponibil ├«n Rom├ónia ├«n Re┼úeaua de laboratoare REGINA MARIA ┼či ne este explicat, pe larg, de doamna doctor Andreea C─âtan─â, un nume de referin┼ú─â ├«n genetica medical─â rom├óneasc─â. Conform unui studiu intern al Re┼úelei de laboratoare REGINA MARIA, ├«n ultimii 4 ani, interesul rom├ónilor privind testele genetice s-a triplat. Aproape 200.000 de rom├óni au efectuat teste genetice ├«n cadrul laboratoarelor REGINA MARIA din 2018 p├ón─â azi, dintre care 60.000 numai ├«n anul 2021. Iar trendul este unul cresc─âtor.

ÔÇ×Adev─ârulÔÇť: C├óte tipuri de teste genetice pentru cancer exist─â ├«n Rom├ónia, ├«n func┼úie de utilitatea lor?

Andreea C─âtan─â:┬á├Än Rom├ónia, exist─â acelea┼či tipuri de teste care sunt utilizate ┼či ├«n ┼ú─ârile europene ori ├«n SUA. Avem teste moleculare germinale, efectuate din saliv─â sau s├ónge, care analizeaz─â riscul ├«nn─âscut al unei persoane de a dezvolta o anumit─â form─â de cancer ereditar. 10-15% din toate formele de cancer sunt ereditare, fiind consecin┼úa unui defect genetic, de cele mai multe ori mo┼čtenit de la un p─ârinte. De exemplu, cancerul de s├ón ereditar BRCA1┬ápozitiv. Femeile cu muta┼úii patogene la nivelul acestei gene au un risc de 60-80% pentru a dezvolta cancer mamar de-a lungul vie┼úii ┼či 40-60% pentru a dezvolta cancer ovarian. O femeie cu muta┼úie BRCA are un risc de 50% s─â transmit─â defectul genetic copiilor s─âi, indiferent de sexul acestora. ┬áUn alt tip de teste sunt cele moleculare somatice efectuate din tumor─â sau din ADN tumoral liber circulant, din s├óngele pacientului. Aceste test─âri permit identificarea unor muta┼úii prezente strict ├«n celulele tumorale, ap─ârute odat─â cu transformarea malign─â ┼či evolu┼úia neoplazic─â a acestora ┼či ne pot oferi informa┼úii privind agresivitatea ┼či riscul de recidiv─â a tumorii, av├ónd o valoare mare terapeutic─â. ├Än prezent, ├«n terapia oncologic─â exist─â medicamente care ┼úintesc aceste defecte ┼či ofer─â posibilit─â┼úi noi de terapie.

ÔÇ×Adev─ârulÔÇť:┬áCe indic─â testarea de predispozi┼úie genetic─â ├«n cancer ┼či cu ce le este ea util─â pacien┼úilor? ┬á

Andreea C─âtan─â:┬áTestarea de predispozi┼úie salveaz─â vie┼úi, deoarece permite un diagnostic incipient. ├Än anumite cazuri, prin metodele de profilaxie indicate de medic, se poate chiar evita apari┼úia cancerului. Specific, testarea permite diagnosticarea unei persoane cu cancer ereditar sau identific─â dac─â o persoan─â s─ân─âtoas─â la momentul test─ârii are un risc genetic crescut pentru a dezvolta la un moment dat o anumit─â form─â de cancer. Persoanele cu muta┼úii patogene care cresc riscul de a dezvolta anumite forme de cancer sunt consiliate ┼či ├«ndrumate pentru screening oncologic personalizat, profilaxie care scade substan┼úial riscul de apari┼úie a cancerului. Genetica nu ne ajut─â doar s─â afl─âm dac─â mo┼čtenim un risc crescut pentru a dezvolta cancer. Genetica este acolo pentru noi ┼či dup─â un diagnostic oncologic, pentru un tratament personalizat, care vizeaz─â direct defectele ADN din tumor─â ┼či care cre┼čte semnificativ speran┼úa de via┼ú─â a pacien┼úilor ┼či care, de altfel, nu pot fi trata┼úi cu chimio ┼či radioterapie. Terapiile ┼úintite, imunoterapia, analiza ADN-ului tumoral circulant din s├óngele bolnavilor de cancer sunt arme puternice pe care nu le-am fi putut avea f─âr─â sprijinul geneticii. Testarea molecular─â poate s─â ├«nsemne o ┼čans─â la via┼ú─â pentru pacien┼úii oncologici. Asta pentru c─â tratamentul ┼úintit poate nu doar s─â prelungeasc─â via┼úa pacien┼úilor diagnostica┼úi cu o form─â de cancer, ├«ns─â are un rol important ┼či ├«n calitatea vie┼úii acestor oameni. Tratamentul ┼úintit poate s─â ofere pacien┼úilor oncologici ┼čansa unui trai normal ÔÇô fiecare dintre noi este diferit, fiecare dintre noi r─âspunde diferit la tratamente. Din acest motiv, tratamentul personalizat este viitorul, pacientul primind acel tratament la care corpul lui va r─âspunde ┼či care poate da cu adev─ârat rezultate. Tratamentele standard ├«n oncologie trebuie s─â r─âm├ón─â o chestiune de trecut, viitorul st─â ├«n medicina personalizat─â, testarea genetic─â fiind singura poart─â c─âtre acest drum. ┬á┬á

ÔÇ×Adev─ârulÔÇť:┬áCe tipuri de cancer pot fi mo┼čtenite?

Andreea C─âtan─â:┬áNu toate tipurile de cancer au o component─â ereditar─â, dar multe dintre ele, da. Pe l├óng─â cele de s├ón ┼či de ovar, care au fost ├«n lumina reflectoarelor odat─â cu testarea Angelinei Jolie, lista include ┼či cancerul de colon, melanomul ┼či carcinomul cutanat, cancerul de pancreas, de tiroid─â, de prostat─â, cel gastric.├Än laboratoarele REGINA MARIA oferim acces c─âtre cel mai complex ┼či complet test genetic de predispozi┼úie pentru cancerele ereditare, o testare care ast─âzi analizeaz─â 125 de gene implicate ├«n predispozi┼úia pentru cancer. P├ón─â de cur├ónd, acest test avea doar pu┼úin peste 30 de gene ├«n panel. Progresul incredibil din genetic─â a dus la cre┼čterea cu aproape 100 a acestor gene analizate. Pe l├óng─â deja celebrele gene BRCA, cunoa┼čtem acum ┼či alte gene care cresc riscul de cancer de s├ón ┼či care trebuie analizate pentru a avea un r─âspuns complet. ├Än ciuda unor cazuri oncologice ├«n familie sau, poate din contr─â, a unui mister care ├«nv─âluie trecutul medical al rudelor, exist─â oameni reticen┼úi ├«n a-┼či face o astfel de testare. Am v─âzut deseori ├«ntr-o familie un frate sau o sor─â care se testeaz─â ┼či ceilal┼úi care refuz─â. Fie nu cunosc informa┼úiile, fie le este fric─â. A doua parte e mult mai comun─â c─âci se g├óndesc ÔÇ×dac─â aflu c─â am un risc ├«nseamn─â c─â ceva r─âu se va ├«nt├ómpla ┼či ce fac, e mult prea mult pentru mineÔÇŁ. Noi, medicii, suntem datori cu explica┼úii pertinente pentru rudele celor care fac astfel de test─âri, iar p─ârerea mea este c─â ├«ntotdeauna e mai bine s─â ┼čtii ┼či s─â previi. Pentru c─â, dac─â ai un defect genetic, te-ai n─âscut cu el, nu mai po┼úi schimba acest lucru. Iar faptul c─â nu faci o testare c├ónd ai o indica┼úie ÔÇô pentru c─â nu test─âm pe toat─â lumea, exist─â indica┼úii clare ÔÇô nu schimb─â cu nimic realitatea. Exist─â solu┼úii indiferent de rezultat, putem interveni ├«n timp util. Nici nu putem compara ce ├«nseamn─â o interven┼úie chirurgical─â profilactic─â fa┼ú─â de una terapeutic─â, care poate fi urmat─â de chimioterapie, de radioterapie, de frica recidivei.

ÔÇ×Adev─ârulÔÇť:┬áC├ót de precis poate fi un test f─âcut dintr-o simpl─â prob─â de saliv─â?

Andreea C─âtan─â:┬áExtrem de precis. Toat─â lumea trebuie s─â ┼čtie c─â informa┼úia noastr─â genetic─â exist─â acolo ├«n celula noastr─â, a existat dintotdeauna ┼či va exista mereu ├«n acela┼či loc. Test─ârile genetice sunt test─âri de certitudine, se fac o singur─â dat─â ├«n via┼ú─â ┼či, pentru a le face, ai nevoie de material biologic de la persoana respectiv─â. Poate fi s├ónge ÔÇô ┼či foarte mult─â lume alege s─â dea o prob─â de s├ónge pentru c─â li se pare mai de ├«ncredere din moment ce analizele de obicei le facem din s├ónge, dar total non-invaziv─â ┼či mult mai u┼čoar─â ┼či exact sinonim─â cu prima variant─â este prelevarea unei probe de saliv─â ÔÇô celule ale mucoasei noastre bucale unde exist─â informa┼úie genetic─â, ┼či de acolo facem testarea genetic─â. Vom avea acela┼či rezultat fie c─â test─âm de pe piele, din saliv─â, dintr-un fir de p─âr, din s├ónge, ADN-ul este ADN ┼či rezultatul va fi acela┼či de fiecare dat─â. Defectele genetice cu care te na┼čti nu dispar ┼či, indiferent de c├ónd vei face testarea, vei avea acela┼či rezultat. Se fac o singur─â dat─â ├«n via┼ú─â ┼či cu acela┼či rezultat de fiecare dat─â.

Anual, în România, se nasc aproximativ 8.000 de copii cu afecțiuni genetice. Și alți circa 11.000 au risc crescut de a dezvolta o boală de cauză genetică până la vârsta de 25 de ani. Testarea genetică poate oferi un diagnostic clar, ajută la alegerea și monitorizarea terapiei personalizate și permite stabilirea riscului de a transmite boala genetică urmașilor.