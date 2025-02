Fenomenul medicilor agresați de pacienți, de necontrolat. Polițist: „Medicii se autosabotează”. Care ar fi soluțiile

Paznicul de la spitalul din Onești care a fost înjunghiat de un pacient băut și agresiv s-a întors luni la muncă. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, care a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale, a stat internat în spital o săptămână. „Deși s-a refăcut după operația suferită, el a fost la un pas să-și piardă viața”, a explicat pentru „Adevărul” dr. Mădălina Purcaru Pletea, directorul medical al unității. Incidentul nu este însă unul singular, căci agresiuni se petrec în majoritatea spitalelor din România. Inclusiv medicii de pe ambulanță lucrează sub presiune.

Ne aflăm în fața unui fenomen care a luat amploare în ultima perioadă și despre care se vorbește doar atunci când au loc evenimente grave. „Am ajuns să venim la serviciu cu teamă, căci niciodată nu știi cu ce fel de oameni vei avea de-a face”, a mai precizat medicul Purcaru referindu-se la colegii săi care lucrează în unitatea de primiri urgențe. Cum ar putea fi soluționată situația? „În primul rând prin implicarea mult mai activă a managerilor de spitale”, consideră Cosmin Andreica, șeful sindicatului Europol.

Medic: „Venim la spital cu teamă. Niciodată nu știi ce poate să ți se întâmple”

Incidentul de la spitalul din Onești a avut loc în data de 17 ianuarie, când la unitatea de primiri urgențe s-a prezentat un bărbat de 71 de ani în stare de ebrietate. „Pacientul, un fost polițist, a stat la noi peste noapte. A fost temporizat în Urgență, i s-au pus perfuzii, a primit toate îngrijirile necesare. Spre dimineață a devenit agresiv, iar incidentul s-a întâmplat în momentul în care una dintre infirmiere a vrut să-i schimbe lenjeria. Omul s-a repezit cu un cuțit la ea, apoi la medicul care o însoțea”, ne-a povestit dr. Mădălina Purcaru Pletea, directorul medical al spitalului din Onești.

În haosul creat a intervenit paznicul care se afla pe holul UPU. „A încercat să-l protejeze pe medic, dar a fost înjunghiat în zona toraco-abdominală”. Plaga, adâncă de 7 centimetri, l-a pus la pământ pe bărbat. „Pacientul a folosit un briceag, motiv pentru care paznicul nostru se și află acum în viață. Dacă nu, ar fi avut leziuni cardiace. Așa..au fost afectate doar splina și un plămân. A fost la un pas de moarte”, explică medicul.

În următoarele minute, bărbatul înjunghiat a ajuns pe masa de operație. „A fost supus unei intervenții chirurgicale complexe pentru că avea hemoragie internă”.

Paznicul lucrează în spitalul din Onești de patru ani, iar până ca acest incident să aibă loc a fost singur în secția UPU. „Este un om deosebit. Are în jur de 35 de ani, este tânăr, poate și de aceea s-a recuperat atât de bine și atât de repede. Este unul dintre angajații noștri model, foarte implicat în munca din Urgență”, mai precizează directorul medical care adaugă: „În urma a ceea ce s-a petrecut, am întărit paza în spital, iar acum în UPU avem doi paznici”.

Pacienții, agresivi în fața vaccinării. „Spun că vrem să-i omorâm și să le furăm ADN-ul”

Securitatea din cadrul spitalului din Onești este asigurată de o firmă cu care unitatea medicală a încheiat un contract. „Iar acesta este norocul nostru: fiind vorba despre un serviciu furnizat din afară, externalizat, am putut întări paza cerând firmei încă un om”. Ceea ce vrea să spună medicul este faptul că Ordonanța trenulet, prin blocarea posturilor, ar fi făcut imposibilă angajarea de către spital a unui paznic în plus. „Noi nu mai avem voie să facem angajări. Norocul e că paza ne este furnizată de o firmă”. În prezent, în spitalul din Onești sunt trei paznici, unul dintrei ei aflându-se la poartă, la intrarea în unitatea medicală.

Chiar și așa, incidentele sunt aici la ordinea zilei. De obicei, pacienții sau rudele acestora vin cu tot felul de cerințe și nemulțumiri. „Sunt nervoși, supărați, nu mai au răbare, sunt agresivi verbal. Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă foarte frecvent. De exemplu, în această perioadă, din cauza numărului crescut de viroze respiratorii și gripă, am instituit un program special de vizite. Nici pacienții internați, nici aparținătorii nu înțeleg acest lucru și nu sunt de acord. Și avem discuții”.

Alții sunt nemulțumiți când află că au gripă. „Nu cred. Efectiv nu cred nici în gripă, nici în COVID, nici în alte viroze. Cât despre vaccinare, dacă le-o recomanzi, iar se supără. Spun că vrem să-i îmbolnăvim, că vrem să-i omorâm sau să le furăm ADN-ul. Și sunt oameni bătrâni, care ar avea nevoie de imunizare, dar și copii. Dar nu te înțelegi cu părinții lor. Alți pacienți recalcitranți se află în stare de ebrietate, sunt drogați sau suferă de anumite probleme psihice”, explică situația medicul.

Medic pe ambulanță: „Am resuscitat un pacient sub amenințarea cuțitului”

O altă poveste șocantă vine de la Iași, acolo unde un medic de pe Ambulanță a resuscitat un pacient sub amenințarea cuțitului. Dr. Nicolae Puha a povestit pentru „Adevărul” că incidentul a avut loc în toamna anului trecut, însă abia după cazul Onești a decis să vorbească deschis despre asta. „Într-o noapte, am fost solicitați într-un cartier rezidențial din centrul orașului. Am găsit la adresă un bărbat de aproximativ 50 de ani aflat în stop cardio-respirator. Venise la niște prieteni în vizită și, dintr-o dată, a căzut. Am început manevrele de resuscitare, timp în care la în apartament au apărut și rudele pacientului”.

La un moment dat, povestește medicul, unul dintre nepoții bărbatului s-a repezit la el amenintandu-ilcu moartea. „Mi-a zis că dacă moare unchiul, mor și eu. Că are la el o bombă. Evident că nu l-am crezut. Însă, după alte câteva minute, s-a întors și mi-a spus că dacă omul nu-și revine, bagă cuțitul în mine. Și s-a dus la bucătărie. A fost un moment destul de delicat pentru noi”, ne-a povestit dr. Nicolaie Puha. În timp ce ventila pacientul, iar colegii săi - ambulanțierul și asistentul - se ocupau cu alte manevre de resuscitare, medicul s-a așteptat la ce e mai rău. „A fost un moment de panică mai mare când respectivul s-a dus la bucătărie și a început să dea cu mâna prin tacâmuri, se auzea zgomot de metal, de cuțite sau furculițe, ceva de genul acesta. Noroc că a sărit unul dintre prietenii săi și l-a oprit. Dar chiar și așa, emoțiile noastre au fost intense. Am continuat să resuscitam pacientul sub amenințarea - indirectă, ce-i drept - a cuțitului”.

Psiholog: „Astfel de traume te pot împinge chiar spre sinucidere”

Psihologul Radu Leca a explicat faptul că cine trece printr-o astfel de experiență are nevoie de terapie pentru a fi ajutat să depășească trauma. „Paznicul de la spitalul din Onești, deși poate nu conștientizează, are nevoie de consiliere psihologică. Un astfel de eveniment te marchează. Are nevoie de ajutor”. Psihologul a declarat că, într-adevăr, avem de-a face în ultima vreme cu atacuri din ce în ce mai numeroase la adresa medicilor. „Noi nu vorbim doar despre atacuri fizice, ci și despre hărțuiri sexuale pe care anumiți pacienți le aplică atât medicilor, cât și asistentelor. Avem de-a face cu o proliferare a urii la adresa cadrelor medicale în general. Oamenii sunt furioși și nemulțumiți”.

Acest aspect a fost amintit și de dr. Mădălina Purcaru Pletea, directorul medical al spitalului din Onești, care consideră că medicii au fost în ultima vreme denigrați mai ales în presă. „Iar acest lucru a alimentat teama și chiar ura”.

Paznicul atacat cu cuțitul și înjunghiat sub privirile medicilor cu siguranță va intra în episod depresiv sau anxios, continuă psihologul Radu Leca. „Are nevoie de tratament de specialitate de tip psihoterapie de lungă durată. El este un om afectat și va fi afectat o perioadă lungă de timp”.

În momentul în care un medic trece printr-o astfel de traumă, continuă psihologul, colegii vor încerca, cel puțin o perioadă, să-l protejeze. „El, la rândul său, va încerca să-și facă treaba corect, profesionist, dar s-ar putea să nu reușească. În cele din urmă, ar putea ceda. Mulți dintre cei care ajung să fie sinucigași fac parte și din această categorie: sunt victime care trec prin tot felul de spaime, iar apoi nu se mai adaptează în societate, în familie, la locul de muncă etc. Ajung să creadă că nu sunt îndeajuns de buni, de deșteapți sau de corecți. Acești oameni au nevoie de suport terapeutic pentru a nu ajunge să se sinucidă”.

O metodă care i-ar ajuta pe medici să facă față presiunii exercitate de pacienți și aparținători ar fi existența în spitale a mai multor psihologi clinicieni, care, momentan, nu se ocupă decât de copii. „Și medicii sunt oameni, au nevoie de susținere, de înțelegere, de ajutor iar un psiholog clinician ar ajuta mult în acest sens”.

Polițist: „Medicii ar nevoie de butoane de panică”

Am vorbim despre fenomenul agresiunilor care au loc în spitale și cu polițistul Cosmin Andreica, șeful sindicatului Europol, care a fost foarte tranșant. Potrivit lui, situația se poate ameliora doar dacă managerii unităților medicale iau măsuri de prevenție. „Și mă refer aici la măsuri care să aibă și efecte, nu doar de dragul de a spune că au făcut ceva”.

Politistul consideră că prevenția este mai importantă decât combaterea în sine a fenomenului. „Spitalele au angajate firme de pază care le asigură securitatea. Însă, de multe ori, aceste contracte pe care se cheltuiesc o grămadă de bani sunt din start viciate. În sensul în care firmele respective livrează angajați care nu sunt pregătiți să facă față unor astfel de incidente”.

Apoi, posturile de pază care există în spitale sunt prea puține. Au fost multe situații în care unitatea medicală ar fi avut nevoie de cinci posturi de pază, dar nu existau decât două: la intrarea din față și din spate a clădirii. „Restul…doar pe hârtie. Și iar cineva încasa niște comisioane consistente: fie managerii, fie administrația locală”. În concluzie, medicii, spune Cosmin Andreica, se sabotează între ei prin faptul că acceptă compromisuri. „Cei din prima linie, care iau direct contact cu pacienții din UPU, ar trebui să aibă cu toții în buzunare butoane de panică. Mici dispozitive prin care să poată alerta agenții de pază ai spitalului, în cazul unui incident. Costă 10, 15 lei un astfel de dispozitiv”, susține polițistul. „În acest fel s-ar detensiona multe situații, iar medicul ar evita, astfel, să fie scuipat, lovit, amenințat etc”.

Apoi, este evident că în anumite spitale trebuie întărită paza și protecția, însă acest lucru se decide după efectuarea unei analize de risc. „Iar pe baza acesteia trebuie decis de câte puncte de pază e nevoie în spitalul respectiv”.

În al treilea rând, astfel de agresiuni ar trebui pedepsite mai aspru de lege. „Să se introducă un spor de pedeapsă de 50%, să spunem. În caz de loviri și alte violențe, care se pedepsesc și cu până la doi ani de închisoare, să existe pedepse mai dure de până la patru ani de închisoare”, a mai declarat Cosmin Andreica.