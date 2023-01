Explozie a cazurilor de pacienți cu deficit de Vitamina D. De ce se produce și cum poate fi corectat

Tot mai mulți pacienți, în special femei, află în urma analizelor că se confruntă cu deficit de Vitamina D în organism. Deși constatarea nu este liniștitoare, rolul „vitaminei soarelui” în organism fiind important, există explicații ale acestui fapt, dar și soluții pentru corectare.

Medicul primar endocrinolog dr. Ruxandra Dobrescu spune că una dintre explicațiile pentru care numărul de cazuri cu pacienți care au deficit de vitamina D a crescut considerabil este că în prezent se testează mult mai mult decât în urmă cu zece ani. De asemenea, în ultimul timp oamenii au tendința de a se proteja mai mult împotriva razelor UV și folosesc creme de protecție ce reduc acumularea vitaminei D prin piele de la soare. Ea spune că există soluții pentru corectare, dar avertizează că administrarea de suplimente care au și vitamina D, fără o evaluare medicală, nu este una dintre ele.

„Pe de o parte, testăm mult mai des nivelul de vitamina D decât o făceam acum zece ani, să spunem. (...) Pe de altă parte, în ultimul timp suntem mai atenți la efectul nociv pe care-l are expunerea excesivă la soare, astfel încât inclusiv pe perioada verii ne protejăm, folosim cremă de protecție solară și umblăm mai acoperiți, ceea ce face ca vara, când practic ar trebui să acumulăm vitamina D prin piele, sub acțiunea razelor UV, acest nivel să nu mai crească atât cât creștea înainte”, a explicat medicul.

Testarea nivelului de vitamina D în organism nu este o analiză accesibilă tuturor, pentru că nu se suportă prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și nu este nici una care să se recomande uzual. În schimb, alți parametri investigați cu ocazia efectuării analizelor uzuale pot da semnalul unei eventuale probleme. „Un nivel scăzut de vitamina D se traduce, de multe ori, printr-un nivel scăzut de calciu în sânge. Deci măsurarea analizelor acelea uzuale e foarte importantă și din acest punct de vedere, pentru că analizele „banale” pe care le recomandă medicul de familie ne pot orienta, inclusiv legat de problemele mai sofisticate, pe care nu știm să le căutăm decât dacă avem un punct de plecare”, a precizat dr. Dobrescu.

De ce este importantă vitamina D

Cercetătorii se contrazic atunci când vine vorba de importanța vitaminei D asupra diferitelor organe și sisteme. Anumite studii susțin că vitamina D ar avea rol cheie în imunitate, de aici și recomandarea, în pandemia COVID-19, privind administrarea de suplimente care conțin și vitamina D. Deja dovedit este, în schimb, alt rol. „Ce știm clar și știm de mult timp este că vitamina D e foarte importantă pentru mineralizarea osoasă. Adică pentru absorbția și fixarea calciului în os, ceea ce este important la copii, pentru că la copii deficitul de vitamina D duce la rahitism, adică la dezvoltare defectuoasă a scheletului. Și este important și la adult, pentru că duce la osteomalacie, o boală caracterizată prin oase moi. Pe lângă asta, știm că vitamina D este importantă pentru sănătatea mușchilor și pentru tonus osos, cu atât mai mult dincolo de o anumită vârstă”, a detaliat medicul.

Femeile, în mod deosebit, pot suferi o alterare a sănătății în perioada de după menopauză, apărând osteoporoza, o boală care afectează structura osului și crește riscul de fractură. „Dacă o persoană are osteoporoză, are oase mai fragile și are și deficit de vitamina D, care face să afecteze în plus structura osoasă, luând în calcul și efectul acesta al lipsei vitaminei D pe scăderea tonusului muscular, înseamnă că pe de o parte avem și oase mai fragile și suntem și mai predispuși să cădem, de exempplu, ceea ce împreună crește riscul de fracturi. Efectul acesta la nivel musculo-scheletal este esențial”, a mai precizat medicul.

Cât despre rolul vitaminei D pentru buna funcționare a sistemului imun, studii mai vechi, ce indicau un „efect excepțional”, sunt deja contrazise de altele noi, care spun că „efectul nu este, probabil, chiar atât de formidabil”, a mai afirmat medicul.

Din acest motiv specialiștii endocrinologi recomandă vitamina D pentru creșterea imunității, însă recomandarea vizează persoanele care au un nivel scăzut al vitaminei în organism, și nu luat „ca panaceu universal”, mai spune medicul.

Scăderea riscului de boli cardiovasculare și cancer - în studiu

Tot vitamina D, mai spun cercetătorii, ar avea și alte efecte beneficice. „Sunt studii care atrag atenția că ar putea să fie importantă pentru scăderea riscului de boli cardiovasculare, scăderea riscului pentru diferite tipuri de cancer, dar în zona aceasta încă nu sunt dovezi concludente. Practic, ceea ce știm clar la momentul acesta este că vitamina D e foarte importantă atunci când avem un deficit care trebuie musai corectat. Încă în discuție este dacă are un rol preventiv la o persoană care nu este cunoscută altfel cu deficit de vitamina D. Adică ne întoarcem la ideea de a nu lua nici medicamente și nici vitamine fără să avem nevoie, doar așa, „ca să fie, pentru că ne protejează”. Lucrul acesta nu e valabil în medicină. Luăm concret, țintit, dacă avem un deficit, acela trebuie corectat”, a conchis medicul.