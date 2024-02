De ce picioarele miros uneori atât de urât. Sfaturile specialiștilor ca să scapi de această problemă jenantă

Obieciul împământenit în țările din Occident de a nu te descălța la întrarea în casă are la bază și fundament medical, și anume, acela de a scuti gazdele de un posibil „parfum” nedorit.

Mirosul neplăcut al picioarelor, cunoscut și sub numele de bromodoză, are multiple cauze, printre care, transpirația excesivă - picioarele produc aproximativ 20 de litri de transpirație pe an într-un mediu închis creând un mediu umed favorabil dezvoltării bacteriilor, încălțămintea neadecvată și de proastă calitate, dar și igiena precară.

În principiu, transpirația „este de obicei inodoră”, spune Jodi LoGerfo, DNP, APRN , un doctor în practică medicală certificat în dermatologie și medicină de familie, pentru prevention.com.

Ceea ce determină transpirația să devină „altceva” sunt glandele sudoripare hiperactive și secrețiile lor care se amestecă cu bacteriile de pe piele.

Termenul medical pentru picioarele mirositoare cronice este „bromhidroza” localizată, care este diagnosticată la persoanele al căror miros de picioare „este extrem de sesizabil și are un efect negativ asupra vieții individului”.

„Bromhidroza poate afecta stima de sine a cuiva, interacțiunile sociale și calitatea vieții”, afirmă specialiștii.

Alți factori care pot agrava mirosul piciorului sunt infecțiile fungice, cum ar fi piciorul atletului, încălțămintea și șosetele umede sau nepotrivite, care împiedică ventilația adecvată și obiceiurile de igienă deficitare.

Cum să scapi de mirosul urât al picioarelor

Cel mai important lucru este să păstrezi zona cât mai uscată și curată posibil. Sfaturi utile:

-Schimbați-vă șosetele zilnic sau chiar de două ori pe zi.

-Purtați pantofi cu ventilație adecvată și șosete din material care elimină umezeala.

-Faceți baie zilnic și spălați-vă picioarele cu săpun antibacterian.

-Scoateți șosetele transpirate cât mai curând posibil.

-Exfoliați-vă în mod regulat picioarele folosind o piatră ponce sau un scrub.

-Utilizați un antiperspirant topic care conține săruri de aluminiu, care ajută la echilibrarea pH-ului pielii.

-Căutați un dermatolog pentru injecții cu Botox, care vă pot ajuta să controlați activitatea glandelor sudoripare.

-Tăiați unghiile de la picioare în mod regulat pentru a reduce riscul de infecție.