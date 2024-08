De ce nu a găsit Colegiul Medicilor nereguli la Spitalul Pantelimon

Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din București, cere o anchetă profundă, în dosarul morților suspecte de la Spitalul „Sf. Pantelimon” subliniind gravitatea situației și nevoia de a stabili adevărul. Aceasta a explicat de ce nu s-au găsit nereguli în timpul anchetei.

Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor București, a declarat că verificările din aprilie la Spitalul Sf. Pantelimon, efectuate împreună cu ministrul Sănătății Alexandru Rafila, nu au găsit nereguli. Deși comisia a inclus un anestezist, nu a avut acces la injectomate, esențiale pentru administrarea noradrenalinei. Cătălina Poiană a subliniat că, pe baza datelor disponibile atunci, nu s-au identificat probleme.

„La Colegiul Medicilor Bucureşti, aşa cum am declarat în repetate rânduri, departamentul de jurisdicţie al Colegiului nostru a cerut informaţiile de la spital, s-au analizat foile de observaţie şi au fost audiaţi medicii. Toate aceste informaţii au fost transmise Comisiei de Disciplină, care este un organism independent de conducerea Colegiului Medicilor din municipiul Bucureşti. Completul care a analizat a avut în structura sa ATI-ist şi medicii au fost audiaţi, medicii au dat declaraţii scrise şi nu s-a găsit absolut… la momentul respectiv, pe baza datelor pe care le-am avut la dispoziţie şi în limita elementelor pe care noi, ca şi Colegiu, le avem în analiza cazurilor, vă spun că nu s-a găsit nimic în neregulă. Vă spun însă cu fermitate că aceste date au fost transmise Parchetului în luna iunie, când ne-au fost solicitate”, a spus Cătălina Poiană.

Colegiul Medicilor din București a confirmat în aprilie că în toate cele 17 cazuri de deces de la Spitalul Pantelimon din Capitală nu s-au găsit suspiciuni că au existat abateri de la protocoale sau acțiuni intenționate de a suprima viața pacienților.

Imaginea medicilor, grav afectată

Doi medici de la Spitalul „Sfântul Pantelimon”, Mirela Păiuș și Maria Miron, au fost reținuți preventiv pentru tentativă de omor și omor calificat, fiind acuzați că au cauzat moartea unui pacient prin reducerea excesivă a dozei de noradrenalină. Patru angajați ai spitalului au fost audiați în cadrul aceleași investigații.

Pe pagina de Facebook a Colegiului Medicilor din București șefa Colegiului Medicilor București a subliniat că situația de la Spitalul Sfântul Pantelimon afectează imaginea sistemului de sănătate. A afirmat că adevărul trebuie să iasă la iveală pentru a restabili încrederea publicului în medici.

„Adevărul trebuie aflat în legătură cu situația de la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon! Informațiile prezentate public referitor la acest caz sunt foarte grave și aduc o imagine negativă în legătură cu activitatea medicilor în sistemul de sănătate, tocmai de aceea adevărul trebuie să iasă la iveală, iar acesta este cel mai important aspect. Consider că toți colegii medici care activează în sistemul de sănătate trebuie priviți corect și evaluați în conformitate cu activitatea pe care o desfășoară. În marea noastră majoritate, noi, medicii, ne desfășurăm activitatea corect și cu respect față de pacienți. Medicii sunt cei care protejează sănătatea. Cazurile în care se suspectează că medicii nu își respectă activitatea trebuie verificate, investigate și, în cazul în care faptele sunt confirmate în urma finalizării demersurilor legale și conform legilor aplicabile, trebuie luate toate măsurile legale și profesionale care se impun! Medicii nu sunt Dumnezeu, medicii trebuie să respecte protocoale și ghiduri aplicabile. Dar în același timp, medicii, în activitatea lor, trebuie să beneficieze de prezumția de nevinovăție până la deslușirea adevărului și a situației de fapt.În cazul de la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon, adevărul este singurul care poate aduce în continuare încredere și respect. Oricare ar fi adevărul, trebuie pornit de la adevăr, și prezentat public!”, transmite Colegiul Medicilor din București.

Președintele Colegiului Medicilor București a declarat că situația de la Spitalul Pantelimon este extrem de gravă și complexă.

„Consider că tot ce a apărut ca informaţie în spaţiul public este foarte grav şi consider că imaginea care se creează sistemului de sănătate este foarte gravă, cred că nu trebuie să extindem asupra întregului corp medical toate aceste acuze, pentru că în marea lor majoritate medicii îşi desfăşoară activitatea cu responsabilitate şi respect faţă de pacient. În momentul în care lucrurile nu stau aşa, nu vom ascunde niciodată adevărul şi consider că acest caz de la Spitalul Pantelimon este un caz extrem de grav şi este un caz extrem de complex care trebuie investigat sub toate aspectele, dar în primul rând sub aspect profesional şi medical şi, din această consideraţie, cred că părerea experţilor din domeniul ATI este cea care trebuie să facă diferenţa. De asemenea, consider că adevărul este singurul element care în acest moment poate să restabilească încrederea şi siguranţa în sistemul de sănătate”, a precizat preşedintele Colegiului Medicilor Bucureşti.