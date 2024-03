Ce spun medicii despre ultimele studii cu privire la țigările electronice

Românii își vapează sănătatea, iar cei mai expuși pericolelor sunt copiii de la vârste din ce în ce mai mici. Țigările electronice ar putea fi cel puțin la fel de periculoase precum cele clasice, o spun medicii specialiști, care trag un mare semnal de alarmă. Dar avem și o urmă de speranță: legea care interzice vânzarea acestor dispozitive minorilor sub 18 ani.

În România, ca peste tot, de altfel, țigările electronice sunt extrem de populare în rândul tinerilor. „Din păcate, pe cât de periculoase sunt, pe atât de tentante sunt. Și mă refer aici mai ales la adolescenți și tineri. Chiar și la copii de 10, 11 ani care folosesc aceste dispozitive de vaping ca pe niște jucării”, a declarat pentru „Adevărul” Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumologie Marius Nasta. „Sunt device-uri atractive, iar în era tehnologiei în care ne aflăm tinerii își doresc să aibă și să folosească astfel de dispozitive”, mai spune medicul.

Țigările electronice conțin nicotină și dau și ele dependență, la fel ca și țigările clasice „Țigările, în general, sunt un drog. Ce este foarte grav este faptul că au acces nelimitat la ele copiii cu vârste din ce în ce mai mici. Pentru că le găsesc oriunde, în aproape orice magazin, pentru că sunt accesibile ca și preț, cei mici le cumpără, le încearcă și nu se mai pot opri din a le consuma. Aromele sunt extrem de apreciate, dar și nicotina își spune aici cuvîntul căci creează dependență. Însă, atenție! De la vapat până la a consuma droguri de mare risc e doar un pas”, atrage atenția medicul pneumolog.

Vapatul îi face pe tineri să se simtă deosebiți, le conferă acel sentiment că sunt mari, că fac ce vor. Pe de altă parte, lucrurile interzise sunt întotdeauna tentante. Mai sunt și cei care vor să aparțină unui grup, își doresc să se integreze și fac ce face..turma. „Am inițiat la începutul anului școlar în unitățile de învățământ din București și Ilfov o campanie de conștientizare a riscului la care acești copii se expun și am fost uimită să constat că ei nu asociază țigările cu drogul și dependența. Iar la cifre..stăm și mai prost. Aproape 80% dintre elevii cu care am interacționat, din clase de-a VI-a și a VIII-a, au spus că au încercat deja să fumeze pentru că li s-a oferit o țigară. Este o situație alarmantă acest acces atât de facil la droguri. Țigara e un drog!”, atrage atenția medicul.

Efectele negative ale țigărilor electronice pe termen lung nu se cunosc încă. Motivul? Consumul este relativ la început. Însă, spun specialiștii, se observă deja efectele pe termen scurt. Bolile generate de utilizarea țigărilor electronice sunt definite în prezent cu termenul de EVALI care, tradus, înseamnă boală pulmonară legată de utilizarea țigărilor electronice. Simptomele bolii pot fi: lipsa de aer, tuse, vomă, diaree, cefalee, dureri toracice, palpitații, febră, frisoane. S-au descris și cazuri mai grave, care au necesitat asistență în serviciile de terapie intensivă, iar din nefericire, unele au ajuns la intubație sau chiar la deces. „Practic, plămânul devine alb, similar cu cel pe care l-am văzut în imagini în perioada Covidului. Este o reacție alergică acută la un stimul extern, iar în cazuri grave se poate ajunge chiar la insuficiență respiratorie”, mai spune dr. Beatrice Mahler. Medicul a întâlnit astfel de cazuri mai ales în rândul copiilor. „Am avut în spital copii cu astfel de probleme, cu pneumonii de acest fel. Diagnosticul a fost făcut prin excludere. După ce am eliminat infecțiile virale și bacteriene ne-au rămas cauzele de natură chimică”.

Vânzarea țigărilor către minori, interzisă

La sfârșitul lunii februarie, Camera Deputaților, for decizional, a adoptat un proiect de lege care prevede interzicerea vânzării țigărilor electronice copiilor sub 18 ani. Mai mult, produsele care conțin tutun, ţigaretele electronice, flacoanele de reumplere pentru ţigaretele electronice nu mai pot fi vândute prin automate. De asemenea, se interzice și vânzarea prin dispozitive de tipul easybox. Proiectul prevede sancţiuni de până la 100.000 lei, în funcţie de gravitatea faptei.

Mai mult, elevilor le va fi interzis să mai fumeze în școală, indiferent de tipul de țigări folosit. Cât despre cum ar putea fi pedepsită încălcarea legii, aceste măsuri nu vor mai fi aplicate de către conducerea unităților de învățământ ci vor veni chiar de la minister.

„Este o lege mai mult decât binevenită. Este spre binele și sănătatea copiilor. Și ar fi bine ca nici profesorii să nu mai fumeze. Nici măcar în curtea școlilor. Indiferent că vorbim despre țigări electronice sau clasice”, a declarat pentru „Adevărul” Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Fumatul, mai spune acesta, „ar trebui interzis peste tot, inclusiv în spațiile dedicate sănătății și educației, adică unități medicale, școli, licee, universități. Noi am organizat de-a lungul timpului mai multe campanii în școli. Dar ne-am lovit de reticență. Le-am vorbit elevilor, le-am explicat pe înțelesul lor riscurile la care se expun când fumează, le-am prezentat chiar și imagini cu impact emoțional care să-i convingă pe copii că țigara înseamnă boală. Știți care a fost reacția? Mulți au râs. Iar un elev din clasa a IX-a mi-a spus că atâta vreme cât familia lui îi permite să fumeze, atâta timp cât fumează împreună, cine sunt eu să vin să-i spun să se oprească?”

Președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer este de părere că țigările electronice ar trebui interzise în toate spațiile publice închise. „Facem presiuni pentru interzicerea vapatului în spațiile publice închise, așa cum este interzis fumatul țigărilor clasice. Nu ne dorim ca cei care participă la o acțiune într-un spațiu închis să inhaleze chimicalele acestor dispozitive. Trebuie interzis total fumatul, indiferent că vorbim despre țigări clasice sau electronice”.

Tigările electronice, vinovate de apariția cancerului pulmonar

Țigările electronice, atât de populare mai ales în rândul tinerilor și adolescenților, pot declanșa cancer într-o proporție cel puțin la fel de mare ca și țigările clasice. Dacă acestea din urmă conțin gudron, cu efecte dintre cele mai nocive asupra plămânilor, dispozitivele de vapat sunt periculoase din cauza altor chimicale pe care le conțin. Sunt concluziile îngrijorătoare ale unui studiu realizat de specialiștii de la University College London.

Oamenii de știință englezi au analizat mostre de celule de obraz de la utilizatorii țigărilor electronice și le-au comparat cu cele de la fumătorii de țigări clasice. În cadrul studiului, care se bazează pe date culese de la 4.000 de persoane, s-au analizat mostre de celule prelevate de la fumători tradiționali precum și de la fumători care nu consumă tutun în mod regulat. Concluzia? Celulele din gură, care sunt expuse la fumul de tutun și la vapori, s-au modificat de-a lungul timpului substanțial. Modificările au fost observate, de asemenea, și în țesutul pulmonar al fumătorilor care au dezvoltat cancer.

În România, din aproape 13.000 de pacienți diagnosticați cu cancer bronho-pulmonar 11.000 pierd lupta cu boala. „Practic 90% dintre cazurile de îmbolnăvire sunt sortite eșecului ca și tratament pentru că pacienții pierd lupta cu boala”, a mai spus Cezar Irimia.