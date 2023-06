Cât de compatibile sunt bronzul și protecția solară. „Recomand un produs cu spectru larg, în funcție de tipul de piele”

Produsele de fotoprotecție împiedică producerea arsurilor solare responsabile de cancerele de piele. Permit și bronzarea? Cum le alegem și le aplicăm.

Arsurile solare, responsabile de unele dintre cele mai agresive tipuri de cancer, cancerele de piele, pot fi prevenite prin aplicarea produselor de protecție solară, atunci când nu putem evita expunerea la razele ultraviolete agresive. În Olanda, spre exemplu, astfel de produse se oferă gratuit, însă dacă acestea nu sunt adaptate tipului nostru de piele efectul nu este pe deplin cel scontat.

Medicul dermatolog Olga Simionescu a explicat, într-o intervenție în direct la Digi 24, ce să luăm în calcul atunci când alegem produsul de protecție adecvat. A explicat, de asemenea, de ce bronzarea pe cale naturală este imposibilă pentru anumite tipuri de ten.

„În Olanda există o prevedere conform căreia împiedicarea cancerului de piele este dată dacă omul își ia agentul ecran de la dispensoare care se găsesc în public. Acest lucru nu este neapărat foarte bun, pentru că dacă produsul nu este de calitate bună, sau dacă nu este adaptat tipului de piele sau vârstei - pentru că într-un fel e un agent ecran la copil față de adult -, atunci mai mult rău faci”, a precizat medicul.

Produsul nepotrivit, a explicat medicul, poate să producă eczeme, iritații și chiar cancer cutanat - atunci când folosim, spre exemplu, un produs care are efect două ore, iar după trecerea celor două ore expunerea persistă dar acesta nu este reaplicat, în acest caz arsura, care stă la baza producerii cancerului cutanat, fiind certă.

Produsele cu spectru larg, recomandate

„Dacă produsul este de o calitate superioară, să spunem că la un ten normal, care nu are o boală, nu are o rozacee, nu are o suferință, ar fi potrivit. Pe de altă parte, există o propoziție cu care medicii din întreaga lume deschid seria agenților ecran, sau a cremelor, a produselor de fotoprotecție: este bun orice produs de fotoprotecție, cu condiția să-l aplici. Asta vrea să spună că un produs de fotoprotecție protejează totuși împotriva cancerului cutanat, dar noi pledăm pentru alegerea atentă a produsului de fotoprotecție”, a detaliat medicul.

Produsul de protecție potrivit se alege în funcție de tipul de ten, în funcție de vârstă (copil sau adult) și în funcție de eventualele afecțiuni pe care le avem. Medicul Olga Simionescu a explicat ce trebuie să avem în vedere în alegerea cremei potrivite.

„Produsele clasice protejau împotriva tipului B, care arde, adică a tipului care predomină ca flux și intensitate între orele 11,00 și 16,00. Produsele moderne sunt așa-numitele produse cu spectru larg, adică protejează și pentru tipul A de ultraviolete. Noi recomandăm un produs cu spectru larg. Apoi, depinde de tipul de piele al omului. Avem șase fototipuri cutanate, de la 1 și 2, pielea foarte deschisă la culoare, până la fototipul 6, și depinde de ceea ce se dorește. Dacă o pacientă, de exemplu, are lupus eritematos, ea nu are nevoie deloc să fie arsă sau să intre în contact cu radiația ultravioletă, astfel încât trebuie să ia un ecran de 50 și să-l dea permanent”, a explicat medicul dermatolog.

Persoanele cu tenul deschis, care se expun zi de zi razelor solare, trebuie să folosească un agent ecran cu factor de protecție 50 pentru față și părțile expuse. „Dacă o persoană are o piele normală, de tip 3 să spunem, care caracterizează țara noastră, o pigmentare constituțională moderată, atunci un ecran de 30 este suficient. Deci depinde de tipul de piele și de ce se urmărește și de cât timp omul stă în activitatea externă”, a completat medicul.

Cât despre bronzul frumos, nu toate persoanele îl pot obține expunându-se la soare, a explicat medicul. Acestea pot alege, în schimb, produsele autobronzante.

„Să ne-nțelegem, noi nu suntem împotriva bronzării, numai că un tip de piele 1 sau 2, care nu are melanină, nu se poate bronza, și atunci totdeauna, sau aproape totdeauna, tipul 2 se va arde. Deci vorbim despre posibilitate de bronzare de la tipul 3 încolo. Altfel, există un risc mare de a produce cancer cutanat, pentru că arsura solară stă la baza producerii cancerului de piele. Dacă o persoană dorește să se bronzeze, dă un agent ecran cu un factor de 20 sau de 10, dacă pielea îi permite, dacă este minimum tipul 3 de piele”, a conchis medicul, în intervenția sa în direct în jurnalul Digi 24.