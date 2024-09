Marți au început lucrările la noul sediu al Spitalului de Urgenţă al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”. Noua infrastructură medicală, care va avea aproape 500 de paturi, are termen de finalizare data de 30 iunie 2026.

Finalizarea acestui proiect va însemna un plus de asistență medicală pentru cadre ale Ministerului Afacerilor Interne, dar și pentru cetățeni ai Ilfovului, a declarat, marți, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

„E un proiect mare, 490 de locuri, 400 de spitalizare continuă, 50 am înțeles la terapie intensivă și 40 în internare de zi, un proiect care va însemna o organizare complexă și în interior, în funcționalitatea spitalului, din câte mi s-a explicat, aproape revoluționar la momentul la care vorbim, se va trece la un sistem de organizare pe echipe și nu rigid, pe secții, așa cum se întâmplă acum în sistemul medical românesc, deci și un proiect avangardist. Am scris pe acea tablă de amintiri sau de memorii, câteva cuvinte. Am scris «Un proiect concretizat, felicitări celor care îi dau viață!»E aproape concretizat, în sensul că e concretizată etapa aceasta de pregătire, finanțare, documentare, autorizare etc. E o etapă importantă care s-a încheiat”, a mai spus ministrul, potrivit unui comunicat al MAI.

„Avem finanțare, avem echipă de constructori cu experiență”

Proiectul va fi realizat la standardele de calitate în conformitate cu ultimele cerințe din domeniul medical, iar amplasarea geografică a acestuia este una strategică, în apropierea celor două Aeroporturi Internaționale, Henry Coandă Otopeni și Aurel Vlaicu Băneasa, asigurând astfel servicii medicale integrate într-una din cele mai aglomerate zone de intrare/ieșire din București, unde nu există la acest moment un spital de urgență, se arată în comunicat.

„Îmi aduc aminte de preocuparea accentuată pe care doamna doctor Moise o avea, justificat, pentru soarta proiectului. I-am spus de fiecare dată să stea liniștită. Acum pot să vă spun că nu de fiecare dată eram și eu liniștit în sinea mea, că lucrurile vor sta bine, dar asta e meseria de ministru. Uneori, mergi așa, pe sârmă, fără plasă dedesubt. A ieșit, cum se zice, ne-a ieșit, avem finanțare, avem echipă de constructori cu experiență, care a câștigat o competiție corectă ca să ridice acest proiect, avem oameni inimoși și calificați, care abia îl așteaptă să lucreze în spital”, a mai spus Cătălin Predoiu.

Despre proiectul noului spital al MAI

Noua infrastructură medicală va fi dotată cu 490 de paturi, dintre care 400 în secțiile medicale pentru spitalizare continuă, 40 de paturi pentru spitalizare de zi și 50 de paturi pentru anestezie și terapie intensivă, la care se adaugă un corp de clădire independent, ce va deservi spațiile tehnice.

Prin realizarea unei noi infrastructuri medicale în care va funcționa Spitalul de Urgență al M.A.I. „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” se urmărește:

Îmbunătățirea gradului de satisfacție și al experienței pacienților în îngrijire printr-o nouă facilitate medicală realizată și dotată la standarde moderne;

Îmbunătățirea standardelor clinice, a eficienței, a rentabilității, a calității, a siguranței și a durabilității serviciilor oferite în cadrul Spitalului de Urgență al M.A.I. „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”;

Îmbunătățirea accesului populației, în special pentru grupurile vulnerabile de pacienți, la serviciile spitalicești de nivel înalt, sporind astfel semnificativ starea de sănătate a populației;

Reducerea mortalității și a numărului de decese evitabile în zona deservită;

Reducerea poverii dizabilităților în regiunea deservită;

Creșterea calității vieții și a bunăstării în regiune.

Proiectul denumit Sediu nou pentru Spitalul de Urgență al M.A.I. „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” a obținut asistență financiară nerambursabilă prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel că la data de 11.01.2023 a fost selecționat și aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului MS-0212, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: Sănătate, Investiția: 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice.

La data de 18.01.2024 a fost semnat contractul de finanțare nr. 1231 pentru proiectul Sediu nou pentru Spitalul de Urgență al M.A.I. „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, valoarea acestuia fiind de 2.040.142.140,00 lei din care valoarea eligibilă din PNRR este de 1.028.643.096,00, valoarea TVA eligibilă aferentă PNRR 195.442.188,00 lei și valoarea contribuției proprii inclusiv TVA, 816.056.856,00 lei.

La data de 29.01.2024, în prezența ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și a Ambasadorului Republicii Turcia la București, Excelența Sa domnul Ozgur Kivanț: Altan, a avut loc ceremonia de semnare a contractului de proiectare, execuție și dotare a obiectivului de investiții Sediu nou pentru Spitalul de Urgență al M.A.I. „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, contract care are o valoare de 1.240.571.360,24 lei fără TVA, reprezentând o etapă importantă în realizarea proiectului și concretizarea unor eforturi instituționale consistente.

La data de 14.06.2024 a fost obținută autorizația de construire nr. 71 – 359357 pentru execuția lucrărilor la faza Organizare de șantier, iar ordinul de începere a lucrărilor nr. 1041763 a fost emis la data de 18.06.2024.

La data de 20.08.2024 a fost semnat contractul intitulat Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții: Sediu nou pentru Spitalul de Urgență al M.A.I. „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” în valoare de 7.487.000 lei fără TVA, parcurgându-se astfel o nouă etapă în cadrul proiectului și totodată fiind cu un pas mai aproape de realizarea dezideratului.

Termenul de finalizare a noului Spital de Urgență al M.A.I. „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” este de 30.06.2026.

Beneficiarul proiectului este Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București