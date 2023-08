Atenție la intoxicația cu apă! Un medic explică de ce trebuie să bem maximum un litru de apă pe oră

Dr. Mihail Pautov, un medic cunoscut în mediul online pentru sfaturile sale, susține că o cantitate prea mare de apă poate avea efecte grave asupra organismului. „Nu beți mai mult de un litru de apă pe oră”, avertizează medicul.

„Atenție la INTOXICAȚIA CU APĂ! Se întâmplă rar, dar poate afecta atleți de performanță, personal militar în antrenamente intense, maratoniști și chiar oameni obișnuiți care beau prea multă apă din cauza căldurii excesive”, susține dr. Mihail Pautov.

Într-o postare pe Facebook, medicul Mihail Pautov explică ce trebuie să faceți, în cazul în care ați băut prea multă apă și prezentați semne de intoxicație.

„Rinichii pot filtra până la 24 litri de apă pe zi, dar doar un litru pe oră (la adulții sănătoși). Când bei doi litri pe oră timp de două ore sau patru litri într-o oră, vei avea doi-trei litri de apă în plus în sistemul circulator. Sângelui nu îi place să fie diluat. Acest lucru poate dilua nivelul de sodiu, care ar trebui să fie între 136-145 mmol/L. Sub 135mmol/L se numește hiponatremie și corpul începe să reacționeze. Corpul încearcă să compenseze prea mult volum sangvin stocând acea apă în plus în celule”, avertizează dr. Pautov.

Potrivit medicului, primele afectate sunt celulele musculare, cauzând crampe și oboseală. „Următorul țesut afectat este creierul, care nu poate crește în volum. Acest lucru crește presiunea intracraniană, afectând trunchiul cerebral - esențial pentru ritmul cardiac, conștientă și respirație. În situații grave, presiunea mare asupra trunchiului cerebral duce la compresia trunchiului cerebral - ceea ce poate fi fatal”, explică specialistul.

Concluzia medicului este următoarea: nu beți mai mult de litru pe oră!

„Dacă crezi că ai băut prea multă apă și te-ai intoxicat (amețeală, stare de rău, durere de cap, vărsături, crampe musculare și oboseală) , opreste-te și sună la 112. Medicul va interveni cu tratament adecvat”, scrie medicul Mihail Pautov pe Facebook.

Pericolul mortal de a bea prea multă apă pe caniculă

În urmă cu o lună o femeie de 35 de ani, mamă a doi copii, din Indiana, Ashley Summers, SUA, a murit din această cauză, după o excursie cu familia într-o destinație populară din SUA – Lacul Freeman.

Femeia s-a simțit la un moment dat extrem de deshidratată, acuzând că se simte amețită și suferă de dureri de cap.

În mai puțin de 20 de minute a băut doi litri de apă, ceea ce a dus la inflamarea severă a creierului: celulele s-au umplut cu apă și au oprit fluxul sanguin. Când s-a întors acasă, femeia s-a prăbușit în garaj și nu și-a mai revenit.

Medicii de la Spitalul Universitar Arnett au diagnosticat-o cu toxicitate a apei, care se dezvoltă atunci când există prea multă apă în organism și un deficit masiv de sodiu.