Afecțiunea ciudată care îi chinuie pe pacienții cu long COVID. Cum se manifestă: Unii nu se pot recunoaște în oglindă

Câteva simptome ciudate, printre care și orbirea facială, au fost raportate de mai multe persoane cercetătorilor de la Dartmouth College, în cadrul unui studiu. Pacienții au spus că au avut probleme în identificarea fețelor după infecție.

Nu este clar câți oameni au dezvoltat orbire facială după ce au avut COVID-19. Dar femeia, pe care cercetătorii au identificat-o doar ca „Annie” pentru a-și proteja confidențialitatea, a fost unul dintre cei peste 50 de pacienți lungi cu COVID-19 care au raportat cercetătorilor de la Dartmouth College într-un nou studiu că au avut probleme în identificarea fețelor după infecție, relatează news.yahoo.com

Unii oameni se nasc cu orbire a feței, numită prosopagnozie, în timp ce alții își pierd capacitatea de a identifica fețele din cauza leziunilor cerebrale, cauzate de obicei de un accident vascular cerebral sau de leziuni cerebrale.

Deși capacitatea de recunoaștere facială se află de-a lungul unui spectru, un alt studiu recent a constatat că mai mult de 1% dintre oameni se luptă să-i recunoască chiar și pe cei pe care i-au întâlnit de multe ori.

În cazurile extreme, unii pacienți cu această afecțiune nici nu se pot recunoaște, cerându-și scuze că au dat peste o persoană în oglindă. Alții nu pot identifica persoane familiare dacă se află într-un context neașteptat sau poartă o pălărie. Unii nu pot urma intriga unui serial pentru că personajele seamănă prea mult.

Brad Pitt se confruntă cu astfel de probleme

Actorul Brad Pitt a spus într-un interviu că are prosopagnozie, o tulburare neurologică rară denumită în mod obișnuit orbirea feței. Deși Pitt, în vârstă de 58 de ani, nu a fost niciodată diagnosticat oficial cu această afecțiune, el a spus într-un interviu pentru revista GQ că s-a chinuit ani de zile să recunoască fețele oamenilor.

În 2013, acesta a spus revistei Esquire că incapacitatea sa de a recunoaște fețele oamenilor a devenit atât de gravă încât a vrut adesea să se izoleze.

Prosopagnozia poate provoca probleme sociale majore, a spus Joseph DeGutis, care a condus cel de-al doilea studiu și a co-fondat Boston Attention and Learning Laboratory.

„Când recunoști oamenii, e de genul „Oh, ești important pentru mine”, a spus el. Oamenii cu orbire facială transmit neintenționat mesajul opus.

Ce este prosopagnozia?

Șase zone de pe fiecare parte a creierului participă la recunoașterea facială. Deteriorarea oricăreia dintre aceste zone, în special pe partea dreaptă a creierului, este probabil să afecteze recunoașterea facială. În multe cazuri, a spus DeGutis, problema pare să fie o lipsă de comunicare între zonele relevante.

Aproximativ 1 din 200 de persoane sunt atât de grav afectate încât nu vor recunoaște pe cineva apropiat, cum ar fi un soț, atunci când sunt în afara contextului. Aproximativ 2 din 100 vor avea cazuri ușoare, deși acestea se pot agrava odată cu vârsta sau în situații de anxietate socială, a spus DeGutis, de asemenea, investigator la VA Boston Healthcare System și profesor asistent la Harvard Medical School.

Persoanele cu autism au o șansă de două sau trei ori mai mare de a avea și prosopagnozie în comparație cu populația generală.

Cei cu prosopagnozie pot identifica de obicei emoția pe o față și pot judeca sexul, vârsta și atractivitatea persoanei. Pur și simplu nu pot să pună piesele împreună pentru a recunoaște întregul.

Poate fi greu să identifici orbirea feței în sine, a spus DeGutis. Femeile par să fie mai conștiente de slăbiciunea lor decât bărbații, reprezentând mai mult de 70% din voluntarii de cercetare, deși deficitul apare în mod egal la ambele sexe.

Nu putea distinge personajele din film

Sara Axelbaum, 40 de ani, din Westchester, New York, nu și-a dat seama că are o problemă până nu a vizionat „Game of Thrones” împreună cu soțul ei. În timp ce el a reușit să țină minte toate personajele, pentru ea toți erau bărbați cu barbă pe care nu îi putea distingea.

Desiree Leader, acum în vârstă de 59 de ani, a crescut într-un oraș mic, așa că nu a observat cât de prost stătea la recunoașterea chipurilor.

Și-a dat seama când a zburat în Arkansas pentru nunta unui prieten apropiat. Prietena cu care călătorea o întâlnise pe mireasă doar de câteva ori, dar a recunoscut-o imediat, în timp ce Leader se străduia să o găsească pe mireasă în mulțime.

Când a fost recunoscută ca afecțiune?

Prosopagnozia nu a fost recunoscută ca o afecțiune până când internetul a devenit popular la mijlocul anilor 1990. Dintr-o dată, oamenii au început să împărtășească acest deficit ciudat cu alții care aveau aceeași problemă. Cercetătorii s-au interesat.

La mulți oameni, această afecțiune este legată de alte probleme.

„Annie”, care a dezvoltat o orbire facială după COVID-19, s-a chinuit să găsească laptele în magazinul din cartier sau să-și amintească unde era mașina ei în parcare.

Si ea are simptome comune ale long COVID, inclusiv oboseală, dificultăți de concentrare, probleme de echilibru și migrene frecvente, potrivit studiului.

Cercetătorii de la Dartmouth, Brad Duchaine și Marie-luise Kieseler, au chestionat alte 54 de persoane cu long COVID pentru a vedea dacă au raportat și modificări în recunoașterea facială. Mulți au făcut-o.

Persoanele cu orbire facială dezvoltă și abilități compensatorii. Axelbaum a spus că ea este cea care observă întotdeauna când oamenii se tund sau le lipsește un cercel.

Altcineva putea să deosebească gemenii identici ai prietenilor când nimeni nu putea, pentru că și-a amintit care dintre ele avea un pistrui sub un ochi.

Cum se pune diagnosticul

Pentru a fi diagnosticat cu prosopagnozie, pacienții sunt supuși mai multor teste. Cele clasice necesită învățarea unor chipuri noi, poate văzute în diferite lumini sau din unghiuri diferite, sau identificarea fețelor familiare.

Într-un test al fețelor celebrităților, de exemplu, „Annie” a identificat corect doar aproximativ 30%, în timp ce oamenii identifică de obicei 84%. De asemenea, ea a avut rezultate mai proaste decât peste 99% din populație la un test care i-a cerut să-și amintească o nouă față.

În ciuda lipsei de tratamente clare, rămâne util să fii diagnosticat, a spus DeGutis, deoarece oferă o perspectivă asupra a cât de mult ești afectat.

Oamenii tind să compenseze prosopagnozia bazându-se pe alții sau trucuri. Când lucra ca asistentă la clasă, Leader a spus că întotdeauna le spunea elevilor „dragi”, „dragă” sau „dragoste”, astfel încât să nu fie nevoită să-și amintească numele.

Nu există tratament

Este posibil să se îmbunătățească recunoașterea facială prin practică, a spus DeGutis, deși nu este un remediu și nu este ușor.

Nu există tratament pentru această afecțiune, dar există modalități de a o gestiona. Persoanele cu prosopagnozie se concentrează adesea pe trăsături precum culoarea părului, stilul de mers sau voci pentru a deosebi oamenii.