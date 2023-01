Românii care au chinuit un pui de urs cu „o dezgustătoare satisfacție” și-au primit pedepsele VIDEO

Judecătoria Rupea a pronunțat o primă sentință în dosarul a doi români din județul Brașov care, în iunie 2019, au prins un pui de urs și l-au chinuit cu „o dezgustătoare satisfacție”.

Doi români, dintre care unul minor, trimiși în judecată pentru capturarea și vătămarea animalelor sălbatice pentru că, în iunie 2019, au prins un pui de urs și l-au chinuit, și-au primit pedepsele. Bărbatul major a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare, iar minorul din dosar a fost condamnat la măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de cinci luni.

Dosarul penal pe numele celor doi a fost deschis în iunie 2019 după ce pe internet a fost publicată o înregistrare șocantă cu un pui de urs ținut de blană și împuns cu un băț. În tot acest timp, puiul de urs urla cât îl țineau puterile.

„În după-amiaza zilei de 15.06.2019 când o ursoaică cu doi pui a intrat într-o gospodărie, mai multe persoane au alungat cele trei animale înspre pădure, unul dintre pui rămânând în urmă și fiind lovit cu o furcă”, se arată în rechizitoriu.

Potrivit procurorilor, puiul de urs rămas în urmă a fost prins de unul dintre localnici și ținut de blană suspendat.

„Erau adunate circa 40 persoane, între care inculpații și martorii. Atmosfera generală era una destinsă, de amuzament, deși un animal era chinuit în acele momente”, s-a mai reținut în rechizitoriu.

Ancheta nu a putut stabili ce s-a întâmplat cu puiul de urs după ce a fost chinuit.

„Inculpații și martorii declară la unison că acesta a fost eliberat, însă cel mai probabil ursul a fost ucis, dar nu există probe suficiente în acest sens. Se are in vedere faptul că Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi a comunicat faptul că ulterior a mai fost văzută in zonă doar ursoaica cu un singur pui”, s-a mai arătat în rechizitoriu.

Scuzele celor care au chinuit ursulețul

Inculpații din dosar au recunoscut acuzațiile, dar „au încercat să își minimizeze răspunderea ori chiar să o înlăture”, spunând că puiul de urs a fost prins „pentru a nu fi omorât de câini”.

„Pe filmarea parțială a incidentului nu se observă, însă, niciun câine și de asemenea nici nu se aude vreun câine. Într-una din declarații chiar inculpatul afirmă că în zonă nu erau câini când a prins puiul de urs. Mai sunt și alți martori care declară în acest sens. De asemenea, vizionând filmarea nu se observă nicidecum îngrijorarea inculpatului cu privire la soarta puiului de urs, ci doar o dezgustătoare satisfacție relativ la chinuirea unui animal de către inculpat”, se mai arată în rechizitoriul de trimitere în judecată.

Judecătorul de la Judecătoria Rupea care a decis condamnarea celor doi a constatat că din probele de la dosar „rezultă că faptele pentru care cei doi inculpaţi au fost trimişi în judecată sunt prevăzute de legea penală, au fost comise de aceştia cu vinovăţie în forma prevăzută de lege, sunt nejustificate şi imputabile acestora”.

Sentința Judecătoriei Rupea nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.