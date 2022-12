Temperaturi record anunțate pentru 2023. Planeta continuă să se încălzească

Temperaturile medii de anul viitor vor fi cu aproximativ 1,2 grade Celsius mai mari decât erau înainte ca oamenii să înceapă să influențeze schimbările climatice, spun specialiștii.

Dacă datele anunțate de specialiști se confirmă, 2023 ar fi al zecelea an consecutiv în care temperaturile medii globale vor depăși cu cel puțin 1 grad Celsius față de cele din perioada preindustrială, adică perioada 1850-1900.

Cel mai cald an actual din înregistrările care datează din 1850 este 2016, un an în care s-a înregistrat un model climatic "El Niño" în Pacific, care împinge în sus temperaturile globale.

"Fără un El Niño precedent care să stimuleze temperatura globală, 2023 ar putea să nu fie un an record, dar, având în vedere că creșterea de fond a emisiilor globale de gaze cu efect de seră continuă în ritm alert, este probabil ca anul viitor să fie un alt an notabil în această serie", spune Profesorul Adam Scaife, șeful departamentului de predicții pe termen lung din Marea Britanie, conform The Guardian.

Met Office prognozează o temperatură medie globală cu 1,08 grade Celsius și 1,32 grade Celsius peste cea din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

„Unele locații, cum ar fi Arctica, s-au încălzit cu câteva grade din perioada preindustrială", a declarat Dr. Doug Smith, un expert de top britanic.

Anul trecut, specialiștii au prezis că în 2022 temperatura globală va fi între 0,97°C și 1,21°C peste nivelurile preindustriale, cu o estimare centrală de 1,09°C. Datele pentru anul care se încheie în octombrie sugerează că temperatura este cu aproximativ 1,16°C peste cea din era preindustrială.