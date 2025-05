Gheorghe Pipera crede că Simion a primit întrebări „ostile”, iar Nicuşor Dan „a fost cocoloşit” în timpul dezbaterii

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea afirmă că liderul partidului, George Simion, s-a remarcat în dezbaterea de la Euronews printr-un discurs calm, coerent și argumentat, demonstrând astfel o transformare semnificativă față de imaginea sa de protestatar.

George Simion, de la protestatar, la prezidențiabil

În cadrul unui interviu pentru HotNews, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a apreciat că prestația lui George Simion în dezbaterea de la Euronews a dovedit progresul pe care l-a făcut liderul AUR în ultima vreme, fiind una demnă de un om de stat.

Potrivit acestuia, candidatul AUR la președinție a dat dovadă de calm și stăpânire de sine, în ciuda întrebărilor ostile și a reacțiilor provocatoare ale contracandidatului său, Nicușor Dan, despre care Ghoerghe Piperea crede că a fost „cocoloşit”, ceea ce nu îl ajută nici pe el şi nici pe români.

De asemenea, europarlamentarul a ţinut să sublinieze că există o diferență notabilă între Simion protestatarul și Simion prezidențiabilul, adăugând, însă, că liderul AUR ar fi trebuit să își rafineze mesajul politic mai devreme, nu pe ultima sută de metri.

„Ce-ar fi trebuit să facă mai bine Simion? Din perspectiva mea, ar fi trebuit să aibă o poziție fermă din punctul de vedere al candidaturii, încă de la momentul în care s-a văzut ce s-a întâmplat în alegerile din 24 noiembrie.

Să spună cu o lună-două mai devreme că are de gând să candideze, pentru că în felul acesta nu ar mai fi fost acele precipitări de evenimente care au dus la candidatura pe care și-a depus-o. Nu e o critică la candidatura, pentru că era cel mai îndreptăţit om din AUR să participe.

Sigur că ar fi putut, de asemenea, să se grăbească cu cizelarea mesajului. Se face chestiunea asta pas cu pas, treptat. E o diferență destul de mare între George Simion protestatarul și George Simion prezidenţiabilul”, a spus Gheorghe Piperea.

Punte forte în dezbatere pentru George Simion

Piperea punctează trei aspecte care, în opinia sa, l-au avantajat pe George Simion în faţa lui Nicușor Dan:

- claritatea și consistența răspunsurilor: „Simion a oferit răspunsuri bine argumentate, în timp ce Nicușor Dan a răspuns în clișee și fără nuanțe”;

- transparență în fața întrebărilor directe: „Simion a răspuns concret când i s-au cerut date și cifre. Dan a evitat să ofere informații, invocând confidențialitatea.”

- rezistența la presiune: „În ciuda ostilității evidente a întrebărilor, Simion a rămas calm și demn. A fost un test de rezistență la care a făcut față ca un potențial președinte”.

„Cred că sunt trei lucruri care l-au diferenţiat pe George Simion de Nicuşor Dan. În primul rând, George Simion a dat răspunsuri elaborate, concrete, la obiect de fiecare dată când a fost întrebat. Inclusiv la întrebările categoric orientate ideologic şi ostile. În timp ce domnul Nicușor Dan a dat răspunsuri clişeice și unele dintre ele cu totul și cu totul vagi. A folosit toate clișeele care s-au folosit până acuma în tabăra belicoșilor, cum le spun eu”, a spus Gheorghe Piperea.

Puncte slabe pentru Nicuşor Dan

În ceea ce îl priveşte pe Nicuşor Dan, europarlamentarul spune despre acesta că este „toxic” și „nepotrivit pentru funcția de președinte”, deși recunoaște meritele acestuia din trecut.

„A câștigat de unul singur Primăria Capitalei și are o carieră solidă în ONG-uri. Dar s-a transformat într-un personaj rigid și izolat”, spune el.

Îi reproșează, printre altele, faptul că:

- deşi susține „fără rezerve” Ucraina în conflictul cu Rusia, este extrem de evaziv într-un context în care „inclusiv UE începe să adopte o poziție mai nuanțată”;

„Când a fost întrebat dacă Ucraina va fi ajutată până la final de România în războiul ăsta interminabil cu Rusia, a spus «Da, categoric, cum să nu, bineînțeles, mai departe». Fără niciun fel de nuanță. Ce nu știe domnul Nicușor Dan, care probabil că a învăţat pe dinafară aceste clișee, este că chiar la nivelul Uniunii Europene lucrurile încep să nuanţeze”, spune europarlamentarul.

- evită să facă publici donatorii campaniei, deși legea electorală nu permite anonimizarea acestora dacă donațiile depășesc 50 de euro;

„Când au fost puse întrebări concrete, cu solicitări de nume, de date, de cifre concrete, domnul Simion le-a dat. În timp ce domnul Nicușor Dan a folosit formule precum «Veți afla aceste lucruri de la autorități» sau «Aceste chestiuni sunt publice, pot fi cunoscute». Oricum, atenție mare ce vă spun aici, în legislația noastră electorală este interzis să păstrezi numele donatorilor anonim, cu excepția cazului în care este vorba despre donații sub 50 euro în valoare. Dacă tu ai un donator, de exemplu, care a contribuit cu 120.000 euro, n-ai voie să faci anonimizarea acestui personaj, a mai punctat Gheorghe Pipera.

- induce în eroare când afirmă că a scos Primăria din insolvență („o informație falsă, întrucât doar a rostogolit datoriile instituției”);

„Faptul că se laudă că a scos Primăria din insolvență este o foarte mare ştire falsă. Nu e nimic real. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost să rostogolească o parte din datoriile istorice. De asemenea, a mințit în legătură cu foarte multele lucruri pe care le-ar fi făcut pentru sistemul de încălzire centralizată din București. Eu am fost 4 ani de zile administratorul judiciar la RADET și cel care a făcut posibilă salvarea RADET sub nume de Termoenergetica. Deci ştiu despre ce vorbesc. Faptul că se laudă că a făcut nu știu câți kilometri de conductă este iarăși o știre falsă și se vede foarte clar că bucureștenii sunt atât de încântaţi că nu au apă caldă”, a mai spus el.

- declară public că va influenţa procurorii, ceea ce este absolut interzis.

„De exemplu, o afirmație extraordinar de gravă în legătură cu influențarea justiției. Eu aș fi vrut să văd ce anume a vrut să spună domnul Nicușor. L-a luat gura pe dinainte, nu şi-a dat seama că face o mare gafă? În schimb, a dat o tuşă şi mai groasă: a spus că el va face presiuni asupra procurorilor. Din punctul acesta de vedere, nu pot să spun că dezbaterea a fost în favoarea lui Nicușor Dan.

Sub nicio formă nu are voie, de exemplu, să le condiționeze să-i influențeze pe șefii aia de parchete, după ce i-a numit. Sub nicio formă nu are voie să meargă în CSM și să-i influențeze pe cei de acolo.

Ceea ce poate să facă este să încerce să medieze între stat și societate, ascultând nemulțumiri de la populație în legătură cu corupția, de exemplu. El, de asemenea, poate să se ducă și în Guvern și să le spună că este ceva în neregulă din perspectiva populației”, a afirmat europarlamentarul AUR.

În ceea ce priveşte faptul că George Simion a declarat că vrea să îl numească în funcţia de guvernator al Băncii Române, în locul lui Mugur Isărescu, europarlamentarul Gheorghe Piperea spune că nu are în vedere o astfel de funcţie.

„Chestiunea cu BNR, deși este absolut onorantă pentru mine și deși aș putea să fac față, deocamdată, nu se pune. Există în momentul de față un guvernator etern al Băncii Naționale, domnul Isărescu, care mai are cel puțin 3 ani, dacă am calculat eu bine, din mandat. Nu se pune problema să fie schimbat, în orice caz, nu cu majoritatea parlamentară actuală”, a explicat Gheorghe Pipera