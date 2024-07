Nou record meteo: 14 iulie, cea mai călduroasă dimineață în România. Când încep să scadă temperaturile

Cea mai mare parte din teritoriul țării se află sub Cod Roșu de caniculă. Sunt doborâte noi recorduri meteo, dimineața de 14 iulie fiind declarată drept cea mai călduroasă, la zeci de stații meteo înregistrându-se valori extrem de mari. Directorul ANM a explicat ce ne așteaptă în următoarele zile.

Suntem în a doua zi de Cod Roșu, iar aerul a devenit greu de repirat și noaptea. Zilele cu temperaturi extreme nu s-au încheiat, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu, într-o intervenție în direct la Digi 24. Mai mult, se așteaptă înregistrarea în continuare a noi recorduri meteo.

„Este a doua zi în care vorbim de cea mai extinsă arie de Cod Roșu pentru val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat. Vorbim de zona Crișanei, Banatului, Olteniei, Munteniei și Moldova, în restul țării Cod Portocaliu. Valorile de temperaturi la nivelul maximelor și astăzi vor fi cuprinse între 37 până la 41 grade; noaptea care va urma, cu siguranță o noapte tropicală, pentru că și minimele vor fi deosebit de ridicate, nu vor coborî sub 20 de garde Celsius, iar indicele Temperatură Umezeală cu siguranță va putea atinge și depăși pragul critic de 80 de unități”, a precizat șefa ANM.

Vom resimți temperaturi de 40, până la 44 grade Celsius, iar recordurile vor continua. De altfel, primul a fost doborât chiar de dimineață.

„Dacă în 12 iulie am înregistrat 125 de recorduri ale temperaturilor maxime zilnice, de asemenea 50 de recorduri ale temperaturilor minime zilnice, ei bine, pe 13 iulie, ieri, am înregistrat încontinuare un ecart asemănător: 126 de stații meteorologice au înregistrat cele mai ridicate temperaturi maxime de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, iar minimele de asemenea au fost cele mai ridicate la 71 de stații meteorologice.

În acesată dimineață, 14 iulie, 58 de stații au înregistrat de asemenea recorduri ale temperaturilor minime, fiind cea mai călduroasă dimineață de 14 iulie de când se fac măsurători meteoorologice”, a precizat meteorologul Elena Mateescu, în intervenția sa telefonică în direct la Digi 24. La Dumbrăvița de Codru și Oravița s-a ajuns la aproape 30 grade Celsius (29,5, respectiv 29,6 grade Celsius) la prima oră a dimineții.

Sâmbătă, temperaturi de peste 40 grade Celsius în mai multe localități

Temperaturile înregistrate sâmbătă, 13 iulie 2024, și care ar putea fi depășite astăzi, au ajuns frecvent la 38 grade Celsius în sudul, vestul și estul țării. la Chișineu Criș, Calafat, Slatina și Roșiori de Vede s-au atins 40 grade Celsius măsurate la umbră, în timp ce în București s-au înregistrat 39 grade Celsius.

„Astăzi cu siguranță este posibil să înregistrăm în continuare recorduri ale maximelor zilnice, pentru că și astăzi ne așteptăm la un ecart cuprins între 37 până la 41 de grade”, a adăugat directorul ANM. Și săptămâna următoare începe cu temperaturi de coșmar, zilele de 15 și 16 iulie rămânând sub incidența valului de căldură intens și persistent. Pentru luni și marți s-a extins aria județelor aflate sub Cod Roșu, astfel că mai rămân doar nouă județe din partea centrală și nordică a țării sub avertizare Cod portocaliu. Se așteaptă ca valorile să crească în continuare și să se ajungă la 41-42 grade Celsius în zona de sud a țării.

Cel mai probabil, a mai precizat directorul ANM Elena Mateescu, avertizarea Cod Roșu se va prelungi și miercuri, 17 iulie, pentru că, cel puțin pentru sudul țării, se așteaptă în continuare temperaturi de 40-41 grade Celsius.

Temperaturile încep să scadă joi, însă doar în jumătatea nordică a țării, unde se așteaptă temperaturi de 33-34 grade Celsius, în timp ce în sud în continuare se vor înregistra 38-39 grade Celsius.