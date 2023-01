3 ianuarie, încă o zi cu temperaturi neobișnuit de mari. Stațiile meteo au înregistrat și peste 20 de grade Celsius

De altfel, în toate cele trei zile ale începutului de an 2023 s-au înregistrat temperaturi foarte ridicate, record pentru această perioadă a anului.

După ziua de 2 ianuarie, când la 17 stații meteorologice din România a fost cea mai caldă zi de ianuarie din istoria măsurătorilor, și 3 ianuarie a adus temperaturi mari, cu 10-15 grade mai mult decât normalul termic.

Și azi localitatea Pătârlagele din județul Buzău s-a remarcat cu temperaturi de aproape 20 de grade Celsius, mai exact hărțile ANM arătau că la ora 14.00 erau +19,6 C (luni a fost 21,3 C), dar mai cald a fost la Curtea de Argeș, +20,4 C.

De menționat că în aceste două localități minimele nopții au fost negative.

Totodată, s-au înregistrat valori maxime de +19 C în Pitești, Târgoviște, Târgu Ocna și Câmpina și +18 C la Ploiești, Drobeta Turnu Severin, Dedulești și Polovragi.

La polul opus, cel mai frig a fost la Joseni (-1 C), la Miercurea Ciuc și Toplița (0 grade).

Când se strică vremea

Temperaturile continuă să rămână neobișnuite pentru începutul lui ianuarie, cea mai geroasă lună din an. Meteorologii avertizează însă că peste câteva zile iarna lovește cu furie. „Începând din a doua parte a iernii, cam de pe 16 ianuarie, am putea avea și intervale în care să apară fenomenele specifice iernii: strat de zăpadă și în zone mai joase de relief și viscol”, a explicat Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la România TV.