Zeci de trenuri vor staţiona în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru trecerea la ora oficială de iarnă

CFR Călători informează că, începând din 27 octombrie 2024, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei de Est. În noaptea de sâmbătă spre duminică, trenurile aflate în circulaţie după ora 4:00 (ora oficială de vară) vor opri în staţiile de parcurs şi vor pleca după noua oră.

Trecerea la ora Europei de Est nu modifică mersul trenurilor în vigoare, a anunțat, într-un comunicat, CFR Călători care a explicat ce se va întâmpla cu trenurile care circulă în noaptea de sâmbătă spre duminică.

„În noaptea de 26/27 octombrie 2024, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație”, a precizat, într-un comunicat, CFR Călători.

Căte trenuri de călători vor staționa pentru trecerea la ora oficială de iarnă

În total, 81 de trenuri aparţinând tuturor operatorilor de transport feroviar de călători vor staţiona, la nivel naţional, timp de 4.860 de minute pentru trecerea la ora oficială de iarnă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, notează Agerpres.

57 din cele 81 de trenuri aparţin operatorului de stat CFR Călători, iar 24 de trenuri sunt operate de operatori privaţi.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei de Est oficială se face în aceeaşi zi de 27 octombrie 2024, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare, anunță compania.

