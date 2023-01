Victor Piţurcă, arestat de Miliție în 1981 pentru că juca barbut. A fost eliberat după ce s-a intervenit la nivel înalt

Victor Pițurcă nu este pentru prima dată în conflict cu legea. În anul 1981, fostul selecționer a fost prins că juca barbut. Procesul, care a avut loc în sala cinematografului „23 August” din Tîrgu-Jiu, s-a desfăşurat în regim de urgenţă, pe 18 decembrie 1981. Conform sentinței, Victor Piţurcă era recunoscut ca „jucător de poker, barbut, table pe sume fabuloase, pe raza municipiului Târgu-Jiu“.

Adevărul a dezvăluit că Victor Pițurcă a fost încarcerat și în urmă cu mulți ani, pe când era jucător Pandurii Târgu-Jiu, însă a fost eliberat după ce s-a intervenit la nivel înalt în favoarea sa.

Dezvăluirile au fost făcute de Constantin Păducel, din comuna gorjeană Dragoteşti. În noaptea de 16 spre 17 decembrie 1981, în jurul orei 2.00, în apartamentul unei anume Doina Holt din Târgu-Jiu (43 de ani), Miliţia a prins în flagrant şase persoane jucând barbut pe bani grei. Printre ei se afla și Victor Pițurcă.

La masă cu Piţurcă s-au mai aflat Aurel Diaconu (43 de ani, conducător auto), Nicolae Holt (61 de ani, vînzător), Constantin Cutui (58 de ani, gestionar), Victor Hortopan (32 de ani, profesor de matematică) şi Ion Scoroşanu (39 de ani, mandatar la cooperativa «Constructorul“). Doru Aristică Şerban, zis «Habitu», 27 de ani, fără ocupaţie, a reuşit să fugă. Deşi era cel mai tânăr dintre jucători, Piţurcă era cel mai „bogat” de la masă, asupra lui găsindu-se cea mai mare sumă de bani: 11.500 de lei, semn că era „în mână”.

Toţi cei şase inculpaţi au primit câte şase luni de închisoare. „La un moment dat, Scoroşanu şi «Habitu», rămaşi fără bani, au plecat să mai facă rost de fonduri. Dintre cei doi, doar primul s-a mai întors la joc. La puţine momente după revenirea lui Scoroşanu, am auzit zgomote de paşi la uşă, iar lumina s-a stins. Am realizat că ceva nu este în regulă şi m-am ascuns în patul în care dormeau gazdele. M-am băgat şi eu sub plapuma lor. Miliţienii au căutat cu lanternele, dar nu m-au găsit. Apoi, când m-am uitat pe geam, i‑am văzut pe toţi cu cătuşe la mâini în timp ce erau băgaţi în dubă. Pe masă erau 120.000 de lei. Cu ajutorul lui Sorin Găman, fotbalist la Jiul Petroşani, care avea relaţii tari, am ajuns la comandantul Miliţiei, unul Toma. Astfel, am putut să-l vedem pe Victor. Purta uniformă vărgată şi era legat cu cătuşe la mâini de un hoţ. Piţi mi-a spus atunci să mă duc la el la apartament şi să caut sub calorifer nişte bani şi să-i dau unei persoane din Craiova. Avea acolo 70.000 de lei strânşi pentru a-şi cumpăra maşină. Cam 25 de zile a fost încarcerat. L-au tuns şi la chelie. Ştiu că s-a intervenit la nivel înalt ca să fie eliberat”, a povestit Păducel pentru „Adevărul”.

Victor Piţurcă, fost selecţioner al echipei naţionale, a fost reţinut luni, 30 ianuarie 2023, pentru 24 de ore de procurorii DNA. Victor Piţurcă ar fi vizat într-un dosar privind achiziţii în pandemie. Mai exact, ar fi vorba despre livrarea de măşti neconforme către unităţi medicale din subordinea MApN.

Victor Piţurcă, fost fotbalist internaţional, câştigător al Cupei Campionilor Europeni, s-a născut la 8 mai 1956, în localitatea Orodel, judeţul Dolj.A început să joace fotbal la juniorii Universităţii Craiova, unde a evoluat până la 18 ani, când s-a transferat la Pandurii Târgu Jiu, apoi la FC Olt, de unde a făcut "saltul" spre marea performanţă, ajungând la Steaua Bucureşti, la 27 de ani.Atacant central cu vocaţie de golgheter, devine unul dintre cei mai importanţi jucători, fiind titular în cea mai fastă perioadă a Stelei.

Potrivit site-ului www.steauafc.com, în cei şase ani petrecuţi la formaţia roş-albastră a câştigat cinci titluri de campion (1985, 1986, 1987, 1988, 1989), trei Cupe ale României (1985, 1987, 1989), Cupa Campionilor (1986) şi Supercupa Europei (1987). A fost golgheterul diviziei A în 1988, cu 34 de goluri marcate şi principalul marcator, cinci reuşite, în anul cuceririi Cupei Campionilor Europeni (1986).

A jucat de 301 ori în prima divizie, înscriind de 165 de ori, şi de 13 ori în echipa naţională, pentru care a înscris şase goluri.