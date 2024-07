Universitatea de Arhitectură, în centrul unui scandal uriaș. Candidații declarați admiși au aflat a doua zi că au picat examenul

Sute de candidați și părinții lor au venit la sediul instituției să ceară explicații după ce notele concurenților la admitere au fost încurcate.

Universitatea de Arhitectură din București este în centrul unui scandal fără precedent, după ce sute de concurenți care și-au aflat notele au descoperit ulterior că acestea nu sunt corecte.

Viitorii studenți spun că au fost anunțați că sunt admiși, dar când s-au dus la facultate au trăit un șoc, văzându-se pe liste respinși.

„Prima dată am fost admis la buget. Eram pregătit, mi-am anunțat toată familia, totul era frumos. Azi dimineață, când am ajuns în fața facultății am zis să mă opresc să văd rezultatele. Nu am fost anunțat cu nimic și vă imaginați că m-a luat șocul când am văzut că nu am fost admis”, a spus un candidat la digi24.ro.

Rectorul Universității de Arhitectură „Ion Mincu” spune că a fost o problemă informatică, ulterior corectată de comisia tehnică.

„Comisia de contestații a descoperit, într-adevăr, niște vicii în urma unei transcrieri, erori umane, unei transcrieri într-un tabel care conținea numărul studentului, nota la portofoliu și nota la proba de desen. Rezultatul spunea în felul următor: că existau candidați a căror notă nu era a lor. Am refăcut aceste liste, le-am reverificat împreună cu comisia tehnică și ceea ce am pus astăzi în vitrina universității și pe site-ul universității este lista reală”, a spus Marian Moiceanu, rectorul Universității de Arhitectură București.