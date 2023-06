Ultima persoană cu care s-a întâlnit Stephan Pelger înainte de a muri. „Dacă știam, îl țineam mai mult” VIDEO

Înainte de sinucidere, Stepfan Pelger s-a văzut cu chef Cosmin Ailincă, fost participant la „Chefi la cuțite”, chiar în restaurantul bucătarului.

Pelger trebuia să participe la petrecerea revistei VIVA, dar s-a răzgândit, astfel că a ajuns la restaurant unde a stat până aproape de miezul nopții.

„Ne-am împrietenit, eu fiind brașovean, având persoane cunoscute împreună. Chiar aseară am stat împreună la masă și am băut un pahar de vin”, a povestit Cosmin Ailincă.

„Era puțin abătut, supărat, dar la plecare a fost zâmbitor. Am discutat de niște lucruri normale. Mi-a spus că se va întoarce astăzi cu două prietene, mi-a spus că are un eveniment privat. Din păcate, nu s-a mai întors. Poate că am fost ultimul om care l-a văzut în viață. Nu mă așteptam. Dacă știam, îl țineam aici mai mult”, a declarat patronul restaurantului unde a fost Stephan Pelger ultima dată, potrivit Spynews.

De altfel, pe site-ul cancan.ro au fost postate ultimele imagini cu Stephan Pelger la restaurant.

Designerul român în vârstă de 43 de ani a fost găsit mort în atelierul său din Sectorul 2 din Bucureşti.

"La data de 8 iunie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul că într-o locuință, din Sectorul 2, se află o persoană decedată. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care a constat decesul persoanei.

În vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Trupul neînsuflețit urmează a fi transportat la INML în vederea efectuării necropsiei", se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Stephan Pelger a fost unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România. A îmbrăcat foarte multe vedete și în anul 2015 a povestit că Prima Doamnă, Carmen Iohannis i-a făcut o vizită, la atelierul din Bucureşti şi că pe viitor va exista o colaborare între cei doi, în ceea ce priveşte ţinutele pe care le va purta în cadru oficial.

Stephan Pelger, care pe 8 octombrie ar fi împlinit 43 de ani, a fost un designer talentat și inventiv, devenit faimos atât în țară cât și în străinătate.

A lansat nenumărate colecții care au fost prezentate pe podiumurile celebre de la Milano, Paris, Veneția, Berlin etc.

El a povestit în urmă cu mai mulți ani că a fost atras de modă încă din copilărie. La 13 ani a avut primul său job, era decoratorul vitrinelor unui magazin de lux din Brașov, iar după câțiva ani își susținea lucrarea de diplomă la Fashion Institute din Viena.

După ce și-a finalizat studiile la Viena, Stephan Pelger a mers pentru o vreme la Munchen unde a lucrat ca stilist la prestigioasa casă de moda "Sisley & Benneton", pentru care a creat o colecție pret-a-porter casual-șic. După trei ani în care a lucrat la Munchen, Stephan s-a întors în România unde, împreună cu niște prietene și-a deschis propria afacere numită "One step forward-Stephan Pelger".