Tudorel Toader, despre deciza CCR: „Nimic nu împiedică ANI sau procurorul să obseve că soția unui demnitar are cam multe terenuri, case, bani”

Fostul judecător constituţional Tudorel Toader afirmă, în legătură cu decizia CCR, că Agenția Națională de Integritate (ANI) și procurorul pot verifica în continuare declarațiile de avere și de integritate ale politicienilor.

„Se pune întrebarea de ce în precendent Curtea a respins astfel de excepţii şi acum spune că prevederile legale sunt neconstituţionale, Eu nu ştiu care este temeiul din Constituţie pentru care Curtea a declarat cele două articole neconstituţionale. Trebuie să vedem temeiurile, pentru că e posibil ca o excepţie să fie respinsă o dată, să fie admisă ulterior, dar pe un alt temei, fără să fie vorba de faptul că judecătorii s-au răzgândit”, a declarat Tudorel Toader, la Digi 24

În opinia acestuia, pe viitor, nimic nu împiedică Agenţia Naţională de Integritate, nici procurorul „să verifice aceste declaraţii de avere, că au acces la ele, şi să vadă ce se întâmplă cu respectivele bunuri”.

„Nimic nu împiedică procurorul să observe că soţia unui demnitar, indiferent cum îl cheamă, are cam multe terenuri, case, bani şi aşa mai departe. Că au acces la conturi bancare, la OCPI, la tot. Şi atunci nu trebuie neapărat să stea declaraţia publică pentru ca procurorul să poată verifica de unde are X atâtea case. A nu se înţelege că nu sunt adeptul transparenţei. Eu am depus întotdeauna declaraţiile, n-am avut şi n-am nicio problemă”, a spus Tudorel Toader.

Despre o posibilă modificare a legii în Parlament, Tudorel Toader a subliniar că „trebuie modificată legea, dar în acord cu decizia CCR”.

Decizia CCR de joi, 29 mai, prevede că declarațiile de avere și de interese nu trebuie să includă bunurile și veniturilor soților și copiilor și elimină și obligativitatea publicării acestora.

Cu privire la eliminarea veniturilor și bunurilor soților și copiilor majori din aceste declarații, judecătorii consideră acum că fiind vorba de o declarație pe proprie răspundere care angajează răspunderea penală a celui care o completează, ea nu poate fi făcută decât în nume propriu. O persoană nu poate fi trasă la răspundere din punct de vedere penal pentru ce a declarat o altă persoană, argumentează CCR.

În ce privește al doilea articol declarat neconstituțional, CCR a precizat că era încălcat dreptul la viață privată și protecția datelor personale din legislația europeană și a apreciat că „este suficientă depunerea declarațiilor la organul competent să le verifice (ANI) pentru a realiza scopul legii”.

Decizia CCR nu poate fi atacată, fiind definitivă și obligatorie.

Președintele Nicușor Dan a criticat decizia recentă a Curții Constituționale, care prevede că declarațiile de avere și interese nu mai trebuie să includă bunurile și veniturile soților și copiilor demnitarilor.

„Este o decizie surprinzătoare și în contradicție cu un principiu esențial al democrației – transparența”, a declarat Nicușor Dan. Acesta a cerut Parlamentului să corecteze rapid eventualele lacune legislative care au stat la baza deciziei CCR.