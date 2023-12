Statul ar putea suporta o parte din leasingul maşinilor electrice

Ministerul Mediului vrea să preia modelul francez prin care cei cu venituri limitate și care circulă un număr rezonabil de kilometri pe an pot beneficia de leasing subvenționat la mașinile electrice.

Mircea Fechet, ministrul Mediului, a anunţat că ia în calcul ca, în anumite condiții, statul român să subvenționeze o parte din leasingul maşinilor electrice, pe model francez şi că va avea o discuţie cu producătorii şi importatorii de astfel de autoturisme, conform g4media.ro. Fechet mai spune că, deşi valoarea tichetului pentru Programul Rabla Plus a scăzut, bugetul pentru acest program ar putea fi mai mare în 2024.

„Voi avea întâlniri cu producătorii şi importatorii pentru că la prima vedere cel puţin, văzând că lucrul acesta se face în Franţa, nu văd niciun motiv pentru care nu am putea, pentru cei care aleg să ia o maşină în leasing, poate nu vor să o cumpere cu banii jos. Vorbim doar de Rabla Plus, maşinile electrice. Speranţa mea e că atunci când vom anunţa programul să putem să fim la aceeaşi masă toţi marii producători de autoturisme şi cu importatorii şi să spunem că toată lumea e mulţumită”, a precizat Mircea Fechet.

Cum ar putea funcționa programul

Dacă luăm ca etalon programul pus la punct de francezi este vorba de un leasing social menit să „democratizeze” cumpărarea de vehicule electrice. Vor beneficia de program persoanele fizice, iar criteriile de selecţie se referă la nivelul veniturilor și la rulajul anual ca șofer. Astfel, în Franța pentru a fi înscrisă în program o persoană trebuie să aibă un venit anual sub 15.400 de euro. Ca referință, trebuie spus că salariul mediu în Franța este acum de 2.340 de euro pe lună, deci se ajunge la un venit anual de 28.080 de euro. În plus, cei care aplică pentru program trebuie să fie conducători care parcurg cel puțin 8.000 de kilometri pe an sau unii care locuiesc la cel puţin 15 kilometri de locul de muncă. Anul viitor vor fi finanțate de guvernul francez cel mult 25.000 de dosare, iar rata ar fi de 100 de euro pe lună fără avans prealabil. Important de spus, nu poate fi finanțată achiziția de mașini electrice scumpe (Tesla, de exemplu), ci numai a modelelor de buget limitat.

Întrebat dacă la Rabla Clasic se păstrează valoarea tichetului de 7.000 de lei, Fechet a explicat că îşi propune păstrarea acestei valori. „Ne propunem să păstrăm valoarea acelui voucher. Tendinţa ultimilor ani a fost aceea de a lua nu foarte mult, pentru a nu exista vreo problemă, tendinţa e de a lua bani din Rabla şi de a-i muta la Rabla Plus. Dar acest lucru nu se poate face decât cu paşi mici, pentru a nu dezechilibra ceea ce avem deja”, a spus Mircea Fechet.

Cât au ajuns finanțările prin Rabla Plus

- 25.500 lei (față de 51.000 lei, cum era până acum), pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie pe hidrogen, exceptând motocicleta

- 13.000 lei (de la 26.000 lei), pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO₂/km în sistem WLTP

- 13.000 lei (redus de la 26.000), pentru achiziționarea unei motociclete electrice.