Șeful Consiliului de Etică a demisionat după ce instituția a hotărât că Bode nu a plagiat

Dacian Dragoș, profesor la Universitatea ”Babeș Bolyai”, și-a anunțat demisia de la conducerea Consiliului Național de Etică pe pagina de Facebook a instituției.

Profesorul universitar Dacian Dragoș, președintele Consiliul Național de Etică, a demisionat de la conducerea acestui for în urma decizie prin care ministrul de Interne Lucian Bode a fost absolvit de acuzația de plagiat.

Acesta susținuse și anterior că teza ministrului Bode este plagiată.

”Chiar dacă cazul L. Bode a fost unul intens politizat, analiza tezei/cărții trebuie să fie una simplă și obiectivă:

1. Există evident exagerări în sesizarea inițială de genul „traducerile din engleză trebuie puse între ghilimele”, deși traducerea este deja o minimă parafrază. Autorul citat nu a scris în limba română ca să necesite ghilimele. Dacă este citată sursa, nu poate fi încadrat ca plagiat. Acest lucru a fost evidențiat și de Comisia de etica a UBB.

2. Dacă sunt paragrafe a căror sursă nu este citată sau paragrafe copiate cuvânt cu cuvânt din română fără utilizarea ghilimelelor ne aflăm în prezența plagiatului.

Hotărârea Comisiei de etică a UBB a evidențiat în mod echilibrat atât plagiatul, cât și erorile de citare, prin urmare nu pot fi acceptate soluțiile extreme de genul „tot ce a fost sesizat este plagiat” sau „nu este niciun plagiat” (cum spune Hotărârea 40/2023). Hotărârea 40/2023 este fără nuanțe, și asta este inacceptabil, deoarece contrazice atât Hotărârea 1/2022 a UBB cât și practica anterioară a CNECSDTI”, se arată, printre altele, în postarea de pe pagina de Facebook a Consiliului Național de Etică.

Marți, 23 mai, Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării a decis că ministrul de Interne nu a plagiat în cartea care reprezintă teza sa de doctorat.

Cartea intitulată „Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI: România în context european actual” - ISBN 978-606-8330-83-9, publicată de către domnul Lucian Nicolae Bode la Editura „CA Publishing – Marca Gândirii Inovative” în anul 2021 nu este plagiată , dar conține un număr mare de greșeli de citare, precum și un stil neuniform de citare. Deși sursele au fost citate cu unele erori, acest lucru nu a împiedicat identificarea sursei corecte, adică autorul nu a intenționat să ascundă sursa”, arată sursa citată.

Forul care a luat decizia este în subordinea unei instituții guvernamentale, adică Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, structură condusă în prezent de un demnitar liberal. Însă din Consiliu fac parte reprezentanți ai marilor universități din țară, precum și din Academia Română.

Ce spune ministrul de Interne

Într-o reacție pentru „Adevărul”, Lucian Bode a precizat că decizia arată că la mijloc ar fi, de fapt, o campanie împotriva sa, pentru că nu ar exista un fundament al acuzațiilor.

„Astăzi, vorbim despre o hotărâre a Consiliului Național de Etică (CNECSDTI) cu privire la cartea pe care am publicat-o pe baza tezei de doctorat. Verdictul este cât se poate de clar: lucrarea mea nu este plagiată! Așadar, nu am plagiat. Nici în carte, nici în teză. Consiliul Național de Etică a constatat că nu am încălcat normele de etică și conduită academică constând în plagiat. Mai mult decât atât, autosesizarea cu privire la cartea publicată de către mine a fost respinsă. Așadar, am avut dreptate când am afirmat că această campanie la care am fost supus de către o asociere bine coordonată și puternic finanțată a fost un joc politic și doar atât. Cred că toată lumea a văzut campania orchestrată împotriva mea și care a fost susținută cu bani grei de către adversarii politici”, punctează ministrul într-o declarație pentru „Adevărul”,