Consiliul Național de Etică: Lucian Bode nu a plagiat în cartea care reprezintă teza sa de doctorat. Reacția ministrului

Ministrul de Interne nu a plagiat în cartea care reprezintă teza sa de doctorat, a decis Consiliul Național de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI). Bode susține că împotriva sa a existat o campanie negativă „susținută cu bani grei”.

„Consiliul Național de Etică (CNECSDTI), cel mai înalt for național de etică format din profesori universitari și cercetători de renume, a decis că ministrul de Interne Lucian Bode nu a plagiat teza sa de doctorat și a respins autosesizarea în cazul lucrării sale. Cartea publicată de acesta pe baza tezei de doctorat nu este plagiată, iar normele de etică academică nu au fost încălcate, consideră CNECSDTI”, potrivit PSNews, care susține că 18 dintre cei prezenți au votat rezoluția privind acest verdict, iar unul s-a abținut. Informația privind votul a fost confirmată și de surse din PNL.

Forul care a luat decizia este în subordinea unei instituții guvernamentale, adică Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, structură condusă în prezent de un demnitar liberal. Însă din Consiliu fac parte reprezentanți ai marilor universități din țară, precum și din Academia Română.

Ce spune ministrul de Interne

Într-o reacție pentru „Adevărul”, Lucian Bode a precizat că decizia arată că la mijloc ar fi, de fapt, o campanie împotriva sa, pentru că nu ar exista un fundament al acuzațiilor.

„Astăzi, vorbim despre o hotărâre a Consiliului Național de Etică (CNECSDTI) cu privire la cartea pe care am publicat-o pe baza tezei de doctorat. Verdictul este cât se poate de clar: lucrarea mea nu este plagiată! Așadar, nu am plagiat. Nici în carte, nici în teză. Consiliul Național de Etică a constatat că nu am încălcat normele de etică și conduită academică constând în plagiat. Mai mult decât atât, autosesizarea cu privire la cartea publicată de către mine a fost respinsă. Așadar, am avut dreptate când am afirmat că această campanie la care am fost supus de către o asociere bine coordonată și puternic finanțată a fost un joc politic și doar atât. Cred că toată lumea a văzut campania orchestrată împotriva mea și care a fost susținută cu bani grei de către adversarii politici”, punctează ministrul într-o declarație pentru „Adevărul”,

Demnitarul lasă de înțeles că se așteaptă să continue scandalul mediatic, prin continuarea sa de către USR, formațiunea cea mai vocală pe aceeastă speță, dintre cele aflate în opoziția parlamentară.

„Cât privește cauzele care sunt pe rolul instanțelor, la momentul rămânerii definitive a sentințelor, vă voi anunța deciziile pe care le voi lua”, a mai punctat ministrul Afacerilor Interne.

Ce se întâmplă cu viitorul lui Lucian Bode

Încă este incertă situația politică a lui Lucian Bode, dacă acesta va continua ca ministru sau pe o altă funcție guvernamentală. În cazul în care Nicolae Ciucă va merge la Ministerul de Interne, variantele pentru Lucian Bode sunt să rămână doar secretar general al PNL, pentru a se ocupa de partid în vederea alegerilor din 2024, însă mai există și varianta cu Bode la Secretariatul General al Guvernului, bineînțeles cu menținerea funcției de secretar general în partid. Funcția de SGG este importantă pentru că deținătorul ei controlează fluxul de documente din Executiv.

Klaus Iohannis solicitase clarificarea lui Lucian Bode până în momentul în care va avea loc rotativa guvernamentală. Controversele legate de lucrarea de doctorat și de cartea lui Bode nu reprezentau însă o problemă pentru unii lideri PSD, MIhai Tudose declarându-se pentru menținerea lui Bode în Guvern.