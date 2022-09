Scenariul de război nuclear SUA-Rusia: 90 de milioane de victime în câteva ore VIDEO

Un eventual război nuclear între SUA și Rusia ar putea începe de la o primă lovitură tactică a Moscovei și ar avea „cel mai rău scenariu” soldat cu zeci de milioane de morți în prima oră, dar putând ajunge, în unele condiții, până la 5 miliarde de victime în final.

O simulare arată cum un război nuclear între Rusia și NATO s-ar putea desfășura într-un scenariu oribil care ar aduce peste 90 de milioane de victime în întreaga lume, în câteva ore. Potrivit publicației Newsweek, o analiză care a fost dezvoltată de cercetători asociați cu Programul de Știință și Securitate Globală (SGS) al Universității Princeton a revenit în atenție mai ales după creșterea tensiunilor dintre Rusia și SUA în contextul ultimelor evoluții ale războiului din Ucraina.

Deși nu este clar dacă președintele rus Vladimir Putin va merge vreodată până acolo încât să folosească arme nucleare, escaladarea conflictului din Ucraina a condus la o intensificare a discuțiilor despre potențiala izbucnire a războiului nuclear. „Se poate spune că aceasta este cea mai gravă criză cu o potențială dimensiune nucleară care implică Rusia și Statele Unite/NATO de la sfârșitul Războiului Rece, chiar dacă riscul unui război nuclear este încă considerat «mic», așa cum ar argumenta mulți analiști”, a declarat Alex Glaser, unul dintre creatorii analizei denumite „Plan A”.

Lipsa de comunicare dintre ruși și Aliați

„O criză precum cea din prezent duce adesea la o comunicare greșită între părți, exacerbată de faptul că rămân active foarte puține linii de comunicare între Rusia și Aliați”, a spus Glaser, care este profesor asociat la „Princeton’s School of Public and International Affairs”. Chiar înainte de acest an, Rusia și Statele Unite au abandonat tratatele de control al armelor nucleare, au început dezvoltarea de noi tipuri de arme nucleare și au extins gama de circumstanțe în care aceste arme ar putea fi utilizate.

Simularea „Plan A” a fost pregătită inițial pentru o expoziție la Galeria Bernstein din Princeton în 2017 și a fost ulterior pusă la dispoziția publicului sub formă de videoclip în 2019. Scopul său este de a evidenția consecințele „potențial catastrofale” ale unui război nuclear între Rusia și NATO.

Evaluări independente

„Plan A” arată cum un schimb nuclear localizat ar putea escalada rapid într-o catastrofă globală. „Echipa noastră a folosit evaluări independente ale pozițiilor actuale ale forțelor americane și ruse și a luat în calcul planurile de război nuclear și potențialele ținte ale armelor nucleare”, a spus Glaser. „Simularea a fost susținută și de seturi de date despre armele nucleare desfășurate în prezent, randamentul și ordinea de intrare în luptă a acestora. În plus, s-a estimat și ce tipuri de arme vor viza fiecare țintă în parte”, a mai precizat expertul.

Numărul deceselor imediate care ar avea loc în fiecare fază a conflictului a fost determinat folosind datele din NUKEMAP, un instrument online care a fost dezvoltat de Alex Wellerstein la Institutul de Tehnologie Stevens. „Se estimează că vor fi peste 90 de milioane de oameni morți și răniți în primele ore ale conflictului”, a spus Glaser. „Numărul real de decese va crește însă semnificativ în urma prăbușirii sistemelor medicale, dar și din cauza altor efecte pe termen lung, inclusiv o posibilă iarnă nucleară la scară globală”, mai precizează Glaser.

Scenariul conflictului nuclear

Simularea propriu-zisă pleacă de la un conflict convențional în care, la un moment dat, Rusia trage un foc nuclear tactic „de avertisment” de la o bază din apropierea orașului Kaliningrad, în încercarea de a opri un avans SUA/NATO. În mod previzibil, NATO ripostează apoi cu un singur atac aerian nuclear tactic.

În momentul următor, schimbul nuclear escaladează rapid în Europa, Rusia trimițând 300 de focoase prin avioane și rachete cu rază scurtă de acțiune pentru a lovi bazele NATO și a permite avansarea propriilor trupele.

Ca răspuns, cu o mare parte din Europa distrusă, NATO lansează aproximativ 600 de focoase de pe rachete din bazele terestre, dar și de la bordul submarinelor americane asupra forțelor nucleare rusești. Înainte ca sistemele sale de arme să fie distruse, Rusia trage rachete lansate din silozuri, vehicule rutiere și submarine.

Loviturile nucleare finale

În etapa finală a conflictului, atât Rusia, cât și NATO vizează cele mai populate 30 de orașe și centre economice din cealaltă parte. Vor fi folosite între 5 și 10 focoase nucleare pentru fiecare țintă în parte, în funcție de dimensiunea populației, în încercarea de a paraliza potențialul de recuperare.

Ca o concluzie, Alex Glaser susține că un război termonuclear global la această scară ar putea fi cu siguranță considerat „cel mai rău scenariu”. „Odată ce pragul nuclear este trecut, poate fi foarte dificil să se prevină escaladarea la un război nuclear total, adică escaladarea de la o singură utilizare, la un război nuclear tactic în Europa, la un atac de răspuns și, în cele din urmă, la un atac generalizat care vizează orașe și centre economice cu scopul de a inhiba potențialul de redresare a celeilalte părți”, a subliniat Glaser, care în încheiere a amintit, totuși, că există un alt studiu care a concluzionat că peste cinci miliarde de oameni ar putea muri, în cele din urmă, din cauza unui astfel de conflict nuclear între Statele Unite și Rusia.