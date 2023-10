Românii blocați în Gaza imploră Bucureștiul să îi ajute: „Suntem în pericol foarte mare! Vă rog să accelerați evacuarea noastră”

Cetățenii români blocați în Fâșia Gaza imploră autoritățile de la București să îi ajute să vină în țară. Reprezentanții MAE spuneau ieri că sunt aproximativ 350 de cetățeni români în Fâșia Gaza.

Oficialii Ministerului de Afacere Externe precizau ieri că sunt circa 350 de cetățeni români în Fâșia Gaza, iar aproximativ 150 dintre ei au cerut sprijin pentru întoarcerea în România.

O parte din cetățenii de origine română, care locuiau în aceea zonă, și-au părăsit casele de teama bombardamentelor și mai puternice.

Două femei de origine română fac apeluri disperate către autoritățile române pentru a fi salvate cât mai curând, menționând că trăiesc fără energie electrică, gaze sau apă, într-o teroare continuă.

„Suntem bine deocamdată. Nu am avut curent, nu am avut baterie. Abia acum am apucat să încarc și eu puțin la cineva. Nu știu cât mă va mai ține. Bombardamentele sunt foarte multe, foarte tari. Nu se mai termină. E dezastru. Încă suntem în casă, dar nu știm până când. Acum o oră s-au aruncat din avioane bilete în toată zona să plecăm. Deocamdată nu știu nimic... nimic", a spus una dintre româncele blocate în Fâșia Gaza, potrivit Digi24.

O altă româncă, ce locuiește de două decenii în Gaza, solicită sprijinul MAE.

„Locuiesc în Fâșia Gaza de 20 de ani. Familia mea este aici, soțul meu, copiii, nepoții. Rog foarte mult ministerul român de Externe și ambasada noastră din Ramallah să accelereze evacuarea noastră cât mai repede, deoarece stăm în pericol foarte mare, din cauza acestui conflict. În comunitatea noastră română, suntem aproape 100 de persoane, mulți au părăsit locuințele. Locuiesc în alte părți și pe la prieteni. Vă rog frumos să accelerați evacuarea noastră cât mai repede", a completat o altă româncă pentru postul de televiziune.

Peste 2.000 de români s-au întors în țară din Israel, de când Hamas a atacat Statul Israel, iar conflictul a escaladat. MAE anunța, în cursul dimineții că alți 127 de cetățeni au revenit în siguranță în România.

Radu Filip, purtătorul de cuvânt al MAE, declara ieri, legat de cetățenii românii blocați în Fâșia Gaza: ”Avem în atenție aproximativ 350 de persoane. Aproximativ 150 au solicitat evacuare. Având în vedere situația de securitate, atât MAE, prin celula de criză, cât și misiunile diplomatice și oficiile consulare vor depune toate eforturile în vederea identificării celei mai bune soluții pentru a-i evacua pe cetățenii români în condiții de securitate. Îi avem în atenție, colegii mei păstrează legătura cu cei care ne-au solicitat sprijinul în vederea evacuării. Le vor spune, în funcția de situația din teren, ce ar trebui să facă. O eventuală evacuare ar trebui pregătită foarte minuțios, pentru a nu-i pune în pericol”.

MAE a confirmat astăzi decesul a două persoane cu dublă cetățeniei, româno-israeliană, ce aveau domiciliul stabilit în Israel.

Bilanţul morţilor provocat de bombardamentele israeliene asupra Fâşiei Gaza depăşeşte 1.500, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, în timp ce numărul morţilor din partea israeliană, în urma atacului Hamas, rămâne în jur de 1.300 până acum.