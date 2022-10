Român împușcat mortal de polițiști în Anglia: „Voia să se întoarcă în România peste o lună”

Marius Ciolacu, un român în vârstă de 35 de ani, care lucra în Marea Britanie, a murit săptămâna trecută, la un spital din Derby, după ce a fost împușcat de polițiști, relatează The Guardian.

Ofițerii înarmați au fost chemați vineri, 7 octombrie, la ora 9:55 după ce fusese observat un bărbat înarmat cu un cuțit în parcarea unei secții de poliție din Derby.

La ora 10:03 un ofițer ar fi tras trei focuri de armă asupra cetățeanului român care a fost apoi îngrijit de polițiștii ajunși la fața locului, până la sosirea paramedicilor.

Bărbatul a fost transportat apoi la spital, unde s-a stins din viață.

Andreea Ciolac: Voia să se mute înapoi în România peste o lună

Potrivit polițiștilor din Derbyshire, rudele bărbatului au fost imediat informate. Dar sora lui Marius, Andreea Ciolac, care locuiește în Italia, a povestit pentru Derbyshire Live că a aflat despre moartea fratelui ei la știri.

„Marius a greșit clar, nu a fost nevinovat. Am auzit că avea un cuțit asupra lui. Dar de ce să-l omoare? Am aflat doar de la știri mai târziu că avocatul său a spus că are probleme de sănătate mintală.

Ni s-a spus duminică după-amiază că a murit în urma unui accident legat de poliție. Nu știam prea multe despre asta. Dar apoi am căutat pe internet. Și apoi am aflat de la știri că a fost împușcat de poliție”.

Potrivit femeii, fratele ei s-a mutat în Anglia în urmă cu patru ani și a lucrat ca constructor, dar plănuia să revină în țară..

„Voia să se mute înapoi în România peste o lună. Am crezut că este fericit în Anglia, dar în ultimele luni a fost singur”, a povestit ea.

Femeia, mamă a doi copii și însărcinată cu al treilea copilaș, locuieşte în Florenţa, împreună cu mama sa, Mariana Racos, în vârstă de 62 de ani.

„Mama mea nu poate vorbi cu adevărat despre asta, este foarte supărată. Știm acum că lui Marius i-a făcută autopsia, știm că a murit în urma unui foc tras în abdomen. Nu pot merge chiar eu în Anglia pentru că sunt însărcinată în opt luni și nu am voie. Vrem să repatriem cadavrul înapoi în România, asta este prioritatea noastră în acest moment.

Știm că va fi nevoie de o sumă mare de bani. Am reușit să obținem un bilet de avion spre Anglia pentru fratele meu care locuiește în România. Va zbura acolo în Anglia pentru a identifica oficial cadavrul. Totul va începe luni, dar nu știm cât va dura”, a mai spus femeia.

Ea a spus că, probabil, familia va căuta să obțină consiliere juridică.

„Am încercat să luăm legătura cu Marius înainte de a muri. Am vorbit cu câțiva dintre prietenii lui care spuneau că este destul de singur. Mi-au spus că vrea să se întoarcă în România într-o lună și să călătorească. Nu și-a dorit o familie. Suntem cu toții foarte șocați. Am fi înțeles poate dacă ar fi fost un accident, dar în aceste circumstanțe pur și simplu nu putem găsi răspunsuri. Cred că totul este foarte incomod. Nu știm nici ce a fost în capul lui, să aibă un cuțit asupra sa, într-o parcare a unei secții de poliție. Polițiștii ne-au mai spus că avea asupra lui o geantă în care se afla o pisică”, a mai spus femeia.

"Totul s-a întâmplat prea repede. Chiar dacă a greșit. Totul s-a întâmplat prea repede", a spus mama bărbatului.

Polițiștii britanici anchetează cazul

Se va desfășura o anchetă pentru a stabili cum s-a petrecut totul, iar Oficiului Independent pentru Conduita Poliției (IOPC) a pornit de asemenea cercetări.

„Am luat legătura cu familia domnului Ciolac din România și Italia pentru a explica rolul nostru, iar condoleanțele noastre sincere sunt față de ei și pentru toți ceilalți afectați de acest incident tragic.

Au fost semnalate multe zvonuri despre evenimentele tragice de vineri dimineața și, deși este firesc ca oamenii să dorească răspunsuri rapid despre ceea ce s-a întâmplat, aș cere oamenilor să dea dovadă de răbdare și să se abțină de la speculații ulterioare în semn de respect pentru familia domnului Ciolac și pentru toți cei implicați.

Vom efectua o investigație completă și amănunțită a tuturor circumstanțelor. Deși mai este mult de lucru, am strâns primele declarații ae ofițerilor implicați și ale martorilor de la serviciile de urgență. Analizăm înregistrările de pe camerele de supraveghere.

De asemenea, contactăm trecătorii identificați ca potențiali martori care ar putea fi în măsură să ne ajute în ancheta noastră”, a afirmat directorul regional IOPC, Derrick Campbell.

Un martor la incident a declarat pentru Derbyshire Live că a auzit un ofițer strigând „aruncă cuțitul” înainte de a auzi cele trei împușcături.

Marius Ciolac locuia la mai puțin de 500 de metri distanță de parcarea unde s-a produs tragedia, conform BBC.

Acesta administra Home Builders și Essential Electric, o companie de construcții și electricitate, până când aceasta a fost dizolvată în februarie.

Potrivit sursei citate, el trebuia să se prezente în instanță pe 4 octombrie, dar cazul a fost abandonat de procurorii britanici.