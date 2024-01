Protest al unor fermieri și transportatori, anunțat online, dar neasumat oficial de nimeni, amenință cu blocarea Capitalei. Reacția ministrului Agriculturii VIDEO

Fermierii şi transportatorii din ţară sunt așteptați miercuri, 10 ianuarie, cu tractoare și camioane în București la un protest spontan anunțat online, pe care nu și l-a asumat însă oficial nicio organizație. La intrarea în DN Centura Bucureşti, traficul autovehiculelor este blocat de mai multe autocamioane.

„Un protest spontan a fost anunțat online de fermieri, astăzi, 10 ianuarie 2024, când este programat să aibă un protest spontan, la care urmează să participe 122 de camioane și 70 de tractoare. (...) Situația financiară dificilă îi determină pe producătorii agricoli din România să urmeze modelul germanilor care în această săptămână paralizează marile orașe și chiar autostrăzi, nemulțumiți de tăierile din subvenția la motorină și alte creșteri de costuri”, se arată pe pagina de Facebook a revistei Lumea Satului.

Ministrul Agriculturii: „nicio asociație nu își asumă acest protest”

Protestul nu este însă asumat oficial de nicio organizație, spune ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a anunțat, pentru săptămâna viitoare, o întâlnire cu asociațiile și federațiile fermierilor.

„Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alăturat și câțiva fermieri, până în acest moment, la ministerul Agriculturii nu am primit nicio revendicare, pentru că nicio asociație nu își asumă acest protest. Din informațiile apărute în spațiul public, am văzut că problemele pe care le reclamă au legătură cu RCA și cu permisele de conducere. Chiar dacă acestea nu țin de Ministerul Agriculturii, voi face tot ce pot pentru a-i sprijini să găsim împreună o rezolvare. Am stabilit deja o întâlnire cu toate asociațiile și federațiile, săptămâna viitoare, pentru a le prezenta programele pe care le avem pregătite pentru acest an. Vom putea vorbi, așa cum facem mereu, la aceste întâlniri, despre problemele pe care le întâmpină și sunt sigur că vom găsi, ca de fiecare dată, rezolvare”, ascris ministrul pe facebook.

„Subvențiile se acordă la timp!”

Oficialul spune că întâlnirile erau programate înainte să apară mobilizarea online la acest acest protest.

„Îi asigur pe toți fermierii că subvențiile se acordă la timp!. Subvenția la motorină se va acorda în continuare la valoarea maximă posibilă. Avem un buget bun, în acest an, avem fonduri prevăzute pentru toate sectoarele și vom continua să sprijinim producția românească. Este început de an electoral și acest protest spontan este masiv distribuit pe rețelele sociale de un partid politic”, a mai spus ministrul.

„Nimeni nu are dreptul să folosească fermierii pentru a încerca să câștige capital de imagine”

Ministrul a dat asigurări că anul 2024 va fi unul bun pentru fermierii români:

„Nimeni nu are dreptul să folosească fermierii, munca lor și agricultura românească pentru a încerca să câștige capital de imagine sau un procent în plus în sondaje. Să nu uităm că aceste partide politice nu au avut nicio soluție pentru agricultura românească în ultimii 4 ani. (...) Îi asigur pe toți că anul 2024 o să fie un an agricol bun atât pentru România, cât și pentru fermierii români!”

„Protest RCA”

Amintim că zeci de transportatori și fermieri au ieșit miercuri dimineață pe șoselele buzoiene pentru un protest spontan. Ei își exprimă nemulțumirea față de o serie de aspecte ce afectează industria agricolă și transportul, sub genericul „Protest RCA”.

Mobilizarea s-a realizat de către „aripa” transportatorilor care au făcut apel ca un număr cât mai mare de colegi să se alăture acțiunii. „Nu facem grevă, nu facem protest, nu blocăm circulația, nu blocăm drumuri. Noi circulăm cu viteză redusă. Noi facem un protest spontan și un protest spontan nu are nevoie de autorizații”, se arată într-un mesaj.

Transportatorii și fermierii sunt nemulțumiți de scumpirile asigurărilor RCA şi cer fonduri europene.

„Vă rog să informați șoferii să fie calmi, civilizați, să respecte indicațiile poliției/jandarmeriei și dacă îi vor devia de pe traseul de mai sus să respecte indicațiile și în cel mai scurt timp să se întoarcă la traseu în coloană. În cazul în care unii participanți la trafic vor fi deranjați de noi și îi vor agresa verbal să nu dea curs și ei, să stea calm în cabină și să își continuie activitatea. Vă rog să nu claxonați în localitate!”, li s-a transmis protestatarilor.

La intrarea în DN Centura Bucureşti, traficul autovehiculelor este blocat

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe autostrada A 1 Bucureşti - Piteşti, de la kilometrul 13+500 de metri până la intrarea în DN Centura Bucureşti, traficul autovehiculelor este blocat miercuri de mai multe autocamioane ale transportatorilor rutieri care protestează, circulând cu viteză minimă.

De asemenea, s-a format coloană de autovehicule şi pe Centura Capitalei, între localităţile ilfovene Chiajna şi Bragadiru, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

Situaţii similare sunt prezente şi în alte zone ale ţării pe centurile marilor municipii, circulaţia rutieră desfăşurându-se îngreunat, cu viteză foarte redusă, pe alocuri blocându-se.