Prima zi în libertate a fraților Tate: muzică, șampanie și masaj thailandez. „La final vom fi exonerați”

Frații Andrew și Tristan Tate au sărbătorit decizia Curții de Apel București la vila lor din Pipera, potrivit Libertatea. Cei doi inculpați au mulțumit justiției române și au dat drumul la boxe.

La puțin timp după anunțarea soluției Tribunalului București, prin care frații Tate au scăpat de arestul la domiciliu, apropiații acestora început să ajungă la vila celor doi.

Printre ei, și șeful de securitate, care a sosit cu mașina în care răsuna muzica.

„Îți dai seama, toată lumea e fericită”, a exclamat acesta, citat de Libertatea.

Dincolo de gard, în grădina vilei, Andrew Tate a avut parte de un masaj thailandez și șampanie. Dinspre proprietate s-a auzit, de mai multe ori, melodia Queen „We are the Champions”.

Vecinilor nu le-a păsat prea mult de chef

Vila de lux, decorată în negru, cu LED-uri roșii, asemănătoare unui buncăr, contrastează cu blocul vecin, neîngrijit, cu fațada deteriorată, ai cărui locatari s-au ferit să se expună la geamuri ca să se uite la cheful fraților Tate, de la care zgomotul a răzbătut în cartier.

„Oamenilor nu prea le pasă”, a declarat un vecin.

„Am fost complet nevinovat”

Ieșit pe strada din fața vilei, pentru prima oară în șapte lui, Andrew Tate a declarat „respect judecătorilor, respect României, respect justiției din România!”, după ce, anterior, la extinderea perioadei de arest preventiv, avusese o reacție diametral opusă.

„Nu există dovezi, am fost complet nevinovat de la început (...). Sunt sigur că în final vom fi exonerați (...). Nu am făcut nimic greșit, Dumnezeu știe că nu am făcut nimic greșit”, a declarat Andrew Tate în fața casei, potrivit sursei citate.

Reamintim că Tribunalul București a decis vineri plasarea sub control judiciar a fraților Andrew și Tristan Tate în dosarul în care cei doi sunt judecați pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Astfel, cei doi frați au scăpat de arestul la domiciliu.

Anterior, la finalul lunii mai Curtea de Apel București respinsese, ca nefondate, contestaţiile depuse de fraţii Tate, dar şi de către celelalte două persoane din dosar. Astfel, Andrew şi Tristan Tate au rămas în arest la domiciliu, decizia fiind definitivă.

Fraţii Tate au fost reţinuţi , iar apoi, arestaţi, după perchezițiile din 29 decembrie 2022 desfășurate în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la locuinţele deţinute de ei, dar şi de cele două complice ale lor. Ulterior, la începutul lui ianuarie, au avut loc alte 7 percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Prahova în dosarul în care ei sunt cercetaţi.