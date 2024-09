Suedia este privită de mulți români ca o țară civilizată, în care se pot integra în timp și își pot asigura un trai decent. Totuși, există și multe cazuri în care românii se lovesc de opacitatea și de naționalismul suedezilor, așa că viața lor acolo nu e ușoară.

Celebrul vlogger Cătălin Stănciulescu, cunoscut ca „Backpackyourlife” pe You Tube, a vizitat Suedia şi a postat un videoclip în care surprinde aspecte interesante din cotidianul scandinav și chiar interacționează cu mai mulți români, care i-au povestit cum arată viața lor pe tărâm suedez.

Ajuns la Malmo, printre cei intervievați s-a aflat și un cuplu de români. Întrebați de Cătălin dacă li s-a întâmplat să aibă probleme, cei doi au povestit vloggerului că s-au în mai multe rânduri de ostilitatea localnicilor, care nu îi văd în general cu ochi buni pe străini.

Prima a fost Lorena, care s-a trezit din senin atacată de o femeie, care le-a reproșat simplul fapt că sunt străini. „Da, am plățit. De fapt, de multe ori. O dată lucram la curățenie, când am venit eu aici. Prima curățenie la care am lucrat. Am lucrat la trei firme de curățenie. Și la prima firmă de curățenie la care am lucrat, m-am dus cu tipa asta, Maria o cheamă, care e româncă și ea, Mariana de fapt. Și când am venit înapoi la mașină, din blocul în care am făcut curățenie, a ieșit o femeie pe geam și a început să arunce obiecte după noi și să ne spună să plecăm înapoi în țara noastră. Că ce căutăm în Suedia, în țara ei”, a povestit românca.

Și partenerul ei, Alex, s-a lovit de aceleași probleme și nu o singură dată. „Mă mutasem într-o clădire și a venit o vecină să ne întrebe cine se mută în bloc. Și ne întrebase în limba suedeză. Fiind pe la început, nu știam suedeză mai deloc. Am întrebat-o frumos dacă poate să-mi explice în engleză ce tocmai m-a întrebat. Și mi-a zis în engleză că aici nu e Anglia, e Suedia și dacă vreau să vorbesc în engleză să plec naibii de unde am venit. Dar de mai multe ori”, a povestit Alex.

„Și am un prieten irlandez care a venit recent în Suedia și s-a dus la bancă să-și deschidă un cont bancar. Și i-a zis femeia de acolo, de la ghișeu, că nu se face, că nu e suedez, pleacă. Și l-a scos afară din bancă”, a adăugat el. (Mai jos e clipul realizat de Cătălin).

Suedia este una dintre țările în care partidele radicale au câștigat tot mai mult teren în ultimii ani. Naționaliștii au știut să exploateze nemulțumirile populației, mai ales cele care țin de imigrația ilegală. Iar faptul că în Suedia se află o comunitate musulmană extrem de numeroasă a făcut ca în ultimii ani ciocnirile dintre localnici și străini să fie tot mai dese. Astfel, localnicii susțin că nu se mai simt în siguranță pe stradă, iar infracționalitatea ar fi explodat în ultimii ani din cauza străinilor. De altfel, ultimele guverne de la Stockholm au încercat să limiteze accesul străinilor și au apelat la politici mai dure în domeniul migrației.

Cine e Cătălin Stănciulescu

Cătălin este unul dintre cei mai de succes vloggeri și a realizat clipuri foarte apreciate în toate colțurile lumii. El are o poveste mai mult decât interesantă. A fost actor şi regizor pentru o telenovelă românească, a cântat prin cluburi ani la rând şi a vrut să-i înveţe pe copii actorie, dar setea de ardenalină şi de aventură la mânat departe de ţară, tocmai pe continentul sud-american. În peregrinările sale, Cătălin a făcut inclusiv un interviu spectaculos cu fratele celebrului baron al drogurilor, Pablo Escobar, iar ulterior cu alți lideri ai mafiei columbiene.

Cătălin a studiat actoria la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică IL Caragiale din Bucureşti. După câţiva ani să devină regizor şi actor şi să joace, în perioada 2010-2015, într-o telenovelă românească.

Tot în aceeaşi perioadă, în 2011, a pus bazele propriei trupe, The Colours, el fiind solist vocal. A cântat mai multe cluburi bucureştene, însă nici asta nu a ţinut. Un an mai târziu, alături de fosta sa iubită şi de un prieten a creat conceptul Act4fun, un brand ce îi pregătea pe copii să devină actori. Însă voia mai mult de atât. Ulterior, a decis că e momentul pentru o schimbare radicală și a devenit vlogger. Decizia lui Cătălin s-a dovedit mai mult decât inspirată. Succesul său a fost unul fulminant, iar în prezent are 651.000 de urmăritori fideli numai pe canalul său de You Tube.