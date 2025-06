Comandantul forțelor terestre ucrainene, Mykhailo Drapaty, a demisionat în urma unui atac cu rachetă care a ucis 12 soldați ai Brigăzii 155 Anne de Kiev. El își asumă întreaga responsabilitate pentru tragedie.

Comandantul forțelor terestre ale Ucrainei, Mykhailo Drapaty, a demisionat duminică, 1 iunie, după un atac devastator asupra unui poligon de antrenament militar. Incidentul a dus la moartea a 12 soldați și rănirea altor peste 60.

„Am decis să mă retrag din funcția de comandant al forțelor terestre”, a anunțat Drapaty într-o declarație publică postată pe Facebook. „Am fost incapabil să îi fac pe oameni să îmi urmeze ordinele. Nu am insistat suficient sau nu am schimbat atitudinea față de disciplină. Aceasta este responsabilitatea mea.”

Lovitura cu rachetă a avut loc pe terenul de antrenament 239. Potrivit informațiilor inițiale, mulți dintre soldați se aflau în adăposturi în momentul atacului, însă numărul victimelor a fost totuși ridicat.

Brigada 155 Anne de Kiev, prinsă între front și controverse

Soldații uciși făceau parte din controversata Brigadă 155 Anne de Kiev, o unitate instruită în Franța, care a fost lansată cu mare fast de președintele Emmanuel Macron. Brigada poartă numele unei prințese din Kiev devenită regină a Franței în Evul Mediu și a fost gândită ca simbol al parteneriatului militar franco-ucrainean, relatează Kyiv Post.

Însă brigada s-a confruntat nu doar cu inamicul rus, ci și cu scandaluri interne care i-au afectat coeziunea.

„Fără responsabilitate, nu există victorie”

Drapaty a subliniat importanța asumării răspunderii din partea liderilor militari pentru siguranța propriilor trupe.

„Comandanții trebuie să fie trași la răspundere personal pentru siguranța soldaților lor”, a spus el. „Fără responsabilitate personală, nu există dezvoltare. Fără dezvoltare, nu există victorie.”

El a transmis condoleanțe familiilor celor uciși și răniți și a anunțat că o anchetă este în curs pentru a analiza circumstanțele atacului, inclusiv eficiența sistemelor de avertizare și starea adăposturilor.

„Trebuie să construim o armată în care onoarea și responsabilitatea sunt mai mult decât cuvinte – sunt acțiuni”, a adăugat Drapaty.

Presiuni asupra conducerii armatei

Demisia lui Drapaty are loc într-un context delicat pentru armata ucraineană, care se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a îmbunătăți siguranța la locurile de antrenament. Mai multe incidente recente au stârnit îngrijorări privind condițiile de pregătire și eficiența conducerii militare.